ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 10.11.2025 - 14:00,
ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 21.11.2025 - 14:00:
1. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 03.11.2025 - 11:00,
2. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 04.11.2025 -11:00,
3. Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 06.11.2025 - 11:00,
4. Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 07.11.2025 - 11:00,
5. Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 10.11.2025 - 11:00,
6. Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 17.11.2025 - 11:00,
7. Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 18.11.2025 - 11:00,
8. Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 19.11.2025 - 11:00,
9. Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով - 24.11.2025 - 11:00,
10. Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով - 25.11.2025 - 11:00,
11. Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 26.11.2025 - 11:00,
12. Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողով - 28.11.2025 - 15:00:
Ընդունելությանը հերթագրվելու համար զանգահարել (374-10) 506050, (374-11) 506050, 87-88 հեռախոսահամարներով: Խնդրում ենք ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով: