National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
27.10.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
27.10.2025
Քննարկվել են կիբեռանվտանգության արդի միտումները եւ Հայաստանի թվային կայունության հարցերը
1 / 7

ԲՏԱ նախարարությունը հրավիրել է համաշխարհային առաջատար «Google» ընկերության ներկայացուցիչներին, որպեսզի վերջիններս ներկայացնեն, թե իրենք ինչպես են ապահովում սեփական ենթակառուցվածքների, իրենց հաճախորդների կիբեռպաշտպանությունը եւ իրենց պատկերացումները տվյալների քաղաքականության եւ Արհեստական բանականության կիրառման գործում:

Այդ նպատակով Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորների եւ ԲՏԱ նախարարության ներկայացուցիչների նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 27-ին  խորհրդարանում տեղի է ունեցել քննարկում, որի առանցքում կիբեռանվտանգությանը, ամպային տեխնոլոգիաների ներդրմանը, տվյալների կառավարմանը եւ Հայաստանի թվային էկոհամակարգի զարգացմանը վերաբերող հարցերն էին:

Հանդիպմանը մասնակցել են «Google» ընկերության Եվրոպայում, Իսրայելում եւ Սահարայի ենթասահարյան Աֆրիկայում հանրային հատվածի անվտանգության վաճառքի ղեկավար Նիխիել Սավնին, ինչպես նաեւ Կենտրոնական Ասիայում, Կովկասում, Իսրայելում եւ Սահարայի ենթասահարյան Աֆրիկայում հանրային քաղաքականության եւ կառավարության հետ կապերի ղեկավար Մարինա Ժունիչը, ԱԺ պատգամավորներ, Կառավարության եւ ԱԺ աշխատակազմի ներկայացուցիչներ:

Քննարկման ընթացքում ներկայացվել են հանրային հատվածի անվտանգության ապահովման եւ ամպային լուծումների կիրառման առավելությունները:

Հատուկ շեշտվել է, թե ինչպես կարող են նորագույն տեխնոլոգիաները նպաստել պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը:

Նիխիել Սավնին խոսել է աշխարհում ձեւավորվող եւ աճող կիբեռանվտանգային միտումներից, դրանց թվում են եղել կիբեռհարձակումների աճող ծավալն ու բարդությունը, արհեստական բանականությամբ ղեկավարվող սպառնալիքներն ու ամպային տեխնոլոգիաների աճող կիրառությունը:

Անդրադառնալով արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներին՝ Նիխիել Սավնին նշել է, որ դրանք վերջին շրջանում դառնում են կիբեռհանցագործությունների նոր գործիք՝ ավելի խելացի հարձակումների իրականացման համար: Նրա խոսքով տեղեկատվական եւ արդյունաբերական համակարգերի անվտանգության ապահովումը պետք է դիտարկվի որպես միասնական էկոհամակարգի պաշտպանություն՝ ընդգրկելով կանխարգելման, վերահսկման եւ արագ արձագանքման փուլերը:

Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաեւ կառավարությունների առջեւ ծառացած մարտահրավերներին, ինչպիսիք են՝ կիբեռհարձակվողների գործունեության վերաբերյալ սահմանափակ տեղեկատվությունն ու այդ բացը լրացնելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքի ընդլայնման անհրաժեշտությունը:

Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաեւ մեր երկրի թվային կայունությանը վերաբերող հարցերին: Այս համատեքստում Լիլիթ Մինասյանը գործընկերների ուշադրությունն է հրավիրել Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Կիբեռանվտանգության մասին» օրենքի նախագծին: Պատգամավորը նշել է, որ թվայնացման գործընթացները մարդկանց համար պետք է ամենօրյա գործնական, կենսական նշանակություն ունենան, լինեն հասանելի, հարմարավետ եւ արդյունավետ՝ ստեղծելով թվային համակարգերի ու լուծումների նկատմամբ վստահության միջավայր: Նա հետաքրքրվել է «Google» ընկերության առաջարկած ապրանքներից ամպային տեխնոլոգիաների եւ կիբեռսպառնալիքների հետաքննական գործիքներից:

Հանդիպման արդյունքում մասնակիցները կարեւորել են միջազգային համագործակցությունը եւ մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը Հայաստանի կրիտիկական ենթակառուցվածքների պաշտպանության, թվային անվտանգության ու կայունության ապահովման գործում:

