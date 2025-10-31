Վերջին երեք տասնամյակում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը եղել է Հայաստանի հուսալի գործընկերը՝ աջակցելով մեր երկրում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումներին: Վերոնշյալի լավագույն օրինակներից է նաեւ ծրագրի համագործակցությունը ՀՀ Ազգային ժողովի հետ, մասնավորապես՝ Շվեդիայի, Կանադայի, Նորվեգիայի եւ Հայաստանի կառավարությունների իրականացրած խորհրդարանական աջակցության ծրագիրը, որը զգալիորեն նպաստել է ՀՀ խորհրդարանի աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը՝ ապահովելով թափանցիկություն եւ ներառականություն:
Հոկտեմբերի 31-ին խորհրդարանում տեղի է ունեցել հանդիսավոր միջոցառում՝ նվիրված մեր երկրում Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) գործունեության 30 եւ Ազգային ժողովի հետ արդյունավետ համագործակցության 5-ամյակներին:
Միջոցառմանը մասնակցել են պատգամավորներ, ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ու ԱԺ աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ Մատենադարանի տնօրենն ու աշխատակիցները:
Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը:
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի գործունեության 30 եւ Ազգային ժողովի հետ արդյունավետ համագործակցության 5-ամյակների առթիվ ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կողմից ծրագրին շնորհվել է հուշամեդալ:
«Մեզ համար մեծ պատիվ է եղել Հայաստանի կողքին կանգնել վերջին 30 տարիների ընթացքում՝ տնտեսական անկումից, բնական աղետներից մինչեւ կայունության վերականգնման բաղձալի ժամանակներ»,-ստանալով հուշամեդալը՝ ասել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նաթիա Նացվլիշվիլին: Նա խոսել է Ազգային ժողովի հետ հինգ տարիների համագործակցությունից՝ նշելով, որ հնարավոր է եղել ունենալ շոշափելի արդյունք, որին հասնելուն նպաստել է Հայաստանի, Շվեդիայի, Նորվեգիայի, Կանադայի կառավարությունների սերտ գործակցությունը:
Այնուհետեւ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Արա Խզմալյանը խոսել է Մատենադարանում երեխաների ստեղծած Անանիա Շիրակացու թվաբանական խնդիրների պատկերազարդ ալբոմի մասին՝ նվիրված ՄԱԶԾ գործունեության 30-ամյակին:
Արա Խզմալյանը շնորհակալություն է հայտնել ՄԱԶԾ-ին երեք տասնամյակների ընթացքում կատարած աշխատանքների համար: Նա խորհրդանշական է համարել այն փաստը, որ հոբելյանական միջոցառումներին մասնակցում է նաեւ Մատենադարանը:
Ելույթներով հանդես են եկել նաեւ մեր երկրում Շվեդիայի Թագավորության դեսպան Եվա Սունդքվիստը եւ Կանադայի դեսպան Էնդրյու Թըրները:
Խոսելով Շվեդիայի եւ Հայաստանի միջեւ սերտ ու վստահելի փոխգործակցությունից՝ Եվա Սունդքվիստը նշել է, որ այն հիմնված է թափանցիկության, ժողովրդավարության ու ներառականության վրա: «Մենք ակտիվորեն փորձել ենք աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարական հաստատություններին՝ ուժեղացնելու հաշվետվողականության ուղղությամբ կարողությունները»,- նշել է դեսպանը եւ ընդգծել Ազգային ժողով-ՄԱԶԾ գործակցության կարեւորությունը, ձեռքբերումները: Զեկուցողի խոսքով Շվեդիայի կառավարությունը վերահաստատում է իր շարունակական աջակցությունը Հայաստանի խորհրդարանին:
Կանադայի դեսպանն էլ խոսել է Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացին նպաստելու գործընկերների համատեղ ջանքերի մասին: Էնդրյու Թըրների դիտարկմամբ ժողովրդավարական գործընթացներում նշանակալի է Ազգային ժողովի դերը:
Ներկաները դիտել են ՀՀ Ազգային ժողովի ու ՄԱԶԾ-ի 5-ամյա արդյունավետ համագործակցության եւ պատկերազարդ ալբոմի ստեղծման գործընթացի մասին պատմող տեսանյութեր, ինչպես նաեւ ծանոթացել ցուցադրված պատկերազարդ նկարներին: