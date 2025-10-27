National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
27.10.2025

27.10.2025
Հանձնաժողովում քննարկվել են աշխատանքային վեճերի լուծման արտադատական մեխանիզմի ներդրման հնարավորությունները
1 / 9

ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 27-ին կազմակերպել էր աշխատանքային քննարկում: Առանցքում Աշխատանքային օրենսգրում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենքի նախագիծն էր:

Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության մշակած նախագիծն առնչվում է աշխատանքային վեճերի լուծման արտադատական մեխանիզմի ներդրմանը: ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագրով  նախատեսվում է ավելի հեշտացնել աշխատողների համար իրենց ենթադրյալ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմը: Օրենքի նախագծով քաղաքացուն ընձեռվում է ընտրության հնարավորություն՝ դիմելու դատարան կամ աշխատանքային վեճերի լուծման հանձնաժողով:

Քննարկման ընթացքում շահագրգիռ կողմերը  ներկայացրին իրենց մշակած մոդելները կառույցի վերաբերյալ: Ըստ այդ առաջարկների՝ այն պետք է լինի առանձին կառույց կամ էլ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի կամ Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության կազմում:

Հանձնաժողովի կազմը եւ այլ առաջարկներ ու խնդիրներ կքննարկվեն առաջիկա հանդիպումների ընթացքում:

Հանդիպմանը մասնակցել են Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը, Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Սլավիկ Սարգսյանը, Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի, արհմիությունների, գործատուների միության եւ այլ շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչներ:

27.10.2025
Արման Եղոյանը ԵԽ պատգամավորի հետ հանդիպմանը քննարկել է ՀՀ-ԵՄ ընդլայնվող համագործակցությանն առնչվող հարցեր
Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը հոկտեմբերի 27-ին հանդիպել է Ժողովրդավարության աջակցության եւ ընտրությունների համակարգման խմբում Հայաստանի հարցերով առաջատար անդամ, Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր, Թուրքիայի հարցերով մշտական զեկուցող Նաչո Սանչես Ա...
27.10.2025
Քննարկվել են ԱԺ աշխատակազմի կարողությունների զարգացման հեռանկարները
Հայաստանում անցկացվելիք Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով մեր երկրում է Ժողովրդավարության աջակցության եւ ընտրությունների համակարգման խմբում Հայաստանի հարցերով առաջատար անդամ, ԵԽ պատգամավոր, Թուրքիայի հարցերով մշտական զեկուցող Նաչո Սանչես Ամորը: Եվրոպ...
27.10.2025
Գործընթացը բավականին արագ է տեղի ունենում. ԱԳ նախարարն անդրադարձել է ԵՄ վիզաների ազատականացման ընթացքին
ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 27-ին շարունակվել է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումը (եվրոպական ինտեգրում՝ օրենքի նախագծով նախատեսված եկամուտներ եւ ծախսեր): Նիստը ...
27.10.2025
«Հայաստան» խմբակցության անդամները հանդիպել են ԵԽ պատգամավոր Նաչո Սանչես Ամորի հետ
Երեւանում կայանալիք Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով մեր երկիր ժամանած Ժողովրդավարության աջակցության եւ ընտրությունների համակարգման խմբում Հայաստանի հարցերով առաջատար անդամ, Եվրոպական խորհրդարանի իսպանացի պատգամավոր, Թուրքիայի հարցերով մշտակա...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
ԱԺ տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
27.10.2025
Խոնարհում հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության զոհերի հիշատակին
26 տարի առաջ այս օրն Ազգային ժողովում տեղի ունեցավ Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը: Այդ օրը դահլիճում ահաբեկչության զոհ դարձան ԱԺ նախագահ, Ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ, Ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանը, ԱԺ փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանն ու ...
27.10.2025
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը 2026 թ. պետբյուջեից նախատեսվում է հատկացնել 19 մլրդ 227 մլն դրամ
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը 2025 թվականին պետական բյուջեից հատկացվել է 18 մլրդ 83 մլն դրամ, 2026 թվականին այն ավելացել է 1 մլրդ 144 մլն-ով եւ կազմում է 19 մլրդ 227 մլն դրամ: Այս մասին ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը` ԱԺ արտաքին հարաբերությունների ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետայ...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
ԱԺ եվրոպական ինտեգրման ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
27.10.2025
2026 թ. պետբյուջեի նախագծի վերաբերյալ եզրակացություններ են ներկայացրել ԿԲ նախագահն ու Հաշվեքննիչ պալատի ներկայացուցիչը
2026 թվականի բյուջեի ծրագրում նախանշված հարկաբյուջետային քաղաքականությունն արտացոլում է Հայաստանի մրցակցության աճի ապահովման, տնտեսական անվտանգային ենթակառուցվածքներում եւ մարդկային կապիտալում ներդրումների զգալի ընդլայնման միջոցով տնտեսության դիմակայունության ամրապնդումը եւ ՀՆԱ ներուժի աճի ապահովում...
27.10.2025
Ֆինանսների նախարարն ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ներկայացրել է 2026 թ. պետբյուջեի վերաբերյալ նախագիծը
2026 թվականի կապիտալ ծախսերը կկազմեն 704 մլրդ դրամ, իսկ 2027 եւ 2028 թվականներին կկազմեն համապատասխանաբար՝ 719 եւ 803 մլրդ դրամ: 2026 թվականին տնտեսական եւ սոցիալական ոլորտներին ուղղվող կապիտալ ծախսերը 22 տոկոսով կգերազանցեն 2025 թվականի պետական բյուջեով սահմանված կապիտալ ծախսերի մակարդակը: Արդյունք...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
ԱԺ արտաքին հարաբերությունների ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
27.10.2025
Պետական բյուջեն մեր համատեղ աշխատանքի արդյունավետության արգասիքը եւ արդյունքն է. ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 27-ին մեկնարկել են «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումները: Մինչ օրակարգային հարցի քննարկումը՝ Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանի առաջարկով ն...
27.10.2025
Հարգանքի տուրք՝ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությանը զոհ դարձած պետական եւ քաղաքական գործիչների հիշատակին
Այսօր լրանում է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության 26-րդ տարին: Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ծաղիկներ են խոնարհել ոճրագործության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, լռությամբ ու խոնարհումով հարգել զոհերի հիշատակը:...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: Քննարկվում է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը:...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումների ժամկետացանկ
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու ժամկետացանկ: ...
