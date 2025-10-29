National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
29.10.2025

29.10.2025
Քննարկվել են ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հաջորդ տարվա բյուջետային հայտն ու ծրագրերը

Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործունեության գերակայություններից է իշխանության բոլոր ճյուղերի հետ արդյունավետ համագործակցությունը, ինչպես նաեւ համապետական եւ միջպետական գործընթացներում ակտիվ մասնակցություն ունենալը՝ ապահովելով թափանցիկություն ու օբյեկտիվություն: Այս մասին ասել է Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի ղեկավարի պարտականությունները կատարող Խաչատուր Պողոսյանն ԱԺ պետական-իրավական ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների՝ հոկտեմբերի 29-ի համատեղ նիստում «2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» նախագծի քննարկման ժամանակ:

Խաչատուր Պողոսյանի խոսքով աշխատակազմի գործունեությունը միտված է հանրության կողմից ընկալվելու որպես կայուն, վստահելի, հեղինակավոր եւ ինստիտուցիոնալ կառույց:

«Հանրապետության նախագահի լիազորությունների իրականացման ապահովում» ծրագրի, «Հանրապետության նախագահի գործունեության եւ ներկայացուցչության ապահովում» միջոցառման համար 2026 թվականի համար ներկայացվել է 1 մլրդ 618 մլն դրամի բյուջետային հայտ, ընթացիկ տարվա 1 մլրդ 617 մլն-ի փոխարեն:

Աշխատակազմը ֆինանսավորվում է մեկ ծրագրով՝ երկու միջոցառմամբ:

Խաչատուր Պողոսյանի փոխանցմամբ ծրագրային բյուջետավորման ձեւաչափով սահմանվել են նախագահի աշխատակազմի ծրագիրն ու միջոցառումները, նաեւ՝ արդյունքային ցուցանիշները: Նախատեսված է Ազգային ժողովի ընդունած 460 օրենքների՝ Հանրապետության նախագահի ստորագրման, նախագահի կողմից 200 հրամանագրերով հանրապետության քաղաքացիության շնորհման գործընթացների ապահովում, դատապարտյալների ներման վերաբերյալ 5 հրամանագրերի նախապատրաստում, 270 անձանց շքանշաններով ու մեդալներով պարգեւատրման, ինչպես նաեւ պատվավոր կոչման շնորհման ապահովում, բարձրագույն դասային աստիճանների, դիվանագիտական աստիճանների շնորհման գործընթացի ապահովում, ինչպես նաեւ նախագահի սահմանադրաիրավական կարգավիճակից բխող այլ գործառնությունների իրականացում:

2026 թվականին նախատեսվում են նախագահի արտասահմանյան այցեր եւ այլ պետությունների ղեկավարների՝ հանրապետություն այցեր, նախագահի մասնակցությունը որոշ արտասահմանյան միջոցառումներին, նաեւ մարզային այցեր:

Զեկուցողը պատասխանել է նաեւ պատգամավորների հարցերին:
 

29.10.2025
Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ նստաշրջան. ուղիղ հեռարձակում
Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանի ուղիղ հեռարձակումը:   ...
29.10.2025
ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը ներկայացրել է 2026 թ. բյուջետային հատկացումները
ԱԺ պետական-իրավական հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների` հոկտեմբերի 29-ի համատեղ նիստում շարունակվել են գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի վերաբերյալ քննարկումները: «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծով Ազգային ժողովի աշխատակազմին իր ծախսային ծրագրի իր...
29.10.2025
Հայկ Մամիջանյանը հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Նաչո Սանչես Ամորի հետ
«Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հոկտեմբերի 29-ին հանդիպել է Ժողովրդավարության աջակցության եւ ընտրությունների համակարգման խմբում Հայաստանի հարցերով առաջատար անդամ, Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր, Թուրքիայի հարցերով մշտական զեկուցող Նաչո Սանչես Ամորի հետ: Խմբակցության ղեկավարը ող...
29.10.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է ՄԹ դեսպանի հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հոկտեմբերի 29-ին ընդունել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ալեքսանդրա Պամելա Քոուլին: Շնորհավորելով դեսպանին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ` Ալեն Սիմոնյանը հույս է հայտնել, որ նորանշանակ դ...
29.10.2025
Հայկ Կոնջորյանը հանդիպել է ԵԽ պատգամավոր Նաչո Սանչես Ամորի հետ
«Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հոկտեմբերի 29-ին Ազգային ժողովում հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Նաչո Սանչես Ամորի հետ: Զրուցակիցները քննարկել են ՀՀ-ԵՄ համագործակցության ընթացքը եւ առաջիկա անելիքները: Կողմերը կարեւորել են ԵՄ-ի հետ գործընկերային հարաբերությ...
29.10.2025
Վարչապետի աշխատակազմը 2026 թ. նախատեսում է անցկացնել 10 ծրագիր, 39 միջոցառում
Հաջորդ տարի վարչապետի աշխատակազմը նախատեսում է անցկացնել 10 ծրագիր, 39 միջոցառում, որոնց համար պետական բյուջեից նախատեսվում է հատկացնել 25 մլրդ 804 մլն դրամ: Այս մասին ասել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը՝ ԱԺ պետական-իրավական ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական...
29.10.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում շարունակվել են գալիք տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի քննարկումները
ԱԺ պետական-իրավական ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 29-ին շարունակվել է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումը: Նիստը վարել են հանձնաժողովների նախագահներ Վլադիմիր Վարդանյանը եւ Ծովինար Վարդա...
29.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
29.10.2025
Բյուջետային քննարկումների ժամկետացանկ
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու ժամկետացանկ: ...
