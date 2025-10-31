|
31.10.2025
Նիստեր կգումարեն ԱԺ մշտական հանձնաժողովները
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը
նիստ կգումարի նոյեմբերի 4-ին` ժամը 12:00-ին, 214 դահլիճում:
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստեր կհրավիրի
նոյեմբերի 5-ին`
ժամը 11:00-ին եւ
նոյեմբերի 7-ին`
ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում:
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի
նիստը կկայանա նոյեմբերի 5-ին` ժամը 12:00-ին, 314 դահլիճում:
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի
նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին` ժամը 12:00-ին, 114 դահլիճում:
