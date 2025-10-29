2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծով Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի բյուջետային ծախսերը նախատեսված են 602 մլն դրամ: Այս մասին ասել է Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների` հոկտեմբերի 29-ի համատեղ նիստում՝ շարունակելով ներկայացնել «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումը:
«Նախորդ տարվա համեմատ կա 15 մլն դրամի ավելացում, որը պայմանավորված է տեխնիկական հագեցվածության բարելավման գծով 8 մլն դրամը չնախատեսելով այս տարի: Այս տարի տեխնիկական հագեցվածության գծով միջոցներ չենք նախատեսել բոլոր պետական մարմիններում, եւ 23 մլն դրամ ավելացվել է ապարատի պահպանման ծախսերը»,- ասել է նախարարը:
Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, ներկայացնելով իր ղեկավարած կառույցի բյուջետային ծրագրերը, նշել է, որ հաստատությունում իրականացվում են համակարգային բարեփոխումների ծրագրեր:
Ըստ նրա միջազգային գրեթե բոլոր կազմակերպությունները Հայաստանի Հանրապետությանը հանձնարարական են տվել ավելացնելու մարդու իրավունքներին առընչվող հարցերի ֆինանսավորումը, մասնավորապես՝ մարդու իրավունքների հաստատության հետ կապված ֆինանսավորումը: Անահիտ Մանասյանի խոսքով հստակ արձանագրվել է, որ մարդկային եւ ֆինանսական ռեսուրսները բավարար չեն հաստատությանը տրամադրված մանդատի ամբողջ ծավալը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար:
Անահիտ Մանասյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին: