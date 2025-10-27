ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 27-ին շարունակվել է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումը (եվրոպական ինտեգրում՝ օրենքի նախագծով նախատեսված եկամուտներ եւ ծախսեր):
Նիստը նախագահել են հանձնաժողովների նախագահներ Արման Եղոյանը եւ Ծովինար Վարդանյանը:
ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը ներկայացրել է ԵՄ երկրների աջակցությամբ իրականացվող նպատակային վարկային ծրագրերի եւ միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:
Ըստ այդմ՝ վարկային ծրագրերը կազմելու են 18 մլրդ 399 մլն դրամ, որից վարկերը կազմում են 14 մլրդ դրամ, համաֆինանսավորումը` 4 մլրդ 393 մլն դրամ:
«Այս ծրագրերն իրականացվում են մի քանի հիմնական ուղղություններով՝ ոռոգման համակարգերի առողջացում, կոշտ թափոնների կառավարում, ճանապարհային ցանցի բարելավում, ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման բարելավում, քաղաքային զարգացում, ՊԵԿ գծով իրականացվող ծրագրեր: Նախորդ տարի այդ նույն գումարը կազմել է 17 մլրդ 525 մլն դրամ, որը մոտավորապես 500 մլն դրամով ավելի պակաս է եղել, քան նախատեսվում է 2026 թվականի համար»,- ասել է նա:
«Ինչ վերաբերում է դրամաշնորհային ծրագրերին, ապա այստեղ գումարը մի փոքր՝ մոտ 400 մլն դրամով նվազել է, եւ կազմում է 949 մլն դրամ, որից 776 մլն դրամը դրամաշնորհներն են, եւ համաֆինանսավորումը՝ 173 մլն դրամ»,- հավելել է նախարարը՝ ներկայացնելով իրականացվող ծրագրերը:
Վահե Հովհաննիսյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին:
Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն անդրադարձել է ՀՀ-ԵՄ հարաբերություններին՝ ընդգծելով. «ՀՀ-ԵՄ հարաբերություները երբեք այսքան ընդգրկուն եւ սերտ չեն եղել, ինչի մասին վկայում են ՀՀ-ԵՄ քաղաքական երկխոսության բովանդակությունը, ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, 2025 թվականին տեղի ունեցած փոխադարձ այցերը»:
Անդրադառնալով 2025 թվականի մարտին ԱԺ ընդունած «Եվրոպական միությանը ՀՀ անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին» օրենքին՝ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ Հայաստանը 2026 թվականին պետք է ակտիվացնի ԵՄ-ին անդամակցելու ուղղությամբ ջանքերը: «Իհարկե, մենք մեր այս ջանքերը չենք հակադրում հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականություն ունենալու մեր հռչակված մոտեցմանը»,- մասնավորապես ասել է նախարարը:
Եվրամիության հետ Հայաստանի վիզաների ազատականացման գործընթացի առնչությամբ էլ Արարատ Միրզոյանն ասել է, որ այն բավականին արագ է տեղի ունենում: «Գործընթացը բավականին արագ է տեղի ունենում՝ ավելի, քան մի շարք այլ երկրների դեպքում է ընթացել: Եվ մենք, հուսով եմ, շատ մոտ ապագայում կտեսնենք գործողությունների համաձայնեցված պլանը, որից հետո արդեն ուղղակի պետք է կատարել այն աշխատանքները, որոնք մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ունենանք վիզաների ազատականացումը»,- մանրամասնել է Արարատ Միրզոյանը:
Նախարարը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, տվել պարզաբանումներ:
Էկոնոմիկայի նախարար Գեւորգ Պապոյանը հաջորդիվ անդրադարձել է ՀՀ-ԵՄ տնտեսական հարաբերություններին, ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով նախատեսված ծրագրերի իրականացմանը:
Մտքերի փոխանակության ընթացքում նախարարը հայտնել է, որ 2025 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին ՀՀ-ԵՄ առեւտրաշրջանառությունը կազմել է 2 մլրդ 9 մլն ԱՄՆ դոլար, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճել է 5,7 տոկոսով: Նշված առեւտրաշրջանառության 24 տոկոսը Հայաստանից արտահանումն է, 76 տոկոսը՝ ԵՄ երկրներից ներմուծումը: