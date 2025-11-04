Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի նոյեմբերի 4-ին` ժամը 12:00-ին, 214 դահլիճում:
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստեր կհրավիրի նոյեմբերի 5-ին` ժամը 11:00-ին եւ նոյեմբերի 7-ին` ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում:
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա նոյեմբերի 5-ին` ժամը 12:00-ին, 314 դահլիճում:
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի
նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին` ժամը 12:00-ին, 114 դահլիճում:
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա նոյեմբերի 4-ին՝ ժամը 13:00-ին, 114 դահլիճում: