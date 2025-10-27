National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
27.10.2025
Խոնարհում հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության զոհերի հիշատակին
26 տարի առաջ այս օրն Ազգային ժողովում տեղի ունեցավ Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը: Այդ օրը դահլիճում ահաբեկչության զոհ դարձան ԱԺ նախագահ, Ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ, Ազգային հերոս Վազգեն Սարգսյանը, ԱԺ փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն Միրոյանը, Արցախյան ազատամարտի հերոս, ԱԺ պատգամավոր Արմենակ Արմենակյանը, ԱԺ պատգամավորներ Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը, նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը:

Պետական եւ քաղաքական գործիչների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին ծաղիկներ են խոնարհել եւ հարգանքի տուրք մատուցել ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ԱԺ փոխնախագահներ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Հակոբ Արշակյանը, «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորները, զոհվածների հարազատներն ու աշխատակազմի ներկայացուցիչները:
 