ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցներին «Հայաստան» խմբակցությունից մասնակցել են խմբակցության անդամներ Թադեւոս Ավետիսյանը եւ Գառնիկ Դանիելյանը:
Մանրամասները` տեսանյութում:
Արխիվ
28.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Հայաստան» խմբակցություն
28.10.2025
Ներկայացվել են ՏԿԵ նախարարության 2026 թ. հատկացումները
ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանն ԱԺ տնտեսական ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների՝ հոկտեմբերի 28-ին հրավիրված համատեղ նիստում ներկայացրել է նախարարության 2026 թվականի ծրագրերն ու դրանց համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները: Եկող տա...
28.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն
«Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում պատասխանել է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում: ...
28.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանն ու Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը պատասխանել են լրագրողների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում: ...
28.10.2025
ԲՏԱ նախարարությունը նախատեսում է 2026 թ. իրականացնել 4 ծրագիր՝ 16 միջոցառումներով
ԱԺ տնտեսական եւ ֆինանսավարկային ու բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 28-ին շարունակվել է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումը: «Նախարարության կողմից համակարգվող ոլորտների զարգացման համար 2026 թվականին հատկացվող 31.2 մլրդ դ...
28.10.2025
2025 թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գրանցված տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 7.6 տոկոս է. Գեւորգ Պապոյան
2024 թվականի տարեկան արդյունքներով գրանցվել է ՀՆԱ-ի 5.9 տոկոս իրական աճ, իսկ 2025 թվականի առաջին կիսամյակում 2024 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ, ՀՆԱ աճը կազմել է 5.6 տոկոս: Զարգացումները դրական ուղղությամբ են գնում: 2025 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ...
28.10.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում շարունակվել են գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի քննարկումները
ԱԺ տնտեսական հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 28-ին շարունակվել են «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումները: Նիստը վարել են Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյ...
28.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
28.10.2025
Էներգետիկ անվտանգության հարցերի հանձնաժողով. ուղիղ հեռարձակում
Եվրանեսթ ԽՎ էներգետիկ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
28.10.2025
Սոցիալական, զբաղվածության, կրթության, մշակույթի ու քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողով. ուղիղ հեռարձակում
Եվրանեսթ ԽՎ սոցիալական, զբաղվածության, կրթության, մշակույթի ու քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
28.10.2025
Տնտեսական ինտեգրման, իրավական մոտարկման ու ԵՄ քաղաքականությունների հետ համապատասխանեցման հարցերի հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Եվրանեսթ ԽՎ տնտեսական ինտեգրման, իրավական մոտարկման ու ԵՄ քաղաքականությունների հետ համապատասխանեցման հարցերի հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակում: ...
28.10.2025
Քաղաքական, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության հարցերի հանձնաժողով. ուղիղ հեռարձակում
Եվրանեսթ ԽՎ քաղաքական, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության հարցերի հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
28.10.2025
Երեւանում կանցկացվի Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանը
Հոկտեմբերի 28-30-ը ՀՀ Ազգային ժողովում տեղի կունենան Արեւելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի (Եվրանեսթ) 12-րդ լիագումար նստաշրջանը, բյուրոյի եւ հանձնաժողովների նիստերը: Եվրանեսթ ԽՎ Քաղաքական, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ու Տնտեսական ինտեգրման, իրավական մոտարկման ու ԵՄ քաղաքա...
28.10.2025
Տեղեկատվություն խորհրդարանական ճեպազրույցների անցկացման վերաբերյալ
ԱԺ հերթական նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցները տեղի կունենան հոկտեմբերի 28-ին ԱԺ 414 դահլիճում` հետեւյալ ժամանակացույցով. ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն- 12:00-12:20, ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն - 12:20-12:40, ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցություն - 12:40-13:00: ...