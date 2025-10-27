ԲՏԱ նախարարությունը հրավիրել է համաշխարհային առաջատար «Google» ընկերության ներկայացուցիչներին, որպեսզի վերջիններս ներկայացնեն, թե իրենք ինչպես են ապահովում սեփական ենթակառուցվածքների, իրենց հաճախորդների կիբեռպաշտպանությունը եւ իրենց պատկերացումները տվյալների քաղաքականության եւ Արհեստական բանականության կիրառման գործում:
Այդ նպատակով Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորների եւ ԲՏԱ նախարարության ներկայացուցիչների նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 27-ին խորհրդարանում տեղի է ունեցել քննարկում, որի առանցքում կիբեռանվտանգությանը, ամպային տեխնոլոգիաների ներդրմանը, տվյալների կառավարմանը եւ Հայաստանի թվային էկոհամակարգի զարգացմանը վերաբերող հարցերն էին:
Հանդիպմանը մասնակցել են «Google» ընկերության Եվրոպայում, Իսրայելում եւ Սահարայի ենթասահարյան Աֆրիկայում հանրային հատվածի անվտանգության վաճառքի ղեկավար Նիխիել Սավնին, ինչպես նաեւ Կենտրոնական Ասիայում, Կովկասում, Իսրայելում եւ Սահարայի ենթասահարյան Աֆրիկայում հանրային քաղաքականության եւ կառավարության հետ կապերի ղեկավար Մարինա Ժունիչը, ԱԺ պատգամավորներ, Կառավարության եւ ԱԺ աշխատակազմի ներկայացուցիչներ:
Քննարկման ընթացքում ներկայացվել են հանրային հատվածի անվտանգության ապահովման եւ ամպային լուծումների կիրառման առավելությունները:
Հատուկ շեշտվել է, թե ինչպես կարող են նորագույն տեխնոլոգիաները նպաստել պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը:
Նիխիել Սավնին խոսել է աշխարհում ձեւավորվող եւ աճող կիբեռանվտանգային միտումներից, դրանց թվում են եղել կիբեռհարձակումների աճող ծավալն ու բարդությունը, արհեստական բանականությամբ ղեկավարվող սպառնալիքներն ու ամպային տեխնոլոգիաների աճող կիրառությունը:
Անդրադառնալով արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներին՝ Նիխիել Սավնին նշել է, որ դրանք վերջին շրջանում դառնում են կիբեռհանցագործությունների նոր գործիք՝ ավելի խելացի հարձակումների իրականացման համար: Նրա խոսքով տեղեկատվական եւ արդյունաբերական համակարգերի անվտանգության ապահովումը պետք է դիտարկվի որպես միասնական էկոհամակարգի պաշտպանություն՝ ընդգրկելով կանխարգելման, վերահսկման եւ արագ արձագանքման փուլերը:
Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաեւ կառավարությունների առջեւ ծառացած մարտահրավերներին, ինչպիսիք են՝ կիբեռհարձակվողների գործունեության վերաբերյալ սահմանափակ տեղեկատվությունն ու այդ բացը լրացնելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքի ընդլայնման անհրաժեշտությունը:
Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաեւ մեր երկրի թվային կայունությանը վերաբերող հարցերին: Այս համատեքստում Լիլիթ Մինասյանը գործընկերների ուշադրությունն է հրավիրել Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Կիբեռանվտանգության մասին» օրենքի նախագծին: Պատգամավորը նշել է, որ թվայնացման գործընթացները մարդկանց համար պետք է ամենօրյա գործնական, կենսական նշանակություն ունենան, լինեն հասանելի, հարմարավետ եւ արդյունավետ՝ ստեղծելով թվային համակարգերի ու լուծումների նկատմամբ վստահության միջավայր: Նա հետաքրքրվել է «Google» ընկերության առաջարկած ապրանքներից ամպային տեխնոլոգիաների եւ կիբեռսպառնալիքների հետաքննական գործիքներից:
Հանդիպման արդյունքում մասնակիցները կարեւորել են միջազգային համագործակցությունը եւ մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը Հայաստանի կրիտիկական ենթակառուցվածքների պաշտպանության, թվային անվտանգության ու կայունության ապահովման գործում: