Երեւանում կայանալիք Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով մեր երկիր ժամանած Ժողովրդավարության աջակցության եւ ընտրությունների համակարգման խմբում Հայաստանի հարցերով առաջատար անդամ, Եվրոպական խորհրդարանի իսպանացի պատգամավոր, Թուրքիայի հարցերով մշտական զեկուցող Նաչո Սանչես Ամորի հետ հոկտեմբերի 27-ին հանդիպել են «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը եւ խմբակցության անդամներ Արթուր Խաչատրյանն ու Աննա Գրիգորյանը:
Ողջունելով հյուրին՝ Սեյրան Օհանյանը կարեւորել է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների հետ համագործակցությունը: Խմբակցության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Նաչո Սանչես Ամորին՝ ՀՀ-ում ժողովրդավարության զարգացմանն անձամբ աջակցելու համար:
Սեյրան Օհանյանի խոսքով ժողովրդավարությունը, իրավունքի գերակայությունը, մարդու իրավունքները եւ խոսքի ազատությունն այն արժեքներն են, որոնք հնարավորություն են տալիս երկրներին զարգանալու ու ինտեգրվելու եվրոպական համայնքին:
Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ համագործակցությանն առնչվող հարցեր:
«Հայաստան» խմբակցության պատգամավորները ներկայացրել են իրենց դիտարկումները հանրապետությունում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի եւ ժողովրդավարության մակարդակի վերաբերյալ, բարձրաձայնել Ադրբեջանում պահվող անձանց, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանման հարցերը: