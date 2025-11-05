Քրեական գործերով վերաքննիչ բողոքների քննությունն իրականացվում է Առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված փաստերի եւ հետազոտված ապացույցների հիման վրա: Օրենսգրքով վարույթի մասնակիցներին նաեւ հնարավորություն է տրվում վերաքննության շրջանակում ներկայացնել ապացույցները հետազոտելու միջնորդություն, ընդ որում՝ նման միջնորդության բավարարման համար օրենսգրքով սահմանված է ապացուցողական բարձր շեմ, ինչը հաճախ կարող է հանգեցնել ինչպես միջնորդության մերժմանը, այնպես էլ նման միջնորդություն չներկայացնելուն: Արդյունքում՝ ստացվում է, որ ապացույցները հետազոտելու համար միջնորդություն չներկայացնելու դեպքում Վերաքննիչ ատյանն Առաջին ատյանի հաստատած փաստական հանգամանքների շրջանակում իրականացնում է վերաքննիչ բողոքի քննությունը՝ դրա համար հրավիրելով դատական նիստեր ու զգալի ռեսուրսների օգտագործման արդյունքում իրականացնելով ծախսեր: Այս մասին բարձրաձայնել է ՀՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը: Նա նշել է, որ նման պայմաններում վերաքննության ինստիտուտի իրավական նշանակությունն ապահովելու տեսանկյունից կարեւոր է մշակել այնպիսի ընթացակարգային կանոններ, որոնցով հնարավորություն կտրվի դատարանների ոչ օպտիմալ ծանրաբեռնվածության թեթեւացման միջոցով նաեւ լուծել վերաքննիչ բողոքների ողջամիտ ժամկետներում քննությանը, արդարադատության արդյունավետության երաշխավորմանն առնչվող խնդիրները: Այս համատեքստում նախագծով առաջարկվում է սահմանել ընդհանուր կարգավորում, ըստ որի՝ Քրեական դատավարությունում վերաքննիչ բողոքները կքննվեն գրավոր ընթացակարգով:
Ընդգծվել է, որ կսահմանվեն որոշ բացառություններ այն դեպքերում, երբ կողմի միջնորդությամբ կամ սեփական նախաձեռնության հիման վրա դատարանը հանգի այն եզրահանգման, որ վերաքննություն անհրաժեշտ է իրականացնել բանավոր ընթացակարգով կամ երբ Վերաքննիչ դատարանը բավարարի նոր ապացույցներ ներկայացնելու կամ ապացույցներ հետազոտելու միջնորդությունը:
«Քրեական դատավարությունում գրավոր ընթացակարգը նորություն չէ, այժմ էլ որոշ վարույթներ գրավոր են քննվում: Նախագծով այդ վարույթների ցանկին ավելանում է վերաքննության վարույթն ամբողջությամբ»,- փաստել է նախարարը:
Սրբուհի Գալյանի խոսքով նախագծով նաեւ առաջարկվում է սահմանել վերաքննիչ բողոքների քննության վեցամսյա ժամկետ, որը դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ կարող է մեկ անգամ երկարաձգվել մինչեւ չորս ամսով:
Հարակից զեկուցմամբ հանդես է եկել հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը: Հորդորելով կողմ քվեարկել նախաձեռնությանը՝ պատգամավորը նշել է, որ այն ուղղված է դատավարական արդյունավետ ընթացակարգերի ներդրմանն ու դատարանում գործերի քննության հարցում որոշակի կանխատեսելիություն ունենալուն:
«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրինագիծն առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 5-ի նիստում եւ ստացել է դրական եզրակացություն: