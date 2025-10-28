Եվրանեսթ ԽՎ էներգետիկ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի` ժամը 14:00-ին կայանալիք նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
Էներգետիկ անվտանգության հարցերի հանձնաժողով. ուղիղ հեռարձակում
Եվրանեսթ ԽՎ էներգետիկ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի` ժամը 14:00-ին կայանալիք նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
28.10.2025
Սոցիալական, զբաղվածության, կրթության, մշակույթի ու քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողով. ուղիղ հեռարձակում
Եվրանեսթ ԽՎ սոցիալական, զբաղվածության, կրթության, մշակույթի ու քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողովի` ժամը 14:00-ին նախատեսված նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
28.10.2025
Տնտեսական ինտեգրման, իրավական մոտարկման ու ԵՄ քաղաքականությունների հետ համապատասխանեցման հարցերի հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Եվրանեսթ ԽՎ տնտեսական ինտեգրման, իրավական մոտարկման ու ԵՄ քաղաքականությունների հետ համապատասխանեցման հարցերի հանձնաժողովի` ժամը 10:00-ին կայանալիք նիստի ուղիղ հեռարձակում: ...
28.10.2025
Քաղաքական, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության հարցերի հանձնաժողով. ուղիղ հեռարձակում
Եվրանեսթ ԽՎ քաղաքական, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության հարցերի հանձնաժողովի` ժամը 10:00-ին նախատեսված նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
28.10.2025
Երեւանում կանցկացվի Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանը
Հոկտեմբերի 28-30-ը ՀՀ Ազգային ժողովում տեղի կունենան Արեւելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի (Եվրանեսթ) 12-րդ լիագումար նստաշրջանը, բյուրոյի եւ հանձնաժողովների նիստերը: Եվրանեսթ ԽՎ Քաղաքական, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ու Տնտեսական ինտեգրման, իրավական մոտարկման ու ԵՄ քաղաքա...
28.10.2025
Տեղեկատվություն խորհրդարանական ճեպազրույցների անցկացման վերաբերյալ
ԱԺ հերթական նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցները տեղի կունենան հոկտեմբերի 28-ին ԱԺ 414 դահլիճում` հետեւյալ ժամանակացույցով. ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն- 12:00-12:20, ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն - 12:20-12:40, ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցություն - 12:40-13:00: ...