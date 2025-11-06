Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կհրավիրի նոյեմբերի 7-ին` ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում:
06.11.2025
Նիստ կգումարի ԱԺ մշտական հանձնաժողովը
06.11.2025
Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Սաուդյան Արաբիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավարի գլխավորած պատվիրակությանը
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նոյեմբերի 6-ին ընդունել է Սաուդյան Արաբիայի Թագավորության Խորհրդատվական խորհրդի Սաուդյան Արաբիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Ալի Մուհամմադ Ալ-Շահրանիի գլխավորած պատվիրակությանը: Զրուցակիցների քննարկումների առանցքում է եղել երկկողմ հարաբերությունների սերտացմանը վերաբ...