27.10.2025
ՀՀ-ն շարունակում է պահպանել ակտիվ ներգրավվածությունը ԵԱՏՄ-ում ընթացող գործընթացներին. խորհրդարանում քննարկվում է 2026 թ. պետբյուջեի նախագիծը
2026 թվականին իրականացվող ծրագրերի ծավալը բյուջեում կազմում է 37 մլրդ 200 մլն դրամ, 2025 թվականին այդ գումարը կազմել է 19,8 մլրդ դրամ, իսկ 2024 թվականին` 13,7 մլրդ դրամ: Այսինքն` մենք այս կազմակերպության հետ համագործակցության շարարունակական աճ ունենք. ԱԺ տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման ու ֆի...
27.10.2025
Հանձնաժողովում քննարկվել են աշխատանքային վեճերի լուծման արտադատական մեխանիզմի ներդրման հնարավորությունները
ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 27-ին կազմակերպել էր աշխատանքային քննարկում: Առանցքում Աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենքի նախագիծն էր: Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության մշակած նախագիծն առնչվում է աշխատանքային վեճերի ...
27.10.2025
Արման Եղոյանը ԵԽ պատգամավորի հետ հանդիպմանը քննարկել է ՀՀ-ԵՄ ընդլայնվող համագործակցությանն առնչվող հարցեր
Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը հոկտեմբերի 27-ին հանդիպել է Ժողովրդավարության աջակցության եւ ընտրությունների համակարգման խմբում Հայաստանի հարցերով առաջատար անդամ, Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր, Թուրքիայի հարցերով մշտական զեկուցող Նաչո Սանչես Ա...
27.10.2025
Քննարկվել են ԱԺ աշխատակազմի կարողությունների զարգացման հեռանկարները
Հայաստանում անցկացվելիք Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով մեր երկրում է Ժողովրդավարության աջակցության եւ ընտրությունների համակարգման խմբում Հայաստանի հարցերով առաջատար անդամ, ԵԽ պատգամավոր, Թուրքիայի հարցերով մշտական զեկուցող Նաչո Սանչես Ամորը: Եվրոպ...
27.10.2025
Գործընթացը բավականին արագ է տեղի ունենում. ԱԳ նախարարն անդրադարձել է ԵՄ վիզաների ազատականացման ընթացքին
ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 27-ին շարունակվել է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումը (եվրոպական ինտեգրում՝ օրենքի նախագծով նախատեսված եկամուտներ եւ ծախսեր): Նիստը ...
27.10.2025
«Հայաստան» խմբակցության անդամները հանդիպել են ԵԽ պատգամավոր Նաչո Սանչես Ամորի հետ
Երեւանում կայանալիք Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով մեր երկիր ժամանած Ժողովրդավարության աջակցության եւ ընտրությունների համակարգման խմբում Հայաստանի հարցերով առաջատար անդամ, Եվրոպական խորհրդարանի իսպանացի պատգամավոր, Թուրքիայի հարցերով մշտակա...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
ԱԺ տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
27.10.2025
Խոնարհում հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության զոհերի հիշատակին
26 տարի առաջ այս օրն Ազգային ժողովում տեղի ունեցավ Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը: Այդ օրը դահլիճում ահաբեկչության զոհ դարձան ԱԺ նախագահ, Ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ, Ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանը, ԱԺ փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանն ու ...
27.10.2025
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը 2026 թ. պետբյուջեից նախատեսվում է հատկացնել 19 մլրդ 227 մլն դրամ
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը 2025 թվականին պետական բյուջեից հատկացվել է 18 մլրդ 83 մլն դրամ, 2026 թվականին այն ավելացել է 1 մլրդ 144 մլն-ով եւ կազմում է 19 մլրդ 227 մլն դրամ: Այս մասին ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը` ԱԺ արտաքին հարաբերությունների ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետայ...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
ԱԺ եվրոպական ինտեգրման ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
27.10.2025
2026 թ. պետբյուջեի նախագծի վերաբերյալ եզրակացություններ են ներկայացրել ԿԲ նախագահն ու Հաշվեքննիչ պալատի ներկայացուցիչը
2026 թվականի բյուջեի ծրագրում նախանշված հարկաբյուջետային քաղաքականությունն արտացոլում է Հայաստանի մրցակցության աճի ապահովման, տնտեսական անվտանգային ենթակառուցվածքներում եւ մարդկային կապիտալում ներդրումների զգալի ընդլայնման միջոցով տնտեսության դիմակայունության ամրապնդումը եւ ՀՆԱ ներուժի աճի ապահովում...
27.10.2025
Ֆինանսների նախարարն ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ներկայացրել է 2026 թ. պետբյուջեի վերաբերյալ նախագիծը
2026 թվականի կապիտալ ծախսերը կկազմեն 704 մլրդ դրամ, իսկ 2027 եւ 2028 թվականներին կկազմեն համապատասխանաբար՝ 719 եւ 803 մլրդ դրամ: 2026 թվականին տնտեսական եւ սոցիալական ոլորտներին ուղղվող կապիտալ ծախսերը 22 տոկոսով կգերազանցեն 2025 թվականի պետական բյուջեով սահմանված կապիտալ ծախսերի մակարդակը: Արդյունք...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
ԱԺ արտաքին հարաբերությունների ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
27.10.2025
Պետական բյուջեն մեր համատեղ աշխատանքի արդյունավետության արգասիքը եւ արդյունքն է. ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 27-ին մեկնարկել են «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումները: Մինչ օրակարգային հարցի քննարկումը՝ Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանի առաջարկով ն...
27.10.2025
Հարգանքի տուրք՝ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությանը զոհ դարձած պետական եւ քաղաքական գործիչների հիշատակին
Այսօր լրանում է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության 26-րդ տարին: Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ծաղիկներ են խոնարհել ոճրագործության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, լռությամբ ու խոնարհումով հարգել զոհերի հիշատակը:...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: Քննարկվում է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը:...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումների ժամկետացանկ
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու ժամկետացանկ: ...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան