05.11.2025
Նախաձեռնությամբ սահմանվում է բողոքների քննության գրավոր ընթացակարգ
1 / 2

Քրեական գործերով վերաքննիչ բողոքների քննությունն իրականացվում է Առաջին ատյանի դատարանի կողմից հաստատված փաստերի եւ հետազոտված ապացույցների հիման վրա: Օրենսգրքով վարույթի մասնակիցներին նաեւ հնարավորություն է տրվում վերաքննության շրջանակում ներկայացնել ապացույցները հետազոտելու միջնորդություն, ընդ որում՝ նման միջնորդության բավարարման համար օրենսգրքով սահմանված է ապացուցողական բարձր շեմ, ինչը հաճախ կարող է հանգեցնել ինչպես միջնորդության մերժմանը, այնպես էլ նման միջնորդություն չներկայացնելուն: Արդյունքում՝ ստացվում է, որ ապացույցները հետազոտելու համար միջնորդություն չներկայացնելու դեպքում Վերաքննիչ ատյանն Առաջին ատյանի հաստատած փաստական հանգամանքների շրջանակում իրականացնում է վերաքննիչ բողոքի քննությունը՝ դրա համար հրավիրելով դատական նիստեր ու զգալի ռեսուրսների օգտագործման արդյունքում իրականացնելով ծախսեր: Այս մասին բարձրաձայնել է ՀՀ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը: Նա նշել է, որ նման պայմաններում վերաքննության ինստիտուտի իրավական նշանակությունն ապահովելու տեսանկյունից կարեւոր է մշակել այնպիսի ընթացակարգային կանոններ, որոնցով հնարավորություն կտրվի դատարանների ոչ օպտիմալ ծանրաբեռնվածության թեթեւացման միջոցով նաեւ լուծել վերաքննիչ բողոքների ողջամիտ ժամկետներում քննությանը, արդարադատության արդյունավետության երաշխավորմանն առնչվող խնդիրները: Այս համատեքստում նախագծով առաջարկվում է սահմանել ընդհանուր կարգավորում, ըստ որի՝ Քրեական դատավարությունում վերաքննիչ բողոքները կքննվեն գրավոր ընթացակարգով:

Ընդգծվել է, որ կսահմանվեն որոշ բացառություններ այն դեպքերում, երբ կողմի միջնորդությամբ կամ սեփական նախաձեռնության հիման վրա դատարանը հանգի այն եզրահանգման, որ վերաքննություն անհրաժեշտ է իրականացնել բանավոր ընթացակարգով կամ երբ Վերաքննիչ դատարանը բավարարի նոր ապացույցներ ներկայացնելու կամ ապացույցներ հետազոտելու միջնորդությունը:

«Քրեական դատավարությունում գրավոր ընթացակարգը նորություն չէ, այժմ էլ որոշ վարույթներ գրավոր են քննվում: Նախագծով այդ վարույթների ցանկին ավելանում է վերաքննության վարույթն ամբողջությամբ»,- փաստել է նախարարը:

Սրբուհի Գալյանի խոսքով նախագծով նաեւ առաջարկվում է սահմանել վերաքննիչ բողոքների քննության վեցամսյա ժամկետ, որը դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ կարող է մեկ անգամ երկարաձգվել մինչեւ չորս ամսով:

Հարակից զեկուցմամբ հանդես է եկել հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը: Հորդորելով կողմ քվեարկել նախաձեռնությանը՝ պատգամավորը նշել է, որ այն ուղղված է դատավարական արդյունավետ ընթացակարգերի ներդրմանն ու դատարանում գործերի քննության հարցում որոշակի կանխատեսելիություն ունենալուն:

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրինագիծն առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 5-ի նիստում եւ ստացել է դրական եզրակացություն:

 

05.11.2025
Առաջարկվում է հունվարի 27-ը սահմանել Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր
«Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման մասին» գործող օրենքը սահմանում է, թե ովքեր են հավերժացման ենթակա: Սահմանվում են հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի հավերժացման հիմնական ձեւերը: Դրանց շարքում է նաեւ հիշարժան օրերի եւ համապետական հիշատակի օրվա ընդունումը, ի...
05.11.2025
Լրացումներ «Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի մասին» օրենքում
Նախագծով առաջարկվում է նախատեսել լիազորող նորմ, որի հիման վրա Կառավարությունը կկարողանա սահմանել Եվրոպական դատարանի վճիռներով եւ որոշումներով սահմանված արդարացի փոխհատուցման գումարի վճարման կարգ: Այս մասին ասել է Միջազգային իրավական հարցերով ՀՀ ներկայացուցիչ Կարեն Անդրեասյանը: ««Միջազգային իրավական ...
05.11.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքների նախագծերին
ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 5-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք օրենքների նախագծեր: ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը քննարկման է ներկայացրել «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենքի ...
05.11.2025
Հանձնաժողովում քննարկվել է «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը
2026 թվականին ՀՆԱ-ն կհասնի 11 տրլն 934 մլրդ դրամի: Տնտեսական աճը կլինի 5,4 տոկոս: Պետական բյուջեի եկամուտները նախատեսվում են 3 տրլն 91 մլրդ դրամ, որից հարկային եկամուտները՝ 2 տրլն 973 մլրդ դրամ: Հարկային վարչարարության բարելավման, ստվերի դեմ պայքարի, ինչպես նաեւ հարկային քաղաքականության միջոցառումնե...
05.11.2025
Քննարկվել է պատշաճ ծանուցման ապահովման հնարավորություն ընձեռող նախաձեռնությունը
Ներդրվում է էլեկտրոնային ծանուցումների ամբողջական մեխանիզմ: Եթե անձն այդ մեխանիզմի բոլոր փուլերով ծանուցվի, ապա համարվելու է պատշաճ ծանուցված: Կարեւոր քայլ է կատարվում ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց ծանուցումների հարցը կարգավորելու տեսանկյունից: «Ինտերնետով հրապարակային եւ անհատական ծանուցման մասի...
05.11.2025
Գործադիրը նպատակ ունի նվազեցնել ՀՀ սահմանի անցման կետերում առաջացող կուտակումները
Նախագծի նպատակը պետական սահմանի ցամաքային անցման կետերում տրանսպորտային միջոցների մուտքի ժամանակ հարկերի ու վճարների գանձման արդյունքում առաջացող կուտակումների նվազեցումը եւ որոշակի դեպքերում ճանապարհային հարկի արտոնությունների սահմանումն է. ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքու...
05.11.2025
Քննարկվել են 2026 թ. Հակակոռուպցիոն եւ Քննչական կոմիտեներին ուղղվելիք հատկացումները
2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծով Հակակոռուպցիոն կոմիտեին նախատեսվում է հատկացնել 3 մլրդ 516 մլն 898 հազար դրամ, որը 2025 թվականի համեմատ ավելի է 53 մլն 126 հազար դրամով: Այս մասին հայտնել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վահան Սիրունյանը: ՀՀ քննչական կոմիտեին գալիք տարի կտրամադրվի 19 մլրդ 205 մ...
05.11.2025
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
05.11.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
05.11.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
05.11.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
