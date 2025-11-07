National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
7.11.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
07.11.2025
Հայաստանը կարեւորում է ԱՄԷ-ի հետ երկկողմ հարաբերությունների կայուն զարգացումը. Հակոբ Արշակյան
1 / 10

ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը նոյեմբերի 7-ին հանդիպել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Շարժայի Խորհրդակցական խորհրդի նախագահ դոկտոր Աբդուլլա Բելհայֆ Ալ Նուաիմիի գլխավորած պատվիրակությանը:

Ողջունելով հյուրերին` Հակոբ Արշակյանը նշել է, որ Հայաստանը մեծապես կարեւորում է ԱՄԷ-ի հետ երկկողմ բարեկամական հարաբերությունների կայուն զարգացումը:

«Հայաստան-Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջեւ առկա բարձր մակարդակի միջպետական հարաբերությունները երկկողմանիորեն պարտավորեցնող են, եւ ես հույս ունեմ, որ մեր երկրները կշարունակեն համագործակցության բարի ավանդույթները՝ ի շահ Հայաստանի եւ ԱՄԷ բարեկամ ժողովուրդների»,- ասել է ԱԺ նախագահի տեղակալը:

Նա նշել է, որ Հայաստանը ձգտում է ԱՄԷ-ի հետ իր բարեկամական կապերը զարգացնել եւ ամրապնդել, ինչպես նաեւ ընդլայնել համագործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր հնարավոր ոլորտներում:

Աբդուլլա Բելհայֆ Ալ Նուաիմին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար: Նա Հակոբ Արշակյանին է փոխանցել Շարժայի կառավարիչ շեյխ, դոկտոր Սուլթան բին Մոհամմադ Ալ Քասիմի ջերմ ողջույնները: Շարժայի Խորհրդակցական խորհրդի նախագահը նշել է, որ Շարժան Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ամենահետաքրքիր եւ մշակութային կենտրոններից է, որում պահպանվում է արաբական ավանդական ոգին: Նա խոսել է Շարժայի հայկական գաղութի մասին՝ ընդգծելով, որ մյուս գաղութների հետ ունեցած ընդհանրություններով հանդերձ` այն ունի ինքնատիպ առանձնահատկություններ: Շարժայի Խորհրդակցական խորհրդի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել երկու երկրների միջեւ համագործակցությունը խորացնելու հարցում:

Հակոբ Արշակյանը խոսել է «Խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին» համաձայնագրի նախաստորագրման մասին, որը տեղի է ունեցել 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում: Նա շեշտել է, որ խաղաղության հաստատումը կբացի զարգացման լայն հնարավորություններ տարածաշրջանում: Անդրադառնալով Կառավարության հեղինակած «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծին՝ ԱԺ նախագահի տեղակալը նշել է, որ այն Հայաստանի ճանապարհային քարտեզն է դեպի կայուն խաղաղություն, որը հիմնված է երկրների իրավասության, ինքնիշխանության, փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքների վրա:

Երկուստեք նշվել է, որ առկա է համագործակցության չիրացված մեծ ներուժ: Մասնավորապես, անդրադարձ է կատարվել բարձր եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կրթության, գիտության ոլորտներին:

Այցի շրջանակում դոկտոր Աբդուլլա Բելհայֆ Ալ Նուաիմին դասախոսությամբ հանդես է գալու Առաջնորդության դպրոցում:

07.11.2025
Մետաղական ամրանների մասով ներմուծման համար սահմանված տուրքը 29.000 դրամի փոխարեն առաջարկվում է սահմանել 45.000
«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն են առաջարկում պատգամավորներ Սերգեյ Բագրատյանը եւ Նարեկ Ղահրամանյանը: Հարցը քննարկվել է ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում: Հեղինակներն առաջարկում են  «Պետական տուրքի մասին» գործող օրենքի 19.6-րդ հոդվածով սահմանված՝ լիցենզիայի տրամ...
07.11.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան