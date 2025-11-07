ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը, հանձնաժողովի անդամներ Սոնա Ղազարյանը եւ Տաթեւիկ Գասպարյանը նոյեմբերի 7-ին հանդիպել են Խորվաթիայի Հանրապետության արտաքին եւ եվրոպական գործերի նախարարության Եվրոպայի հարցերով պետքարտուղար Անդրեյա Մետելկո-Զգոմբիչի գլխավորած պատվիրակության հետ:
Ողջունելով հյուրերին՝ Արման Եղոյանը կարեւորել է Հայաստան-Խորվաթիա միջխորհրդարանական համագործակցության խորացումը: Հանձնաժողովի նախագահի դիտարկմամբ մի շարք ոլորտներում առկա է գործակցության զարգացման մեծ ներուժ:
Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Եվրամիություն սերտ հարաբերություններին, ինչպես նաեւ մուտքի վիզաների ազատականացման գործընթացին:
Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար՝ Անդրեյա Մետելկո-Զգոմբիչը նշել է, որ իրենց այցի նպատակն է զարգացնել եվրոպական ձգտումներ ունեցող Հայաստանի հետ գործակցությունը: Դիվանագետը բարձր է գնահատել վերջին տարիների ընթացքում մեր երկրի ձեռքբերումները՝ հատկապես հարեւանների հետ հարաբերություների կարգավորման առումով:
Հյուրերը ներկայացրել են Եվրոպական միությանն անդամակցության ընթացքում եւ դրանից հետո Խորվաթիայի կառավարության եւ այլ ինստիտուտների կառուցվածքի առանձնահատկությունները, պատրաստակամություն հայտնել այլ ձեւաչափերով եւս իրականացնել փորձի փոխանակում: