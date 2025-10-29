«Հանուն հավասար իրավունքների» կրթական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը եւ «Բարսելոնայի միջազգային հարաբերությունների կենտրոնը» (CIDOB) կազմակերպել են միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների եւ փորձագետների այց Հայաստան: Այդ այցի շրջանակում ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանն Ազգային ժողովում հոկտեմբերի 29-ին հանդիպել է ծրագրի մասնակիցներին:
Հարցուպատասխանի ձեւաչափով տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ ՀՀ ԱԺ նախագահը պատասխանել է խորհրդարանական դիվանագիտությանը, ՀՀ ներքին քաղաքականությանը, Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական բարեփոխումներին, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային զարգացումներին եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ հաստատված խաղաղությանը վերաբերող մի շարք հարցերի: