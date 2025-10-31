Խորհրդարանում հոկտեմբերի 31-ին շարունակվել են գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի վերաբերյալ քննարկումները:
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը նախագահել են Վահե Ղալումյանը եւ Ծովինար Վարդանյանը:
Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը գալիք տարի հատկացվելիք ֆինանսական միջոցներն ավելանում են 36,7 մլրդ դրամով՝ կազմելով 325 մլրդ դրամ: Այս մասին ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը՝ հավելելով, որ տարածքային կառավարման եւ ջրային ոլորտներին հատկացվելիք միջոցները 2025 թվականի համեմատ կնվազեն 4,4 մլրդ դրամով՝ կազմելով178 մլրդ դրամ:
«Հիմնական ավելացումները՝ 10 մլրդ դրամի չափով կուղղվեն «Տարածքային զարգացում» ծրագրի իրականացմանը»,- ընդգծել է նախարարը:
Ներկայացնելով մարզպետների աշխատակազմերին 2026 թվականին տրամադրվելիք ֆինանսական միջոցները՝ զեկուցողը տեղեկացրել է, որ մարզպետարաններին նախատեսվող (բացառությամբ Կոտայքի մարզի) հատկացումները կնվազեն 1-2 մլն դրամով:
Շրջակա միջավայրի նախարարությանը 2026 թվականին կուղղվի 15 մլրդ 358 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ ավելի է 812 մլն դրամով:
Անդրադառնալով Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերին՝ Վահե Հովհաննիսյանը նշել է, որ գյուղատնտեսության խթանմանն առնչվող ծրագրերի կատարմանը 2026 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 39 մլրդ 382 մլն դրամ, որը 2025 թվականի համեմատ պակաս է 3 մլրդ 595 մլն դրամով: