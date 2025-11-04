National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
04.11.2025
Քննարկվել են գալիք տարվա հեռուստատեսության ոլորտին եւ սփյուռքի գծով ծրագրերին ուղղվելիք հատկացումները
2026 թվականին Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովին կհատկացվի 374 մլն դրամ: Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը նշել է, որ կառույցն իրականացնում է մեկ ծրագիր, ուստի տրամադրվելիք ֆինանսական միջոցները բավարար կլինեն: Զեկուցողն անդրադարձել է հաջորդ տարի կայանալիք ընտրական գործընթացներում հանձնաժողովի անելիքներին: Նշվել է, որ այդ ժամանակահատվածում մոնիտորինգային եւ վերահսկողական գործառույթներ իրականացնելու համար անհրաժշետ կլինի 12 մլն դրամ:

Տիգրան Հակոբյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին՝ անդրադառնալով հանրօգուտ հաղորդումների ստեղծման անհրաժեշտությանը:

Հանրային հեռարձակողի խորհրդին 2026 թվականին նախատեսվում է հատկացնել շուրջ 8 մլրդ 300 մլն  դրամ: Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի նախագահ Վասակ Դարբինյանի խոսքով «Ընդհանուր եւ լրատվական ուղղվածությամբ հեռուստատեսային ծառայություններ» միջոցառման շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի պահանջներին համապատասխան հեռուստահաղորդումների շուրջօրյա հեռարձակում՝ Հանրային հեռուստաընկերության Առաջին ալիք, Միջազգային ալիք եւ Լրատվական ալիք տեսալսողական ծրագրերում՝ յուրաքանչյուրի եթերաժամը 8760-ական ժամ տեւողությամբ:

«2026 թվականին սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը շարունակելու է իրականացնել «Հայաստան-Սփյուռք գործակցություն» եւ «ՀՀ զարգացման գործընթացում սփյուռքի ներուժի ներգրավում» ծրագրերը, որոնց իրականացման համար պետբյուջեից կտրամադրվի 762 մլն 675 հազար 200 դրամ»,- ընդգծել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը: Նրա խոսքով «Հայաստան-Սփյուռք գործակցություն» ծրագրի շրջանակում կիրականացվի 7 միջոցառում:

Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների՝ նոյեմբերի 4-ին կայացած համատեղ նիստը նախագահել են Սիսակ Գաբրիելյանը եւ Արուսյակ Մանավազյանը:

04.11.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:   ...
04.11.2025
Նախաձեռնություն` ուղղված աշխատանքային իրավունքների ոլորտում բարեփոխումներին
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկված օրենսդրական փաթեթի ընդունումը պայմանավորված է Սահմանադրական դատարանի որոշման կատարմամբ: Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա Սահմանադրական դատարանը քննել է ոլորտում գործող կարգավորումը եւ համարել հակասահմանադրական: Խոսքը վերա...
04.11.2025
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով. ուղիղ հեռարձակում
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
04.11.2025
Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը կհատկացվի 420 մլրդ 224 մլն դրամ, որը 57 մլրդ 560 մլն դրամով ավելի է նախորդ տարվա բյուջեից
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում նոյեմբերի 4-ին շարունակվել են բյուջետային քննարկումները: Ներկայացվել են գալիք տարվա ֆինանսական փաստաթղթով ոլորտային հատկացումները: Հանրային հեռարձակո...
04.11.2025
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
04.11.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստ:...
04.11.2025
Նիստեր կգումարեն ԱԺ մշտական հանձնաժողովները
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստեր կհրավիրի նոյեմբերի 5-ին` ժամը 11:00-ին եւ նոյեմբերի 7-ին` ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում: Պետական-իրավական հարցերի մշտական ...
