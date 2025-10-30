|
30.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
30.10.2025
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույց
ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 10.11.2025 - 14:00, ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 21.11.2025 - 14:00: 1. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 03.11.2025 - 11:00, 2. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 04.11...
30.10.2025
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
30.10.2025
Ավարտվել է Եվրանեսթ ԽՎ 12-րդ լիագումար նստաշրջանի աշխատանքը
ՀՀ Ազգային ժողովում հոկտեմբերի 30-ին շարունակվել է Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանի աշխատանքը: Այն վարել են Եվրանեսթ ԽՎ համանախագահներ Մարիա Կարապետյանը եւ Սերգեյ Լագոդինսկին: Նիստում ամփոփվել են 4 հանձնաժողովներում ընդունված զեկույցները: Քաղաքական, մարդու...
30.10.2025
Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանի ուղիղ հեռարձակումը:...