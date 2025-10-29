ԱԺ պետական-իրավական ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 29-ին շարունակվել է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումը:
Նիստը վարել են հանձնաժողովների նախագահներ Վլադիմիր Վարդանյանը եւ Ծովինար Վարդանյանը:
Սահմանադրական, օրենսդրական եւ պետական կառավարման ոլորտների՝ 2026 թվականի ֆինանսական ցուցանիշներին վերաբերող զեկույցը ներկայացրել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը:
Արդարադատության նախարարությանը 2026 թվականի համար առաջարկվում է հատկացնել 24 մլրդ 3 մլն դրամ, որը 187 մլն դրամով ավելի է, քան 2025 թվականի հաստատված բյուջեն:
Բարձրագույն դատական խորհրդին առաջարկվում է հատկացնել 16 մլրդ 845 մլն դրամ: Նախորդ տարվա համեմատ բյուջեն նվազել է 308 մլն դրամով:
Դատախազության՝ 2026 թվականի բյուջեն նախորդ տարվա համեմատ կավելանա 712 մլն դրամով եւ կկազմի 10 մլրդ 638 մլն դրամ: Ըստ երկրի ֆինանսական բլոկի ղեկավարի՝ բյուջեի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է ապարատային ծախսերի ավելացմամբ:
Պետական վերահսկողության ծառայությանն առաջարկվում է հատկացնել 2025 թվականի համար հաստատված բյուջեից 168 մլն դրամով ավելի կամ 1 մլրդ 102 մլն դրամ: Սա էլ պայմանավորված է որոշ գործառույթների՝ ՊՎԾ տեղափոխման եւ հաստիքների ավելացման հանգամանքով:
Ֆինանսական փաստաթղթով պակասել են նաեւ Ազգային ժողովի ցուցանիշները: 2026 թվականի համար խորհրդարանին առաջարկվում է հատկացնել նախորդ տարվա համեմատ 68 մլն դրամով պակաս գումար: Բյուջեն կկազմի 7 մլրդ 4 մլն դրամ:
ՀՀ նախագահի աշխատակազմին առաջարկվում է հատկացնել նախորդ տարվանից 40 մլն դրամով պակաս կամ 1 մլրդ 618 մլն դրամ:
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի համար նախատեսվել է 1 մլրդ 520 մլն դրամով բյուջեի ավելացում: Այն կկազմի 25 մլրդ 804 մլն դրամ: Ֆինանսական ցուցանիշի ավելացումը, ըստ ֆինանսների նախարարի, հիմնականում պայմանավորված է հաջորդ տարի Հայաստանում պլանավորվող Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի անցկացման հանգամանքով, ինչպես նաեւ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական ոլորտում լաբորատոր փորձարկումների համար նախատեսվող հավելյալ ծախսերով:
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին առաջարկվում է հատկացնել 7 մլրդ 20 մլն դրամով ավելի, քան 2025 թվականին: Բյուջեն կկազմի 7 մլրդ 513 մլն դրամ: Սա էլ պայմանավորված է 2026 թվականին պլանավորվող Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների անցկացմամբ:
405 մլն դրամ է առաջարկվում հատկացնել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին: Նախորդ տարվա համեմատ բյուջեն կպակասի 15 մլն դրամով:
Սահմանադրական դատարանի բյուջեն կավելանա 41 մլն դրամով: Այն կկազմի 912 մլն դրամ:
Ֆինանսների նախարարը մանրամասն պարզաբանումներ է տվել պատգամավորների հարցերին: Օրենսդիր մարմնի` 2026 թվականի բյուջեի կրճատման մասով պատգամավորները հայտնել են իրենց մտահոգությունները:
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանը հետաքրքրվել է անկախ կառույցից մասնագիտական հետազոտություններ իրականացնելու մասով միջնաժամկետ հեռանկարում առանձին բյուջե հատկացնելու հավանականությամբ: Այս համատեքստում Ֆինանսների նախարարը կարեւորել է առաջնահերթությունների որոշման գաղափարը: Վահե Հովհաննիսյանն առաջարկել է հասկանալ, թե որ ծախսերի կրճատման արդյունքում հնարավոր կլինի հավելյալ ծախսեր իրականացնել:
Վլադիմիր Վարդանյանի նկատառումը եւս վերաբերել է խորհրդարանի՝ գալիք տարվա ֆինանսական փաստաթղթի ցուցանիշների կրճատմանը: Ըստ հանձնաժողովի նախագահի՝ խորհրդարանի կարողություններն ու լիազորություններն անընդհատ պետք է ընդլայնվեն, իսկ բյուջեի նվազումը հակասում է այս տրամաբանությանը:
«Բոլոր գերատեսչություններում ապարատային ծախսերի նվազում է տեղի ունեցել: Նախորդ տարի եւս այս տրամաբանությամբ ենք գործել»,- նշել է Վահե Հովհաննիսյանը՝ հիմնավորելով ֆինանսների խնայողությունները: