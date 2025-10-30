National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
30.10.2025

30.10.2025
2026 թ. բյուջեն առողջապահության համար պատմական բյուջե է. Առողջապահության նախարար
2026 թվականին Առողջապահության նախարարությանը նախատեսվում է հատկացնել 210 մլրդ 911 մլն դրամ: Այն 2025 թվականի համեմատ ավելի է 44 մլրդ 313 մլն դրամով՝ պայմանավորված հաջորդ տարի առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի ներդրմամբ. հայտնել է Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը՝ ԱԺ առողջապահության ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների՝ հոկտեմբերի 30-ի համատեղ նիստում ներկայացնելով գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթով առողջապահության ոլորտի հատկացումները:

Վահե Հովհաննիսյանն ընդգծել է, որ տարբեր երկրներում համակարգի ներդնումն ուղեկցվել է ծախսերի զգալի աճով եւ փաստել, որ բավարարվել է այդ ուղղությամբ նախարարության ներկայացրած պահանջը:

«2026 թվականի բյուջեն առողջապահության ոլորտի համար պատմական բյուջե է»,- նշել է Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը: Նախարարը տեղեկացրել է, որ առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգին առնչվող նախաձեռնությունը վերջնական շտկումների փուլում է եւ առաջիկա օրերին կուղարկվի Կառավարություն: Գերատեսչության ղեկավարը հավելել է, որ իրենց նպատակը մինչեւ տարեվերջ օրենքն ընդունելն է:

Խոսելով իրականացվող քաղաքականության եւ հաջորդող քայլերի մասին՝ Անահիտ Ավանեսյանը նշել է, որ երեք տարիների ընթացքում աստիճանաբար պետական պատվերը ծրագրից կհանվի, եւ շահառուների կարիքները կտեղափոխվեն ապահովագրության ծրագրի շրջանակ: Երրորդ տարում հիմնական բյուջետային տողը նվիրված կլինի ապահովագրությանը: Կլինեն նվազագույն ծառայությունների շրջանակներում փոխհատուցվող դեպքեր:

Նշվել է, որ նույն ընթացքով շարունակվելու են կապիտալ շինարարությունները: Կապիտալ ծախսերը 2026 թվականին կազմելու են 12.3 մլրդ դրամ: Շարունակվելու են մարզային բժշկական կենտրոնների կառուցման ու վերակառուցման աշխատանքները: Երեւանի քաղաքապետարանն իր ենթակայությամբ գործող պոլիկլինիկաներում եւս կապիտալ ծախսեր իրականացնում է: Նախարարությունը զբաղվում է մարզային պոլիկլինիկաների եւ ամբուլատորիաների վերափոխմամբ: Մեկնարկել են 20-ից ավելի ամբուլատորիաների շինարարական աշխատանքները. հաջորդ տարի այդ թիվը կավելանա:

«Մեր նպատակն է, որ հաջորդող տարիներին 50 ամբուլատորիաներ վերափոխվեն, վերակառուցվեն եւ համալրվեն նորագույն պահանջներին համապատասխան տեխնիկայով»,- շեշտել է նախարարը:

Կարեւորվել է մինչեւ ապահովագրության համակարգի ընդունումը առողջապահական ծառայությունների փոխհատուցման ծավալի, որակի եւ շահառուների խմբի ընդլայնումն ու վերափոխումը:

«Այս տարվա ընթացքում վերանայվել են պետպատվերի շրջանակում ծառայությունների գնային քաղաքականությունը, մանկաբուժական, վիրաբուժական ծառայությունների ծավալն ու գնային քաղաքականությունը, ինչը հանգեցնելու է թե՛ նոր սարքավորումներով հագեցման, թե՛ մասնագետների պատշաճ վարձատրության ապահովմանը: Նպատակն է, որ մեր գնման առաջարկը բժշկական կենտրոնների համար լինի պատշաճ, եւ մենք գնանք զարգացման ճանապարհով, ոչ թե գոյատեւման բյուջե ապահովենք բժշկական կենտրոնների համար»,- ընդգծել է Անահիտ Ավանեսյանը:

Վերանայվում է վերակենդանացման եւ անհետաձգելի բուժօգնության (էմերջենսի) ծառայությունների ամբողջ շղթայի գնային քաղաքականությունը:

Կարեւոր բարեփոխումների շարքում նախարարը վկայակոչել է լիցենզավորման համակարգի վերանայումը բժշկական կենտրոնների եւ անհատների լիցենզավորման համար: Առաջին անգամ մեր ռեզիդենտներն ու օրդինատորներն անցնում են լիցենզավորման գործընթացով եւ ունենալու են անհատական լիցենզիաներ՝ սահմանափակ գործունեության շրջանակով: Վերջիններս հնարավորություն են ունենալու ուսումնառության ժամանակ առնչվելու պացինետների հետ, իրենց վերադասի օգնությամբ աշխատելու եւ ապահովելու թե՛ պրակտիկ, թե՛ տեսական գիտելիքների ձեռքբերում, նաեւ՝ էթիկայի նորմերի իմացություն: Հաջորդ տարվանից կմեկնարկի մասնագետների լիցենզավորման գործընթացը:

Անահիտ Ավանեսյանը նաեւ պատասխանել է պատգամավորների հարցերին:

30.10.2025
Ներկայացվել են գալիք տարվա բյուջետային փաստաթղթով սոցիալական ապահովության ոլորտի ծրագրերը
Խորհրդարանում շարունակվել են ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները: ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը հոկտեմբերի 30-ին վարել են նախագահներ Հերիքնազ Տիգրանյանը եւ Ծովինար Վարդանյանը: Պատգամավորներին նախ ներկայացվ...
30.10.2025
30.10.2025
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույց
ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 10.11.2025 - 14:00,   ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 21.11.2025 - 14:00:   1. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 03.11.2025 - 11:00, 2. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 04.11...
30.10.2025
30.10.2025
Ավարտվել է Եվրանեսթ ԽՎ 12-րդ լիագումար նստաշրջանի աշխատանքը
ՀՀ Ազգային ժողովում հոկտեմբերի 30-ին շարունակվել է Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանի աշխատանքը: Այն վարել են Եվրանեսթ ԽՎ համանախագահներ Մարիա Կարապետյանը եւ Սերգեյ Լագոդինսկին: Նիստում ամփոփվել են 4 հանձնաժողովներում ընդունված զեկույցները: Քաղաքական, մարդու...
30.10.2025
