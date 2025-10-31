National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
31.10.2025

31.10.2025
Նիստեր կգումարեն ԱԺ մշտական հանձնաժողովները
1 / 1

Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի նոյեմբերի 4-ին` ժամը 12:00-ին, 214 դահլիճում:

Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստեր կհրավիրի նոյեմբերի 5-ին` ժամը 11:00-ին եւ նոյեմբերի 7-ին` ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում:

Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա նոյեմբերի 5-ին` ժամը 12:00-ին, 314 դահլիճում:

Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին` ժամը 12:00-ին, 114 դահլիճում:

31.10.2025
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը Հայաստանի հուսալի գործընկերն է. հանդիսավոր միջոցառում խորհրդարանում
Վերջին երեք տասնամյակում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը եղել է Հայաստանի հուսալի գործընկերը՝ աջակցելով մեր երկրում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումներին: Վերոնշյալի լավագույն օրինակներից է նաեւ ծրագրի համագործակցությունը ՀՀ Ազգային ժողովի հետ, մասնավորապես՝ Շվեդիայի, Կանադայի, Նորվեգիայի եւ Հայաստանի...
31.10.2025
Երեւանի քաղաքապետարանի սեփական եկամուտները եռապատկվել են. քննարկվել է 2026 թ. բյուջեի նախագիծը
2026 թվականին Երեւանի քաղաքապետարանին պետբյուջեից կհատկացվի շուրջ 56 մլրդ 567 մլն դրամ: Այս մասին ասել է Երեւանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը՝ ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժո...
31.10.2025
Ներկայացվել են ՏԿԵ ոլորտի 2026 թ. պետական բյուջեի հատկացումները
ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 31-ին շարունակվել են «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումները: Նի...
31.10.2025
Ալեն Սիմոնյանը մասնակցել է Հայաստանում ՄԱԶԾ առաքելության 30 եւ ՄԱԶԾ-ԱԺ համագործակցության 5-ամյակներին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հոկտեմբերի 31-ին մասնակցել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի առաքելության 30 եւ ՄԱԶԾ-ԱԺ համագործակցության 5-ամյակներին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը՝ հանդես գալով ողջույնի խոսքով: Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն է հայտնել ծրագրի ղեկավարին՝ նշելով, որ այն մեծ նպաստ է ...
31.10.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում շարունակվել են բյուջետային քննարկումները
Խորհրդարանում հոկտեմբերի 31-ին շարունակվել են գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի վերաբերյալ քննարկումները: Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը նախագահե...
31.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
31.10.2025
Բյուջետային քննարկումների ժամկետացանկ
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու ժամկետացանկ: ...
