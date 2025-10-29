Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորների եւ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության նախաձեռնությամբ, «Կիբեռամիս 2025» միջոցառումների շրջանակներում, հոկտեմբերի 29-ին խորհրդարանում տեղի է ունեցել քննարկում՝ կիբեռանվտանգության, ամպային տեխնոլոգիաների ներդրման, տվյալների կառավարման եւ թվային նորարարության հետ կապված հարցերի շուրջ:
Հանդիպմանը մասնակցել են AWS-ի Եվրոպայի անվտանգության կարգավորման հարցերով զբաղվող խմբի ղեկավար Էնդրյու Վենեկոտերն, AWS-ի Միջերկրական Եվրոպայի տարածաշրջանի գլխավոր իրավաբան Մերի Կորչիոնեի, AWS-ի կառավարության բիզնեսի զարգացման ավագ մենեջեր Ավի Լեյսները, AWS-ի հանրային քաղաքականության եւ միջազգային հարաբերությունների ղեկավար Սարգիս Ղազարյանը, պատգամավորներ, Կառավարության եւ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ներկայացուցիչներ:
Քննարկման առանցքում էին ամպային լուծումների օգնությամբ պետական հատվածի անվտանգության նկատմամբ զգայուն կազմակերպությունների կարիքների բարելավման հարցերը: Հատուկ շեշտադրվել է, թե ինչպես կարող են առաջադեմ տեխնոլոգիաները նպաստել պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը: Մասնակիցներին ներկայացվել է նաեւ AWS-ի Եվրոպական ինքնիշխան ամպային ծառայությունը, որը նախատեսված է օգտատերերին օգնելու բավարարել իրենց զարգացող թվային ինքնիշխանության կարիքները՝ առանց տվյալների անվտանգության, նորարարական զարգացման եւ տնտեսական առաջընթացի պոտենցիալի նվազման:
Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաեւ մեր երկրի թվային անվտանգությանը վերաբերող հարցերին: Այս համատեքստում Լիլիթ Մինասյանը գործընկերների ուշադրությունն է հրավիրել Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Կիբեռանվտանգության մասին» օրենքի նախագծի վրա: Պատգամավորը նշել է, որ թվայնացման գործընթացները մարդկանց համար պետք է լինեն գործնական, կենսականորեն անհրաժեշտ ամեն օր մատչելի, հարմար եւ արդյունավետ՝ ստեղծելով վստահության միջավայր թվային համակարգերի եւ լուծումների նկատմամբ:
Հանդիպման մասնակիցներն ընդգծել են միջազգային համագործակցության եւ մասնավոր հատվածի ներգրավվածության անհրաժեշտությունը Հայաստանի կարեւորագույն ենթակառուցվածքների պաշտպանության, թվային անվտանգության եւ կայունության ապահովման գործում: