ՀՀ Ազգային ժողովում հոկտեմբերի 28-ին տեղի է ունեցել Եվրանեսթ ԽՎ էներգետիկ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Ռասա Յուկնեւիչիենեի եւ Եվրանեսթ ԽՎ-ում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության անդամ Սարգիս Խանդանյանի համանախագահությամբ օրակարգի նախագծի եւ հանձնաժողովի 2024 թվականի մարտի 19-ին Բրյուսելում կայացած նիստի արձանագրության հաստատումից հետո խորհրդարանականներն անցել են օրակարգային հարցերի քննարկմանը:
«Էներգետիկ փոխկապակցվածությունների ամրապնդում Սեւծովյան տարածաշրջանում. պատերազմի, հիբրիդային հարձակումների եւ էներգետիկ անցման մարտահրավերներին դիմակայում» թեմայի շրջանակում քննարկումների ընթացքում ընդգծվել է, որ էներգետիկ համակարգերը կարեւորագույնն են դիվերսիֆիկացման կանաչ անցման ճանապարհին: Նշվել է, որ ԵՄ-ն ներկայացրել է Սեւծովյան տարածաշրջանի ռազմավարությունը, որը շեշտը դնում է կանաչ էներգետիկ կապերի զարգացման վրա ամբողջ տարածաշրջանում:
Բանախոսներն անդրադարձել են Սեւծովյան տարածաշրջանի էներգետիկ մարտահրավերներին, ԵՄ գործիքների կիրառմամբ արդյունավետ, թափանցիկ ու էներգետիկ շուկաների խթանմանը: Կարեւորելով փոխկապակցված եվրոպական հարեւանությունը՝ ներկայացվել է մի շարք նախագծերի իրականացման ընթացքը: Անդրադարձ է եղել Սեւծովյան մալուխային ծրագրին, արեւային կայանի նախագծին, կանաչ տնտեսության ֆինանսավորման մեխանիզմներին: Կարծիք է հնչել, որ Հայաստանը Սեւծովյան մալուխային ծրագրի մաս չի կազմում, ինչը պետք է շտկվի: Նշվել է, որ էներգետիկ դիվերսիֆիկացիան եւ կայունությունը, վերականգնվող էներգիան, խելացի ցանցերն ու փոխսահմանային կապերը պետք է դառնան տնտեսական զարգացման եւ կանաչ անցման հիմքը:
Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Մարկոս Ռոս Սեմպերեն համառոտ ներկայացրել է «Փոխկապակցված էներգետիկ համակարգերի մարտահրավերային մոդելը դեպի ավելի կայուն ապագա Արեւելյան գործընկերության երկրներում» թեմայով զեկույցը: Նա տեղեկացրել է, որ 61 փոփոխության առաջարկ է ներկայացվել:
Եվրանեսթ ԽՎ-ում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության անդամ Բաբկեն Թունյանը ներկայացրել է 2021-2026 թվականների ՀՀ կառավարության ծրագրով էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանն ուղղված միջոցառումները: Նա առանձնացրել է կարեւոր առաջընթաց. 2021 թվականին արեւային էներգետիկայի բաժինն ընդամենը 2.2 տոկոս էր, Կառավարությունը հավակնոտ՝ մինչեւ 2026 թվականը 15 տոկոսի թիրախ սահմանեց, եւ 2025 թվականի առաջին կեսին ցուցանիշն արդեն 20.6 տոկոս էր: «Այս փուլում Հայաստանը տեղադրել է արեւային վահաններ 1000 մեգավատ հզորությամբ, ինչը նշանակում է, որ մենք անցել ենք մեր առջեւ դրված թիրախը»,- նշել է ՀՀ ԱԺ պատվիրակը: Նշվել է, որ Հայաստանը շարունակում է էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացումը: Արձանագրելով, որ մեր երկիրը կարեւորում է միջազգային համագործակցությունը՝ Բաբկեն Թունյանն ընդգծել է, որ Հայաստանն ու ԱՄՆ-ն ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր են ստորագրել, որտեղ էներգետիկ անվտանգությունը կարեւորագույն հիմնասյուներից է: Նա խոսել է նաեւ միջուկային էներգետիկայի, կիբեռանվտանգության ոլորտներում համագործակցության կարեւորության մասին: Ըստ Բաբկեն Թունյանի՝ Հայաստանը դիտարկում է էներգետիկ անվտանգությունը որպես ռազմավարական եւ քաղաքական առաջնահերթություն, այն պահանջում է սերտ տարածաշրջանային համագործակցություն՝ հստակ սահմանված պարտավորություններով:
Զեկույցը քվեարկության արդյունքում ընդունվել է: Այն կներկայացվի լիագումար նստաշրջանում:
Ընտրվել է հանձնաժողովի հաջորդ նիստի քննարկման թեման, այն է՝ «Խթանել էներգետիկ հոսքերի արդյունավետությունը, ներառյալ վերականգնվող եւ ջրածին շուկաներն արեւելյան գործընկերության շրջանակում՝ հանուն տարածաշրջանի եւ եվրոպական անվտանգության ու բարգավաճման հեռանկարների»: