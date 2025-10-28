National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
28.10.2025

28.10.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում շարունակվել են գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի քննարկումները
ԱԺ տնտեսական հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 28-ին շարունակվել են «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումները:

Նիստը վարել են Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանն ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանը:

ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը ներկայացրել է օրենքի նախագծում նախատեսված եկամուտները եւ ծախսերը՝ արդյունաբերություն, էներգետիկա եւ բնական պաշարներ, տրանսպորտ, կապ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, հանրային ծառայությունների կարգավորում, մրցակցության պաշտպանություն, քաղաքաշինություն եւ անշարժ գույքի կադաստրի ոլորտ:

Ըստ այդմ՝ Էկոնոմիկայի նախարարությանը 2026 թվականին նախատեսված է հատկացնել 74 մլրդ 514 մլն դրամ, որը 5 մլրդ դրամով պակաս է ընթացիկ տարվա հաստատված հատկացումից:

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության նառաջարկվում է հատկացնել 37 մլրդ 352 մլն դրամ, որը 10 մլրդ դրամ 157 մլն դրամով պակաս է այս տարվա բյուջետային հատկացումից:

Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին նախատեսվում է հատկացնել 1 մլրդ 249 մլն դրամ, որը 86 մլն դրամով ավելի է այս տարվա հատկացումից:

Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը նախատեսված է հատկացնել 325 մլրդ 95 մլն դրամ, որը 36 մլն դրամով ավելի է ընթացիկ տարվա հատկացումից:

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին կհատկացվի 604 մլն դրամ, որը 10 մլն դրամով ավելի է 2025 թվականի հատկացումից:

3 մլրդ 86 մլն դրամ էլ նախատեսվում է հատկացնել Քաղաքաշինության կոմիտեին: Այստեղ հատկացումը պակաս է 219 մլն դրամով:

Պետական եկամուտների կոմիտեին նախատեսվում է հատկացնել 139 մլրդ դրամգ սա 23 մլրդ դրամով ավելի է ընթացիկ տարվա հատկացումից:

Կադաստրի կոմիտեին նախատեսված է հատկացնել 3 մլրդ 961 մլն դրամ, որն ընթացիկ տարվա հատկացումից պակաս է 17 մլն դրամով:

Նախարարը ներկայացրել է ֆինանսական հատկացումների՝ ավելի կամ պակաս լինելու պատճառները, որոնց առավել մանրամասն անդրադարձել են կառույցների պատասխանատուները:

Վահե Հովհաննիսյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին: Ալխաս Ղազարյանի հարցին ի պատասխան, որը վերաբերում էր հետվճարներին, նախարարը նշել է, որ 2026 թվականին կենսաթոշակառուներին տրվող հետվճարի տոկոսը 12-ի փոխարեն նախատեսվում է դարձնել 20 տոկոս: Նաեւ նախատեսվել է, որ ArCa քարտ ունեցող քաղաքացիներն էլ հետվճար կստանան 2 տոկոսի չափով, եթե գնումները կատարեն անկանխիկ եղանակով:

«ArCa-ն այն քարտն է, որի վրա գրված է ArCa: Լինում են, եղել են, եւ կլինեն քարտեր, որոնց վրա գրված է ե՛ւ ArCa, ե՛ւ Visa: Դրանք նույնպես կհամարվեն ArCa քարտեր»,- պարզաբանել է նախարարը՝ հավելելով, որ ճիշտ կլինի, եթե այդ հարցերին առավել մանրամասն անդրադառնան ArCa համակարգի ներկայացուցիչները:

 

2025 թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գրանցված տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 7.6 տոկոս է. Գեւորգ Պապոյան
2024 թվականի տարեկան արդյունքներով գրանցվել է ՀՆԱ-ի 5?9 տոկոս իրական աճ, իսկ 2025 թվականի առաջին կիսամյակում 2024 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ, ՀՆԱ աճը կազմել է 5.6 տոկոս: Զարգացումները դրական ուղղությամբ են գնում: 2025 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ...
Երեւանում կանցկացվի Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանը
Հոկտեմբերի 28-30-ը ՀՀ Ազգային ժողովում տեղի կունենան Արեւելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի (Եվրանեսթ) 12-րդ լիագումար նստաշրջանը, բյուրոյի եւ հանձնաժողովների նիստերը: Եվրանեսթ ԽՎ Քաղաքական, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ու Տնտեսական ինտեգրման, իրավական մոտարկման ու ԵՄ քաղաքա...
Տեղեկատվություն խորհրդարանական ճեպազրույցների անցկացման վերաբերյալ
ԱԺ հերթական նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցները տեղի կունենան հոկտեմբերի 28-ին ԱԺ 414 դահլիճում` հետեւյալ ժամանակացույցով. ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն- 12:00-12:20, ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն - 12:20-12:40, ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցություն - 12:40-13:00: ...
