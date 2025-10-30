National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
30.10.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
30.10.2025
Ավարտվել է Եվրանեսթ ԽՎ 12-րդ լիագումար նստաշրջանի աշխատանքը
1 / 1

ՀՀ Ազգային ժողովում հոկտեմբերի 30-ին շարունակվել է Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանի աշխատանքը:

Համազեկուցողները քննարկման են ներկայացրել 4 հանձնաժողովներում ընդունված զեկույցները:

Քաղաքական, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության հարցերի հանձնաժողովի նիստում ընդունված` «Արեւելյան գործընկերության ապագայի եւ ԵՄ ընդլայնման քաղաքականության նոր հեռանկարներ հանուն տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության եւ կայունության անհրաժեշտության վերաբերյալ» հարցի համազեկուցողներն են Եվրոպական խորհրդարանի անդամ Օլիվեր Շենկը եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Իվան Կրուլկոն:

Օլիվեր Շենկն ընդգծել է, որ վերջին տարիներին Արեւելյան գործընկերությունը եղել է Եվրոպական միության ամենակարեւոր անկյունաքարերից: Խոսելով փաստաթղթի մասին՝ զեկուցողը նշել է. «Արեւելյան գործընկերությունը պետք է ավելի սերտ աշխատի ԵՄ-ի հետ անվտանգային, պաշտպանական, էներգետիկ քաղաքականության շուրջ եւ ուշադրությունը կենտրոնացնի քաղհասարակության, անկախ մեդիայի եւ ժողովրդավարական շարժումների վրա: Այս նոր քաղաքական առաջնահերթությունների առումով մենք կոչ ենք անում Արեւելյան գործընկերության գագաթնաժողով անցկացնել 2027 թվականին եւ մեկտեղել ԵՄ անդամ պետություններին, գործընկեր երկրներին եւ քաղհասարակությանը՝ հաստատելու գալիք տասնամյակի նոր տեսլականը»: Ըստ ԵԽ պատգամավորի՝ Արեւելյան գործընկերությունը պետք է վերածվի ռազմավարական գործիքի: «Նրանք, ովքեր կպաշտպանեն եվրոպական արժեքները, կստանան մեր աջակցությունը, իսկ ովքեր դրանք չեն գնահատի, կարժանանան հետեւանքների»,-եզրափակելով խոսքը՝ ասել է զեկուցողը:

Մանրամասներ ներկայացնելով փաստաթղթի վերաբերյալ՝ Իվան Կրուլկոն նշել է, որ դրանում ներկայացված են Արեւելյան գործընկերության ապագան, ինչպես նաեւ ԵՄ ընդլայնման քաղաքականության նոր հեռանկարները:

«ԵՄ-ի եւ Արեւելյան գործընկերության երկրների միջեւ արդար առեւտրի, համագործակցության եւ ներդրումների խթանում՝ կապի, կանաչ անցման եւ ենթակառուցվածքների զարգացման աջակցությամբ» զեկույցը քննարկման է ներկայացրել Եվրանեսթ ԽՎ համանախագահ, կառույցում ԱԺ պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանը: «Մենք հավատում ենք «Global Gateway» (Գլոբալ դարպասներ) եվրոպական նոր ռազմավարության գաղափարին, ընդգծում, որ դա ոչ միայն տնտեսական նախաձեռնություն է, այլ նաեւ ռազմավարական շրջանակ»,- նշել է համազեկուցող Մարիա Կարապետյանը՝ հավելելով. «գլոբալ դարպասներ» նշանակում է մոդել՝ հիմնված թափանցիկության, կայունության եւ հավասար գործընկերության վրա: Զեկուցողի խոսքով կապը պետք է լինի զուգորդված լավ կառավարման, օրենքի գերակայության եւ ինտեգրման երաշխիքների հետ եւ կարեւոր են դատական անկախությունը, հակակոռուպցիոն քայլերը: Այս բանաձեւը կոչ է անում աջակցել ՓՄՁ-ներին, կանանց կողմից առաջնորդվող ձեռնարկություններին՝ հանուն ներառական աճի: Թեմայի շրջանակում Մարիա Կարապետյանը վկայակոչել է Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի օրինակները: Այս առումով նա խոսել է Հայաստանի կառավարության նախաձեռնած «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծի՝ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման առումով առաջարկող լայն հնարավորությունների մասին:

Այնուհետեւ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Պիերֆրանչեսկո Մարանը ներկայացրել է փոխկապակցված էներգետիկ ապագային վերաբերող զեկույցը: Փաստաթղթի նպատակն է արագացնել էներգետիկ կապերի զարգացումը, կանխել քաղաքական միջամտությունները եւ շարունակելով համագործակցությունը՝ նվաճել եւ հասնել էներգետիկ ինքնիշխանության: Նշվել է, որ Ուկրաինայի պատվիրակությունը 2 փոփոխություն է ներկայացրել:

Հաջորդիվ ադրադարձ է կատարվել Սոցիալական, զբաղվածության, կրթության, մշակույթի ու քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողովի նիստում քննարկված եւ ընդունված «Եվրոպայի մեծ հորիզոն. բաց է լավագույն հետազոտությունների համար» զեկույցին: Փաստաթուղթը ներկայացրել է համանախագահող, կառույցում ԱԺ պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանը: Խոսելով զեկույցի կարեւորության մասին՝ Մարիա Կարապետյանը նշել է. «Մենք ապրում ենք աշխարհաքաղաքական ճնշումների ժանակաշրջանում, որտեղ կան մրցակցություն, մարտահրավերներ, եւ երկրները պետք է ներդրումներ կատարեն գիտական համակարգերում, որպեսզի կարողանան գոյատեւել արագ փոփոխվող միջավայրում եւ գլոբալ մրցունակության պայմաններում»: Փաստաթղթի վերաբերյալ առաջարկներ է ներկայացրել ուկրաինական պատվիրակությունը:

Նիստի ավարտին քվեարկությամբ ընդունվել են քննարկված զեկույցները, որից հետո ներկայացվել են աշխատանքային խմբերում կայացած քննարկումները եւ առաջիկա պլանները:   

Նստաշրջանի աշխատանքներն ամփոփել են Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանի համանախագահներ Մարիա Կարապետյանը եւ Սերգեյ Լագոդինսկին, ընդգծել քննարկումների եւ բանավեճերի արդյունավետությունը:

30.10.2025
Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջան. ուղիղ հեռարձակում
Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանի ուղիղ հեռարձակումը:...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան