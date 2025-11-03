National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
3.11.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
03.11.2025
Քննարկվել են Ներքին գործերի նախարարության գալիք տարվա հատկացումներն ու ծրագրերը
1 / 17

2026 թվականի բյուջեի նախագծով Ներքին գործերի նախարարությանը նախատեսվում է հատկացնել 120 մլրդ 644 մլն դրամ, որը 2025 թվականի համեմատ պակաս է 2 մլրդ 355 մլն դրամով: Այս մասին հայտնել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը:

Նոյեմբերի 3-ին խորհրդարանում շարունակվել են բյուջետային քննարկումները: ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության ու ֆինանսավարկայն եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը նախագահել են Անդրանիկ Քոչարյանն ու Ծովինար Վարդանյանը:

ՀՀ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն անդրադարձել է գալիք տարի իրականացվելիք միջոցառուներին՝ նշելով, որ կարդիականացվի սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության դիտացանցը: Զեկուցողի խոսքով ներդրումային ծրագիրն արժանացել է Կառավարության համապատասխան հանձնաժողովի հավանությանը: Նախատեսվում է ձեռք բերել երկրաքիմիական կայանի 6 տնակ, ինչպես նաեւ 13 կարեւորագույն նշանակության սարքեր ու սարքավորումներ, որոնք թույլ կտան ավելի ճշգրիտ հաշվարկներ իրականացնել սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտում:

Խոսելով Փրկարար ծառայության ներդրումային ծրագրի շարունակականությունն ապահովելու հարցից՝ նախարարը տեղեկացրել է, որ 2026 թվականին նախատեսվում է նոր տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում:

«Ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների շրջանակում գործող կառուցվածքին համապատասխան մենք նախատեսել ենք կազմակերպել եւ իրականացնել 6 ծրագրով աշխատանքներ՝ 32 քաղաքականության միջոցառմամբ»,- ընդգծել է Արփինե Սարգսյանը:

Ներկայացնելով հասարակական կարգի պահպանության եւ հասարակական անվտանգության ապահովման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը՝ նախարարը փաստել է, որ 2025 թվականի ինն ամիսների հաշվարկով գրանցված հանցավորության ընդհանուր պատկերում առկա է լատենտային համարվող հանցագործությունների բացահայտման էական աճ: Նշվել է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ընդհանուր հանցավորության կառուցվածքում ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների մասնաբաժինը նվազել է 0, 7 տոկոսվ: Ըստ զեկուցողի՝ իրականացված աշխատանքների արդյունքում նաեւ աճել է հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը, ինչպես նաեւ որպես մեղադրյալ ներգրավված անձանց թիվը՝ ընդհանուր առմամբ 3,5 տոկոսով:

Նախարարը ներկայացրել է նաեւ հանցավորության շարժընթացը, մասնավորապես՝ խոսել է սպանության դեպքերի մասին: «Հանրապետության մակարդակով շարունակում են գերակշռել կենցաղային բնույթ ունեցող սպանությունները»,- փաստել է գերատեսչության ղեկավարը: Նա տեղեկացրել է, որ նախարարությունում մշակման փուլում է Հանցավորության կանխարգելման նոր ռազմավարությունը:

Հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանը հետաքրքրվել է ՀՀ-ում այլ պետությունների վարորդական իրավունքի վկայականի առկայությամբ երթեւեկելը թույլատրելու հնարավորությամբ, վերջին շրջանում սպանությունների ու ֆինանսական հանցագործությունների վիճակագրությամբ:

Նախարարի պարզաբանմամբ միջազգայնորեն ընդունված չափորոշիչներին համապատասխանող վարորդական իրավունքի վկայական ունեցող երկրներն այստեղ որեւէ խնդիր չեն ունենում: Նշվել է, որ կան հայտեր տարբեր երկրներից, որոնք ցանկանում են այս ուղղությամբ մեզ հետ շարունակել աշխատանքները:

Սպանությունների մասով Արփինե Սարգսյանը նշել է, որ դրանք հիմնականում կենցաղային, միջանձնային բնույթի են եղել, տեղի են ունեցել ոչ ընտանեկան բռնության հետեւանքով: Նրա խոսքով մեր երկիրն աչքի չի ընկնում կազմակերպված, նախապատրաստված լուրջ հանցագործությունների վիճակագրությամբ, քանի որ վիճակագրական պատկերում փոքր տոկոս են կազմում պլանավորված հանցագործությունները:

Դեպքերի աճ է գրանցվել կիբեռհանցագործությունների մասով: Այս առնչությամբ քաղաքացիների իրազեկման աշխատանքներ են տարվում: ՆԳ նախարարը այս առումով կարեւորել է նաեւ իրավապահ համակարգի կարողությունների զարգացումը:

Գերատեսչության ղեկավարը փաստել է, որ ընդհանուր մասնաբաժնում ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների մասնաբաժինը 9 ամիսների հաշվարկով նվազել է:

Նախարարը նաեւ անդրադարձել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ու զենք-զինամթերքի հայտնաբերման ուղղությամբ քայլերին, ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումներին ու համակարգի վերազինմանը, խաղամոլության դեմ պայքարին, տրանսպորտային միջոցներում կատարված գողությունների բացահայտմանը, Ոստիկանության գվարդիայի ձեւավորմանը հաջորդող միջոցառումներին եւ բնագավառին վերաբերող այլ հարցերի:

Նիստի երկրորդ մասն անցել է դռնփակ ընթացակարգով:

03.11.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ ազգային անվտանգության ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան