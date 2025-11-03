National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
03.11.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Արգենտինայի օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նոյեմբերի 3-ին հանդիպել է Արգենտինայի Հանրապետության օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների հետ:

Քննարկումների առանցքում են եղել ինչպես երկկողմ օրակարգին, այնպես էլ միջխորհրդարանական համագործակցության ակտիվացմանը վերաբերող հարցերը: Անդրադարձ է կատարվել նաեւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ Վաշինգտոնում հաստատված խաղաղությանն առնչվող եւ տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող թեմաներին:

Մտքեր են փոխանակվել Ադրբեջանում գտնվող գերիների եւ ապօրինի պահվող անձանց խնդրի շուրջ: Կարեւորվել է անհետ կորած համարվողների հարցը:

03.11.2025
Քննարկվել են Ներքին գործերի նախարարության գալիք տարվա հատկացումներն ու ծրագրերը
2026 թվականի բյուջեի նախագծով Ներքին գործերի նախարարությանը նախատեսվում է հատկացնել 120 մլրդ 644 մլն դրամ, որը 2025 թվականի համեմատ պակաս է 2 մլրդ 355 մլն դրամով: Այս մասին հայտնել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը: Նոյեմբերի 3-ին խորհրդարանում շարունակվել են բյուջետային քննարկումները: ԱԺ պ...
03.11.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ ազգային անվտանգության ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
