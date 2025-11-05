National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
5.11.2025

05.11.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք նախագծեր
Նոյեմբերի 5-ին տեղի է ունեցել Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Այն վարել է հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը: Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք նախագծեր:

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրինագծի հեղինակը «Քաղաքացիական պայմանգիր» խմբակցության պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն է: Հիշեցնելով նախագծի բովանդակությունը՝ հեղինակը տեղեկացրել է, որ առաջին ընթերցումից հետո այն լրամշակվել է ներկայացված առաջարկների հիման վրա:

Սահմանվում է, որ բուժաշխատողի մասնագիտական, ինչպես նաեւ ոչ մասնագիտական, օժանդակող գործունեությանը խոչընդոտելը, որը պացիենտի կյանքի ու առողջության համար իրական վտանգ է ստեղծել, պատժվում է տուգանքով՝ առավելագույնը տասնապատիկի չափով կամ հանրային աշխատանքներով առավելագույնը 100 ժամ տեւողությամբ կամ ազատության սահմանափակմամբ՝ առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով կամ կարճաժամկետ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով:

Նախաձեռնությամբ նաեւ սահմանվում է, որ բուժաշխատողի մասնագիտական, ինչպես նաեւ ոչ մասնագիտական, օժանդակող գործունեությանը խոչընդոտելը, որը կատարվել է բուժաշխատողի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով կամ բռնություն գործադրելով, պատժվում է տուգանքով՝ առավելագույնը քսանապատիկի չափով կամ հանրային աշխատանքներով՝ 100-200 ժամ տեւողությամբ կամ ազատության սահմանափակմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով կամ կարճաժամկետ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:

Հեղինակի խոսքով բուժաշխատողի մասնագիտական, ինչպես նաեւ ոչ մասնագիտական, օժանդակող գործունեությանը ցանկացած եղանակով խոչընդոտելը, որի արդյունքում պացիենտի առողջությանն անզգուշությամբ կպատճառվի ծանր կամ միջին ծանրության վնաս կամ պացիենտին անզգուշությամբ կպատճառվի մահ, անձը կպատժվի ազատազրկմամբ՝ 3-6 տարի ժամկետով:

«Պրոբացիայի ծառայության մասին» օրենքում փոփոխությունների ընդունումից հետ պետական այլ մարմիններում ծառայած եւ պրոբացիայի ծառայության պաշտոններում նշանակված պրոբացիայի ծառայողներին հերթական կոչումը շնորհելիս հաշվի կառնվի այդ մարմիններում տվյալ կոչումով կամ դասային աստիճանով ծառայության ժամկետը: Նախաձեռնությունը ներկայացրել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը:

Քննարկված նախաձեռնությունները ստացել են դրական եզրակացություն:

Հեղինակի բացակայության հիմքով մինչեւ երկու ամիս ժամկետով հետաձգվել է «Կիբեռանվտանգության մասին» օրենքի եւ կից օրինագծերի փաթեթի քննարկումը:

05.11.2025
Առաջարկվում է հունվարի 27-ը սահմանել Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր
«Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման մասին» գործող օրենքը սահմանում է, թե ովքեր են հավերժացման ենթակա: Սահմանվում են հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման հիմնական ձեւերը: Դրանց շարքում է նաեւ հիշարժան օրերի եւ համապետական հիշատակի օրվա ընդունումը, ի...
05.11.2025
Լրացումներ «Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի մասին» օրենքում
Նախագծով առաջարկվում է նախատեսել լիազորող նորմ, որի հիման վրա Կառավարությունը կկարողանա սահմանել Եվրոպական դատարանի վճիռներով եւ որոշումներով սահմանված արդարացի փոխհատուցման գումարի վճարման կարգ: Այս մասին ասել է Միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուցիչ Կարեն Անդրեասյանը: ««Միջազգային իրավական ...
05.11.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքների նախագծերին
ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 5-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք օրենքների նախագծեր: ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը քննարկման է ներկայացրել «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենքի ...
05.11.2025
Նախաձեռնությամբ սահմանվում է բողոքների քննության գրավոր ընթացակարգ
Քրեական գործերով վերաքննիչ բողոքների քննությունն իրականացվում է Առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված փաստերի եւ հետազոտված ապացույցների հիման վրա: Օրենսգրքով վարույթի մասնակիցներին նաեւ հնարավորություն է տրվում վերաքննության շրջանակում ներկայացնել ապացույցները հետազոտելու միջնորդություն, ընդ որու...
05.11.2025
Հանձնաժողովում քննարկվել է «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը
2026 թվականին ՀՆԱ-ն կհասնի 11 տրլն 934 մլրդ դրամի: Տնտեսական աճը կլինի 5,4 տոկոս: Պետական բյուջեի եկամուտները նախատեսվում են 3 տրլն 91 մլրդ դրամ, որից հարկային եկամուտները՝ 2 տրլն 973 մլրդ դրամ: Հարկային վարչարարության բարելավման, ստվերի դեմ պայքարի, ինչպես նաեւ հարկային քաղաքականության միջոցառումնե...
05.11.2025
Քննարկվել է պատշաճ ծանուցման ապահովման հնարավորություն ընձեռող նախաձեռնությունը
Ներդրվում է էլեկտրոնային ծանուցումների ամբողջական մեխանիզմ: Եթե անձն այդ մեխանիզմի բոլոր փուլերով ծանուցվի, ապա համարվելու է պատշաճ ծանուցված: Կարեւոր քայլ է կատարվում ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց ծանուցումների հարցը կարգավորելու տեսանկյունից: «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասի...
05.11.2025
Գործադիրը նպատակ ունի նվազեցնել ՀՀ սահմանի անցման կետերում առաջացող կուտակումները
Նախագծի նպատակը պետական սահմանի ցամաքային անցման կետերում տրանսպորտային միջոցների մուտքի ժամանակ հարկերի ու վճարների գանձման արդյունքում առաջացող կուտակումների նվազեցումը եւ որոշակի դեպքերում ճանապարհային հարկի արտոնությունների սահմանումն է. ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքու...
05.11.2025
Քննարկվել են 2026 թ. Հակակոռուպցիոն եւ Քննչական կոմիտեներին ուղղվելիք հատկացումները
2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծով Հակակոռուպցիոն կոմիտեին նախատեսվում է հատկացնել 3 մլրդ 516 մլն 898 հազար դրամ, որը 2025 թվականի համեմատ ավելի է 53 մլն 126 հազար դրամով: Այս մասին հայտնել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վահան Սիրունյանը: ՀՀ քննչական կոմիտեին գալիք տարի կտրամադրվի 19 մլրդ 205 մ...
05.11.2025
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
05.11.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
05.11.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
05.11.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
