2026 թվականին իրականացվող ծրագրերի ծավալը բյուջեում կազմում է 37 մլրդ 200 մլն դրամ, 2025 թվականին այդ գումարը կազմել է 19,8 մլրդ դրամ, իսկ 2024 թվականին` 13,7 մլրդ դրամ: Այսինքն` մենք այս կազմակերպության հետ համագործակցության շարարունակական աճ ունենք. ԱԺ տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը` շարունակելով խորհրդարանականներին ներկայացնել «2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը:
Ֆինանսների նախարարը, անդրադառնալով իրականացվող ծրագրերին, նշել է, որ դրանք հիմնականում կապիտալ ծրագրեր են, եւ մեծ մասը վերաբերում է Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրին, մասնավորապես` Քաջարան-Ագարակ ճանապարհահատվածին եւ Քաջարանի թունելին:
Քաջարան-Ագարակ ճանապարհահատվածի համար նախատեսվում է բյուջետավորած 26 մլրդ դրամ, իսկ թունելի` 10 մլրդ դրամ: «Սա ներառում է թե՛ վարկային, թե՛ դրամաշնորհային միջոցները»,- ընդգծել է նախարարը:
Արտաքին քաղաքականություն մշակող գերատեսչության մասով զարգացումները ներկայացրել է ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը:
Կարեւորելով եվրասիական տարածաշրջանում երկկողմ հարաբերությունները՝ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման սկզբունքների հայտարարումից եւ կենսագործման շուրջ քննարկումներից հետո ավելի են ակտիվացել հարաբերությունները, ավելի մեծ հետաքրքրություն կա մեր նկատմամբ:
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Գեւորգ Պապոյանը տեղեկացրել է, որ ԵԱՏՄ անդամակցության տեսանկյունից 2024 եւ 2025 թվականները դրական են եղել: Նրա խոսքով 2024 թվականի տարեկան արդյունքերով գրանցվել է 5,9 տոկոս ՀՆԱ-ի իրական աճ, իսկ 2025 թվականի առաջին կիսամյակում ՀՆԱ-ի աճը եղել է 5,6 տոկոս, առաջին ինն ամսվա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 7,6 տոկոս է, ընդ որում՝ վերջին ամիսներին առկա է արագացում:
Գեւորգ Պապոյանի խոսքով 2025 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին 2017 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ապրաքների եւ ծառայությունների արտահանման ծավալն աճել է 2,7 անգամ, ներմուծումը՝ 3,1 անգամ:
Նախարարն ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է պահպանել ակտիվ ներգրավվածությունը Եվրասիական տնտեսական միությունում ընթացող բոլոր գործընթացներին:
Խորհրդարանականները հարցեր են ուղղել զեկուցողներին: