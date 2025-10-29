Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
29.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
29.10.2025
ՀՀ Ազգային ժողովում մեկնարկել է Եվրանեսթ ԽՎ 12-րդ լիագումար նստաշրջանը
ՀՀ Ազգային ժողովում հոկտեմբերի 29-ին մեկնարկել է Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանը: Աշխատանքներին մասնակցում են Եվրոպական խորհրդարանի, Արեւելյան գործընկերության երկրների պատգամավորներ, դեսպաններ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ:
29.10.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահի եւ Եվրանեսթ ԽՎ համանախագահի հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հոկտեմբերի 29-ին ընդունել է Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ Յունուս Օմարջիին եւ Եվրանեսթ ԽՎ համանախագահ Սերգեյ Լագոդինսկիին: ՀՀ ԱԺ նախագահը ողջունել է նրանց այցը Հայաստան եւ Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանի անցկացումը Երեւանում: Եվրոպացի պաշ...
29.10.2025
Պետական-իրավական ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում քննարկվել են գալիք տարվա պետական բյուջեի համապատասխան հատվածները
ԱԺ պետական-իրավական հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 29-ին շարունակվել են «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումները: «Սահմանադրական դատարանի՝ 2026 թվականի բյուջեի նախագիծը բաղկացած է մեկ՝ «Սահմ...
29.10.2025
Եվրանեսթ ԽՎ 12-րդ լիագումար նստաշրջանում ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ելույթը
Հարգելի՛ համանախագահներ, Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի հարգելի՛ անդամներ, Տիկնա՛յք եւ պարոնա՛յք, Ուրախ եմ ողջունել ձեզ Երեւանում՝ Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ հերթական նստաշրջանին մասնակցելու առիթով: Սա կարեւոր հարթակ է Եվրոպական միության եւ Արեւելյան գործընկերության երկրների...
29.10.2025
Ռուբեն Ռուբինյանն ընդունել է ՀՀ-ում Միացյալ Թագավորության նորանշանակ դեսպանին
Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը հոկտեմբերի 29-ին ընդունել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ալեքսանդրա Պամելա Քոուլին: Շնորհավորելով պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ` Ռուբեն Ռուբինյանը համոզմունք է հայտ...
29.10.2025
Հայ խորհրդարանականներն աշխատանքային այցով Վրաստանում են եղել
ՀՀ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 27-29-ն այցելել է Վրաստան: Պատվիրակության կազմում ընդգրկված են ՀՀ ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյո...
29.10.2025
Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջան. ուղիղ հեռարձակում
Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանի ուղիղ հեռարձակումը:
29.10.2025
ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը ներկայացրել է 2026 թ. բյուջետային հատկացումները
ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծով Ազգային ժողովի աշխատակազմին իր ծախսային ծրագրի իրականացման մասով հատկացվել է մոտ 7 մլրդ դրամ. ներկայացնելով 2026 թվականի բյուջեի նախագծով օրենսդիր մարմնի համար նախատեսված ֆինանսական հատկացումներն ու իրականացվելիք միջոցառումները` նշել է ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավ...
29.10.2025
Հայկ Մամիջանյանը հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Նաչո Սանչես Ամորի հետ
«Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հոկտեմբերի 29-ին հանդիպել է Ժողովրդավարության աջակցության եւ ընտրությունների համակարգման խմբում Հայաստանի հարցերով առաջատար անդամ, Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր, Թուրքիայի հարցերով մշտական զեկուցող Նաչո Սանչես Ամորի հետ: Խմբակցության ղեկավարը ող...
29.10.2025
Քննարկվել են ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հաջորդ տարվա բյուջետային հայտն ու ծրագրերը
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործունեության գերակայություններից է իշխանության բոլոր ճյուղերի հետ արդյունավետ համագործակցությունը, ինչպես նաեւ համապետական եւ միջպետական գործընթացներում ակտիվ մասնակցություն ունենալը՝ ապահովելով թափանցիկություն ու օբյեկտիվություն: Այս մասին ասել է Հանր...
29.10.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է ՄԹ դեսպանի հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հոկտեմբերի 29-ին ընդունել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ալեքսանդրա Պամելա Քոուլին: Շնորհավորելով դեսպանին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ` Ալեն Սիմոնյանը հույս է հայտնել, որ նորանշանակ դ...
29.10.2025
Հայկ Կոնջորյանը հանդիպել է ԵԽ պատգամավոր Նաչո Սանչես Ամորի հետ
«Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հոկտեմբերի 29-ին Ազգային ժողովում հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Նաչո Սանչես Ամորի հետ: Զրուցակիցները քննարկել են ՀՀ-ԵՄ համագործակցության ընթացքը եւ առաջիկա անելիքները: Կողմերը կարեւորել են ԵՄ-ի հետ գործընկերային հարաբերությ...
29.10.2025
Վարչապետի աշխատակազմը 2026 թ. նախատեսում է անցկացնել 10 ծրագիր, 39 միջոցառում
Հաջորդ տարի վարչապետի աշխատակազմը նախատեսում է անցկացնել 10 ծրագիր, 39 միջոցառում, որոնց համար պետական բյուջեից նախատեսվում է հատկացնել 25 մլրդ 804 մլն դրամ: Այս մասին ասել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը՝ ԱԺ պետական-իրավական ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական...
29.10.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում շարունակվել են գալիք տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի քննարկումները
ԱԺ պետական-իրավական ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 29-ին շարունակվել է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումը: Նիստը վարել են հանձնաժողովների նախագահներ Վլադիմիր Վարդանյանը եւ Ծովինար Վարդա...
29.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
29.10.2025
Բյուջետային քննարկումների ժամկետացանկ
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու ժամկետացանկ: ...