National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
4.11.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
04.11.2025
Ներկայացվել են Շրջակա միջավայրի նախարարության հաջորդ տարվա ֆինանսական ցուցանիշները
1 / 2

2026 թվականին Շրջակա միջավայրի նախարարության 6 բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում ներառված 25 միջոցառման ֆինանսավորման ընդհանուր ծավալը կկազմի շուրջ 15.4 մլրդ դրամ, որը 813 մլն դրամով ավելի է 2025 թվականին հաստատված բյուջեից: 2026 թվականին նախատեսված գումարից մոտ 2.4 մլրդ դրամը միջազգային դրամաշնորհներն են, իսկ շուրջ 13 մլրդ դրամը՝ պետական բյուջեի հատկացումները:

Այս մասին Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հայտնել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձում Մաթեւոսյանը: Քննարկվել է 2026 թվականի բյուջեի նախագիծը:

Նախարարն անդրադարձել է 2026 թվականի հոկտեմբերին Երեւանում կայանալիք Կենսաբազմազանության կողմերի 17-րդ համաժողովի կազմակերպչական աշխատանքներին ու ֆինանսական հատկացումներին: Նախարարությանը կհատկացվի 1 մլրդ դրամ, իսկ մնացած գումարի տրամադրումը կիրականացվի Կառավարության պահուստային ֆոնդից:

«Անտառների կառավարում» ծրագրի ընդհանուր հատկացումը կազմում է ավելի քան 7 մլրդ դրամ: «Էկոպարեկային ծառայության մասին» օրենքի ընդունմամբ անտառային եւ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանությունը պետք է իրականացվի էկոպարեկային ծառայության միջոցով: 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծով 5.7 մլրդ դրամ կհատկացվի էկոպարեկային ծառայությանը: Համակարգի ներդրման գործընթացի շրջանակում շարունակվում են էկոպարեկների հաստիքների համալրման ու վերազինման աշխատանքները՝ ներդրումային ծրագրերի ներգրավմամբ, միջազգային գործընկերների աջակցությամբ:

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի պահպանման ծախսերին կուղղվի 475.5 մլն դրամ, որը կազմում է ՊՈԱԿ-ի աշխատավարձի 42 տոկոսը: Կազմակերպության պահպանման ծապխսերի հիմնական մասը նախատեսվում է ապահովել ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացվող սեփական եկամուտների հաշվին:

Անտառվերականգնման եւ անտառապատման աշխատանքների իրականացմանն ուղղված ֆինանսավորման ծավալը նվազել է 50 տոկոսով՝ կազմելով 500 մլն դրամ:

Անտառների վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի համար նախատեսված է շուրջ 391 մլն դրամ:

Նախատեսված է 686 մլն դրամ բնապահպանական սուբվենցիա 17 ազդակիր համայնքների համար:

Նախարարը ներկայացրել է ընթացիկ մի շարք բնապահպանական ծրագրեր, խոսել 2026 թվականին նախատեսված միջոցառումների մասին: Կապան քաղաքում կիրականացվեն Ողջի գետի հունի մաքրման աշխատանքներ: Երեւանի Նոր Նորք վարչական շրջանում կիրականացվի անձրեւաջրերի հավաքման եւ ոռոգման համակարգի ստեղծման ծրագիր:

«Բնական ռեսուրսների եւ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարում» ծրագրի իրականացման համար կհատկացվի 1.11 մլրդ դրամ: 624.5 մլն դրամ կուղղվի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարումն իրականացնող 6 ՊՈԱԿ-ների պահպանման ծախսերին:

Սեւանի իշխանի պաշարների վերականգնման եւ ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի առողջացման համար նախատեսված հատկացումը կազմում է 467.7 մլն դրամ, ինչը 2025 թվականի ցուցանիշից պակաս է շուրջ 28 մլն դրամով կամ 6 տոկոսով:

Համբարձում Մաթեւոսյանը մանրամասն ներկայացրել է ոլորտում իրականացվող մի շարք այլ ծրագրային ցուցանիշներ, որից հետո պատասխանել պատգամավորների հարցերին:

04.11.2025
Էկոնոմիկայի նախարարությանը հատկացվելիք միջոցների մեծ մասը կուղղվի գյուղատնտեսության ոլորտին
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների` նոյեմբերի 4-ի համատեղ նիստում Էկոնոմիկայի նախարար Գեւորգ Պապոյանը ներկայացրել է գյուղատնտեսության ոլորտի 2026 թվականի բյուջետային հատկ...
04.11.2025
Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված նախագծերը ստացել են դրական եզրակացություն
ՀՀ ջրային օրենսգրքում եւ «ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ նոյեմբերի 4-ի հերթական նիստում երկրորդ ընթերցմամբ  քննարկման է ներկայ...
04.11.2025
Քննարկվել են 2026 թվականին հեռուստատեսության ոլորտին եւ սփյուռքի գծով ծրագրերին ուղղվելիք հատկացումները
2026 թվականին Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովին կհատկացվի 374 մլն դրամ: Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը նշել է, որ կառույցն իրականացնում է մեկ ծրագիր, ուստի տրամադրվելիք ֆինանսական միջոցները բավարար կլինեն: Զեկուցողն անդրադարձել է հաջորդ տարի կայանալիք ընտրական գործընթացներում հանձնաժ...
04.11.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:   ...
04.11.2025
Նախաձեռնություն` ուղղված աշխատանքային իրավունքների ոլորտում բարեփոխումներին
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկված օրենսդրական փաթեթի ընդունումը պայմանավորված է Սահմանադրական դատարանի որոշման կատարմամբ: Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա Սահմանադրական դատարանը քննել է ոլորտում գործող կարգավորումը եւ համարել հակասահմանադրական: Խոսքը վերա...
04.11.2025
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով. ուղիղ հեռարձակում
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
04.11.2025
Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը կհատկացվի 420 մլրդ 224 մլն դրամ, որը 57 մլրդ 560 մլն դրամով ավելի է նախորդ տարվա բյուջեից
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում նոյեմբերի 4-ին շարունակվել են բյուջետային քննարկումները: Ներկայացվել են գալիք տարվա ֆինանսական փաստաթղթով ոլորտային հատկացումները: Հանրային հեռարձակո...
04.11.2025
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
04.11.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստ:...
04.11.2025
Նիստեր կգումարեն ԱԺ մշտական հանձնաժողովները
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստեր կհրավիրի նոյեմբերի 5-ին` ժամը 11:00-ին եւ նոյեմբերի 7-ին` ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում: Պետական-իրավական հարցերի մշտական ...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան