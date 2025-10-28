Եվրանեսթ ԽՎ սոցիալական, զբաղվածության, կրթության, մշակույթի ու քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողովի նիստը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 28-ին` Երեւանում:
Օրակարգի եւ հանձնաժողովի 2024 թվականի մարտի 19-ին Բրյուսելում կայացած նիստի արձանագրության հաստատումից հետո Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորները քննարկել ու քվեարկել են «Եվրոպայի մեծ հորիզոն. բաց է լավագույն հետազոտությունների համար» զեկույցի նախագիծը: Նիստը նախագահող ԵԽ պատգամավոր Կարլա Տավարեշը տեղեկացրել է, որ փաստաթղթում կատարվել է 15 փոփոխություն:
Հանձնաժողովի անդամները մտքեր են փոխանակել ԵՄ-ի եւ Արեւելյան գործընկերության տարածաշրջանի միջեւ հետազոտությունների, նորարարության եւ բարձրագույն կրթության ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ: Թեմայի վերաբերյալ ելույթ է ունեցել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը: Ողջունելով նիստի մասնակիցներին Երեւանում՝ զեկուցողը ներկայացրել է Եվրամիության հետ համագործակցության արդյունքում ԿԳՄՍ ոլորտներում գրանցած առաջընթացը, իրականացվող ծրագրերը:
Պատասխանելով ներկաների հարցերին՝ փոխնախարարը խոսել է «Ակադեմիական քաղաք» հավակնոտ ծրագրի մասին: «2030 թվականի կրթական ռազմավարության շրջանակում մենք նպատակ ունենք կրկնապատկել օտարերկրյա ուսանողների թիվը»,- բարձրաձայնել է Արթուր Մարտիրոսյանը:
Նիստի աշխատանքներին առցանց ձեւաչափով մասնակցել է նաեւ «Միջազգային համագործակցություն-Եվրոպա եւ Ամերիկա» բաժնի ղեկավար, Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Քերոլ Մանսել-Բլանշարդը: Նշվել է, որ տարածաշրջանային Արեւելյան գործընկերության միջոցառումներն արժեքավոր հնարավորություններ են ստեղծում երկխոսության համար: Կարեւորվել են «Էրազմուս», «Հորիզոն Եվրոպա» ծրագրերը:
Քննարկվել եւ որոշում է կայացվել հետաձգել հանձնաժողովի հաջորդ նիստում քննարկվելիք զեկույցի թեմայի ընտրության հարցը: