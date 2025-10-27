ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը 2025 թվականին պետական բյուջեից հատկացվել է 18 մլրդ 83 մլն դրամ, 2026 թվականին այն ավելացել է 1 մլրդ 144 մլն-ով եւ կազմում է 19 մլրդ 227 մլն դրամ: Այս մասին ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը` ԱԺ արտաքին հարաբերությունների ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 27-ին քննարկման ներկայացնելով «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը:
Վահե Հովհաննիսյանը տեղեկացրել է, որ ավելացումները տեղի են ունեցել 2 ծրագրերի մասով: Առաջինը՝ համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ, երկրորդը՝ օտարերկրյա պետություններում դիվանագիտական ծառայություննների գործունեության կազմակերպում եւ իրականացում:
Հաջորդիվ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է նախարարության իրականացրած աշխատանքները, ընթացիկ գործունեությունն ու ծրագրերը:
Անդրադառնալով օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի եւ ԱՄՆ նախագահի վկայությամբ ստորագրված հռչակագրին՝ Արարատ Միրզոյանը նշել է. «Կարող եմ առանց վարանելու օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցածն անվանել շրջադարձային՝ բնավ չթերագնահատելով մինչ այդ այս ուղղությամբ կատարված աշխատանքը եւ բանակցությունները: Այդ ամբողջը հանգեցրեց օգոստոսի 8-ին, եւ այն, ինչ տեղի ունեցավ այդ օրը Վաշինգտոնում, շրջադարձային էր ու հետագա աշխատանքների համար անկյունաքարային»:
Նախարարի խոսքով փաստաթուղթը նաեւ ամրագրում է միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու, սահմանների անձեռնմխելիության եւ տարածաշրջանում համագործակցության սկզբունքները:
Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ չնայած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ կատարված աշխատանքին՝ մի շարք հումանիտար խնդիրներ շարունակում են չլուծված մնալ. «Երբ խոսում ենք խաղաղության ինստիտուցիոնալացման եւ բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատման մասին, պետք է նշենք, որ կան հարցեր, որոնք այս պահի դրությամբ լուծված չեն կամ դժվարությամբ են լուծվում: Եվ այստեղ մենք անպայմանորեն պետք է նշենք Բաքվում պահվող պատանդառված անձանց, գերիների ազատ արձակման հարցը»,- ասել է նա, ապա ընդգծել, որ գերիների խնդիրը, ինչպես նաեւ անհետ կորած համարվող անձանց ճակատագրի պարզաբանումը մնում են առաջնային ուղղություններ՝ որպես բարդ, բայց լուծելի խնդիրներ:
Արտաքին գործերի նախարարը վստահեցրել է, որ Հայաստանը հետեւողական է լինելու բոլոր հումանիտար հարցերի լուծման եւ խաղաղ, համագործակցային միջավայրի ձեւավորման հարցում: «Հավատալով Հայաստանի Հանրապետության շուրջ խաղաղ եւ համագործակցային մթնոլորտի ձեւավորման անհրաժեշտությանը՝ քայլ առ քայլ հետամուտ ենք լինելու բոլոր հարցերի լուծմանը»,- ընդգծել է նա:
Արարատ Միրզոյանը պատասխանել է նաեւ պատգամավորների հարցերին: