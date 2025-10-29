National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
29.10.2025

29.10.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում շարունակվել են գալիք տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի քննարկումները

ԱԺ պետական-իրավական ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 29-ին շարունակվել է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումը:

Նիստը վարել են հանձնաժողովների նախագահներ Վլադիմիր Վարդանյանը եւ Ծովինար Վարդանյանը:

Սահմանադրական, օրենսդրական եւ պետական կառավարման ոլորտների՝ 2026 թվականի ֆինանսական ցուցանիշներին վերաբերող զեկույցը ներկայացրել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը:

Արդարադատության նախարարությանը 2026 թվականի համար առաջարկվում է հատկացնել 24 մլրդ 3 մլն դրամ, որը 187 մլն դրամով ավելի է, քան 2025 թվականի հաստատված բյուջեն:

Բարձրագույն դատական խորհրդին առաջարկվում է հատկացնել 16 մլրդ 845 մլն դրամ: Նախորդ տարվա համեմատ բյուջեն նվազել է 308 մլն դրամով:

Դատախազության՝ 2026 թվականի բյուջեն նախորդ տարվա համեմատ կավելանա 712 մլն դրամով եւ կկազմի 10 մլրդ 638 մլն դրամ: Ըստ երկրի ֆինանսական բլոկի ղեկավարի՝ բյուջեի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է ապարատային ծախսերի ավելացմամբ:

Պետական վերահսկողության ծառայությանն առաջարկվում է հատկացնել 2025 թվականի համար հաստատված բյուջեից 168 մլն դրամով ավելի կամ 1 մլրդ 102 մլն դրամ: Սա էլ պայմանավորված է որոշ գործառույթների՝ ՊՎԾ տեղափոխման եւ հաստիքների ավելացման հանգամանքով:

Ֆինանսական փաստաթղթով պակասել են նաեւ Ազգային ժողովի ցուցանիշները: 2026 թվականի համար խորհրդարանին առաջարկվում է հատկացնել նախորդ տարվա համեմատ 68 մլն դրամով պակաս գումար: Բյուջեն կկազմի 7 մլրդ 4 մլն դրամ:

ՀՀ նախագահի աշխատակազմին առաջարկվում է հատկացնել նախորդ տարվանից 40 մլն դրամով պակաս կամ 1 մլրդ 618 մլն դրամ:

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի համար նախատեսվել է 1 մլրդ 520 մլն դրամով բյուջեի ավելացում: Այն կկազմի 25 մլրդ 804 մլն դրամ: Ֆինանսական ցուցանիշի ավելացումը, ըստ ֆինանսների նախարարի, հիմնականում պայմանավորված է հաջորդ տարի Հայաստանում պլանավորվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի անցկացման հանգամանքով, ինչպես նաեւ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական ոլորտում լաբորատոր փորձարկումների համար նախատեսվող հավելյալ ծախսերով:

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին առաջարկվում է հատկացնել 7 մլրդ 20 մլն դրամով ավելի, քան 2025 թվականին: Բյուջեն կկազմի 7 մլրդ 513 մլն դրամ: Սա էլ պայմանավորված է 2026 թվականին պլանավորվող Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների անցկացմամբ:

405 մլն դրամ է առաջարկվում հատկացնել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին: Նախորդ տարվա համեմատ բյուջեն կպակասի 15 մլն դրամով:

Սահմանադրական դատարանի բյուջեն կավելանա 41 մլն դրամով: Այն կկազմի 912 մլն դրամ:

Ֆինանսների նախարարը մանրամասն պարզաբանումներ է տվել պատգամավորների հարցերին: Օրենսդիր մարմնի` 2026 թվականի բյուջեի կրճատման մասով պատգամավորները հայտնել են իրենց մտահոգությունները:

Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանը հետաքրքրվել է  անկախ կառույցից մասնագիտական հետազոտություններ իրականացնելու մասով միջնաժամկետ հեռանկարում առանձին բյուջե հատկացնելու հավանականությամբ: Այս համատեքստում Ֆինանսների նախարարը կարեւորել է առաջնահերթությունների որոշման գաղափարը: Վահե Հովհաննիսյանն առաջարկել է հասկանալ, թե որ ծախսերի կրճատման արդյունքում հնարավոր կլինի հավելյալ ծախսեր իրականացնել:

Վլադիմիր Վարդանյանի նկատառումը եւս վերաբերել է խորհրդարանի՝ գալիք տարվա ֆինանսական փաստաթղթի ցուցանիշների կրճատմանը: Ըստ հանձնաժողովի նախագահի՝ խորհրդարանի կարողություններն ու լիազորություններն անընդհատ պետք է ընդլայնվեն, իսկ բյուջեի նվազումը հակասում է այս տրամաբանությանը:

«Բոլոր գերատեսչություններում ապարատային ծախսերի նվազում է տեղի ունեցել: Նախորդ տարի եւս այս տրամաբանությամբ ենք գործել»,- նշել է Վահե Հովհաննիսյանը՝ հիմնավորելով ֆինանսների խնայողությունները:

29.10.2025
Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ նստաշրջան. ուղիղ հեռարձակում
Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանի ուղիղ հեռարձակումը:   ...
29.10.2025
ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը ներկայացրել է 2026 թ. բյուջետային հատկացումները
ԱԺ պետական-իրավական հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների` հոկտեմբերի 29-ի համատեղ նիստում շարունակվել են գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի վերաբերյալ քննարկումները: «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծով Ազգային ժողովի աշխատակազմին իր ծախսային ծրագրի իր...
29.10.2025
Հայկ Մամիջանյանը հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Նաչո Սանչես Ամորի հետ
«Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հոկտեմբերի 29-ին հանդիպել է Ժողովրդավարության աջակցության եւ ընտրությունների համակարգման խմբում Հայաստանի հարցերով առաջատար անդամ, Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր, Թուրքիայի հարցերով մշտական զեկուցող Նաչո Սանչես Ամորի հետ: Խմբակցության ղեկավարը ող...
29.10.2025
Քննարկվել են ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հաջորդ տարվա բյուջետային հայտն ու ծրագրերը
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի գործունեության գերակայություններից է իշխանության բոլոր ճյուղերի հետ արդյունավետ համագործակցությունը, ինչպես նաեւ համապետական եւ միջպետական գործընթացներում ակտիվ մասնակցություն ունենալը՝ ապահովելով թափանցիկություն ու օբյեկտիվություն: Այս մասին ասել է Հանր...
29.10.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է ՄԹ դեսպանի հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հոկտեմբերի 29-ին ընդունել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ալեքսանդրա Պամելա Քոուլին: Շնորհավորելով դեսպանին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ` Ալեն Սիմոնյանը հույս է հայտնել, որ նորանշանակ դ...
29.10.2025
Հայկ Կոնջորյանը հանդիպել է ԵԽ պատգամավոր Նաչո Սանչես Ամորի հետ
«Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հոկտեմբերի 29-ին Ազգային ժողովում հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Նաչո Սանչես Ամորի հետ: Զրուցակիցները քննարկել են ՀՀ-ԵՄ համագործակցության ընթացքը եւ առաջիկա անելիքները: Կողմերը կարեւորել են ԵՄ-ի հետ գործընկերային հարաբերությ...
29.10.2025
Վարչապետի աշխատակազմը 2026 թ. նախատեսում է անցկացնել 10 ծրագիր, 39 միջոցառում
Հաջորդ տարի վարչապետի աշխատակազմը նախատեսում է անցկացնել 10 ծրագիր, 39 միջոցառում, որոնց համար պետական բյուջեից նախատեսվում է հատկացնել 25 մլրդ 804 մլն դրամ: Այս մասին ասել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը՝ ԱԺ պետական-իրավական ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական...
29.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
29.10.2025
Բյուջետային քննարկումների ժամկետացանկ
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու ժամկետացանկ: ...
