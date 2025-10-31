National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
31.10.2025

31.10.2025
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը Հայաստանի հուսալի գործընկերն է. հանդիսավոր միջոցառում խորհրդարանում
Վերջին երեք տասնամյակում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը եղել է Հայաստանի հուսալի գործընկերը՝ աջակցելով մեր երկրում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումներին: Վերոնշյալի լավագույն օրինակներից է նաեւ ծրագրի համագործակցությունը ՀՀ Ազգային ժողովի հետ, մասնավորապես՝ Շվեդիայի, Կանադայի, Նորվեգիայի եւ Հայաստանի կառավարությունների իրականացրած խորհրդարանական աջակցության ծրագիրը, որը զգալիորեն նպաստել է ՀՀ խորհրդարանի աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը՝ ապահովելով թափանցիկություն եւ ներառականություն:

Հոկտեմբերի 31-ին խորհրդարանում տեղի է ունեցել հանդիսավոր միջոցառում՝ նվիրված մեր երկրում Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) գործունեության 30 եւ Ազգային ժողովի հետ արդյունավետ համագործակցության 5-ամյակներին:

Միջոցառմանը մասնակցել են պատգամավորներ, ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ու ԱԺ աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ Մատենադարանի տնօրենն ու աշխատակիցները:

Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես է եկել ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը:

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի գործունեության 30 եւ Ազգային ժողովի հետ արդյունավետ համագործակցության 5-ամյակների առթիվ ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի կողմից ծրագրին շնորհվել է հուշամեդալ:

«Մեզ համար մեծ պատիվ է եղել Հայաստանի կողքին կանգնել վերջին 30 տարիների ընթացքում՝ տնտեսական անկումից, բնական աղետներից մինչեւ կայունության վերականգնման բաղձալի ժամանակներ»,-ստանալով հուշամեդալը՝ ասել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նաթիա Նացվլիշվիլին: Նա խոսել է Ազգային ժողովի հետ հինգ տարիների համագործակցությունից՝ նշելով, որ հնարավոր է եղել ունենալ շոշափելի արդյունք, որին հասնելուն նպաստել է Հայաստանի, Շվեդիայի, Նորվեգիայի, Կանադայի կառավարությունների սերտ գործակցությունը:

Այնուհետեւ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Արա Խզմալյանը խոսել է Մատենադարանում երեխաների ստեղծած Անանիա Շիրակացու թվաբանական խնդիրների պատկերազարդ ալբոմի մասին՝ նվիրված ՄԱԶԾ գործունեության 30-ամյակին:

Արա Խզմալյանը շնորհակալություն է հայտնել ՄԱԶԾ-ին երեք տասնամյակների ընթացքում կատարած աշխատանքների համար: Նա խորհրդանշական է համարել այն փաստը, որ հոբելյանական միջոցառումներին մասնակցում է նաեւ Մատենադարանը:

Ելույթներով հանդես են եկել նաեւ մեր երկրում Շվեդիայի Թագավորության դեսպան Եվա Սունդքվիստը եւ Կանադայի դեսպան Էնդրյու Թըրները:

Խոսելով Շվեդիայի եւ Հայաստանի միջեւ սերտ ու վստահելի փոխգործակցությունից՝ Եվա Սունդքվիստը նշել է, որ այն հիմնված է թափանցիկության, ժողովրդավարության ու ներառականության վրա: «Մենք ակտիվորեն փորձել ենք աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարական հաստատություններին՝ ուժեղացնելու հաշվետվողականության ուղղությամբ կարողությունները»,- նշել է դեսպանը եւ ընդգծել Ազգային ժողով-ՄԱԶԾ գործակցության կարեւորությունը, ձեռքբերումները: Զեկուցողի խոսքով Շվեդիայի կառավարությունը վերահաստատում է իր շարունակական աջակցությունը Հայաստանի խորհրդարանին:

Կանադայի դեսպանն էլ խոսել է Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացին նպաստելու գործընկերների համատեղ ջանքերի մասին: Էնդրյու Թըրների դիտարկմամբ ժողովրդավարական գործընթացներում նշանակալի է Ազգային ժողովի դերը:

Ներկաները դիտել են ՀՀ Ազգային ժողովի ու ՄԱԶԾ-ի 5-ամյա արդյունավետ համագործակցության եւ պատկերազարդ ալբոմի ստեղծման գործընթացի մասին պատմող տեսանյութեր, ինչպես նաեւ ծանոթացել ցուցադրված պատկերազարդ նկարներին:

31.10.2025
Նիստեր կգումարեն ԱԺ մշտական հանձնաժողովները
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի նոյեմբերի 4-ին` ժամը 12:00-ին, 214 դահլիճում: Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստեր կհրավիրի նոյեմբերի 5-ին` ժամը 11:00-ին եւ նոյեմբերի 7-ին` ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում:...
31.10.2025
Երեւանի քաղաքապետարանի սեփական եկամուտները եռապատկվել են. քննարկվել է 2026 թ. բյուջեի նախագիծը
2026 թվականին Երեւանի քաղաքապետարանին պետբյուջեից կհատկացվի շուրջ 56 մլրդ 567 մլն դրամ: Այս մասին ասել է Երեւանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը՝ ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժո...
31.10.2025
Ներկայացվել են ՏԿԵ ոլորտի 2026 թ. պետական բյուջեի հատկացումները
ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 31-ին շարունակվել են «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումները: Նի...
31.10.2025
Ալեն Սիմոնյանը մասնակցել է Հայաստանում ՄԱԶԾ առաքելության 30 եւ ՄԱԶԾ-ԱԺ համագործակցության 5-ամյակներին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հոկտեմբերի 31-ին մասնակցել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի առաքելության 30 եւ ՄԱԶԾ-ԱԺ համագործակցության 5-ամյակներին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը՝ հանդես գալով ողջույնի խոսքով: Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն է հայտնել ծրագրի ղեկավարին՝ նշելով, որ այն մեծ նպաստ է ...
31.10.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում շարունակվել են բյուջետային քննարկումները
Խորհրդարանում հոկտեմբերի 31-ին շարունակվել են գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի վերաբերյալ քննարկումները: Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը նախագահե...
31.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
31.10.2025
Բյուջետային քննարկումների ժամկետացանկ
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու ժամկետացանկ: ...
