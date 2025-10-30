Խորհրդարանում շարունակվել են ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները:
ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը հոկտեմբերի 30-ին վարել են նախագահներ Հերիքնազ Տիգրանյանը եւ Ծովինար Վարդանյանը:
Պատգամավորներին նախ ներկայացվել է ոլորտային նախարարության հաջորդ տարվա բյուջետային հայտը: Ըստ այդմ՝ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության բյուջեն նախատեսվում է սահմանել 993 մլրդ 17 մլն դրամ, որից 990 մլրդ 661 մլն դրամը կամ ընդհանուր ծախսերի 99,8 տոկոսը կհատկացվի ընթացիկ ծախսերի, իսկ 2 մլրդ 356 մլն դրամը կամ ընդհանուր ծախսերի 0,2 տոկոսը՝ կապիտալ ծախսերի գծով:
Ըստ Ֆինանսների փոխնախարար Վահան Սիրունյանի՝ նախորդ տարվա համեմատ գերատեսչության ծախսերն աճել են 87 մլրդ 377 մլն դրամով կամ 9,6 տոկոսով:
«Մի քանի ուղղություններով ֆինանսական հատկացման ավելացում ենք նախատեսել, այդ թվում՝ 34 մլրդ դրամով կաճեն կուտակային կենսաթոշակների գծով հատկացումները, իսկ 20 մլն դրամով՝ Ղարաբաղից տեղահանվածների աջակցության ծախսերը»,- հիմնավորելով գալիք տարվա բյուջետային հատկացման ավելացումը՝ նշել է փոխնախարարը:
Այնուհետեւ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը մանրամասն ներկայացրել է 2026 թվականին իրականացվելիք ծրագրերն ու հատկացվելիք ֆինանսական միջոցները:
Ըստ նախագծի՝ «Կենսաթոշակային ապահովություն» ծրագրի իրականացման համար կուղղվի 590,8 մլրդ դրամ կամ ոլորտի բյուջեի 59,5 տոկոսը, այդ թվում՝ 244 մլրդ դրամը կուղղվի կենսաթոշակային հաշվին կուտակային հատկացումներին: 2025 թվականի նկատմամբ ծրագրի բյուջեն աճել է 30,5 մլրդ դրամով կամ 5,4 տոկոսով:
«Սոցիալական ապահովություն» ծրագիրը, որին բաժին է ընկնում 140,1 մլրդ դրամ կամ ոլորտի բյուջեի 14,1 տոկոսը, 2025 թվականի նկատմամբ աճել է 17,4 մլրդ դրամով կամ 14,2 տոկոսով:
«Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում» ծրագրին, որին ուղղված է 84,2 մլրդ դրամ կամ ոլորտի բյուջեի 8,5 տոկոսը կուղղվի 2025 թվականի համեմատ 4,1 մլրդ դրամով կամ 5,1 տոկոսով ավելի գումար:
«Բնակարանային ապահովում» ծրագրի իրականացման համար նախատեսվում է հատկացնել 15,6 մլրդ դրամ: Նախորդ տարվա նկատմամբ աճը կազմում է 3,6 մլրդ դրամ կամ 30,1 տոկոս:
Ճգնաժամերի հակազդման եւ արտակարգ իրավիճակների հետեւանքների նվազեցման ու վերացման նպատակով առանձին սոցիալական խմբերին տրվող սոցիալական աջակցությանը կուղղվի 55 մլրդ դրամ: Ծրագրի բյուջեն նախորդ տարվա համեմատ ավելի է 20 մլրդ դրամով կամ 57,1 տոկոսով:
Գերատեսչության ղեկավարի խոսքով պետական քաղաքականության մեջ 2026 թվականին եւս կշարունակեն առաջնահերթ լինել ժողովրդագրության եւ ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների, աշխատանքի եւ զբաղվածության, երեխաների հիմնախնդիրների, մարդկանց թրաֆիքինգի, կանանց, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տարեցների հիմնահարցերի, ինչպես նաեւ կենսաթոշակային եւ սոցիալական ապահովության բնագավառներում կատարվող աշխատանքները:
Անդրադառնալով բնակարանային ապահովության ծրագրին՝ ոլորտային գերատեսչության նախարարը բարձր է գնահատել քաղաքացիների շրջանում մեծ հետաքրքրություն ունեցող «ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մատչելիության ապահովման» պետական աջակցության ծրագրի կարեւորությունը:
«Ծրագրի շրջանակում 22.10.2025 թվականի դրությամբ հաստատվել է 2299 շահառուի հայտ, որից 2232-ն արդեն վարկավորվել է: Դա նշանակում է, որ այդ ընտանիքները սկսել են շինարարական աշխատանքները: 163 ընտանիք արդեն ներկայացրել է ավարտական ակտը, այսինքն՝ կառուցված տունը հանձնվել է շահագործման: Առաջիկայում նախատեսվում է ծրագիրը վերաբացել առավել թիրախային խմբերի համար»,- մանրամասնել է նախարարը:
Որպես հաջորդ կարեւոր ծրագիր՝ նախարարն առանձնացրել է Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցներին բնակարանային ապահովման ծրագիրը: Ծրագրի ֆինանսական ընդհանուր չափը գնահատվում է 800 մլրդ դրամի շրջանակում: Նախարարը տեղեկացրել է, որ գերատեսչությունն ամենօրյա ռեժիմով համագործակցում է մեր հայրենակիցների հետ՝ լուծելու այն խնդիրները, որոնք առաջանում են ծրագրին դիմելիս:
«Ծրագրի շրջանակում 3202 ընտանիք ստացել է հավաստագիր, որոնցից շուրջ 1200-ն արդեն իրացրել են իրենց հավաստագրերն ու բնակվում են սեփական տներում»,- նշել է նախարարն ու ներկայացրել ծրագիրը լավարկելու ուղղությամբ Կառավարության՝ այսօրվա նիստում հաստատված որոշումը:
Նախարարը համառոտ խոսել է նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի, տարեցների խնամքի կենտրոնների, ինչպես նաեւ ոլորտային գերատեսչության տիրույթում գտնվող այլ ուղղությունների ու բյուջետային հատկացումների մասին:
Պատգամավորների հարցերը վերաբերել են նպաստի համակարգին, միածնող ընտանիքներին վերաբերելի ծրագրերին, «ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային մատչելիության ապահովման» ծրագրի շրջանակում քաղաքացիների վարկունակության դիտարկմանը, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հիմնախնդիրներին, վարձու աշխատողների աշխատավարձային ֆոնդին, 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի պայթյունից տուժած քաղաքացիներին աջակցություն տրամադրելուն:
Նախարարը պատգամավորների հարցերին տվել է պարզաբանումներ եւ պատասխաններ: