27.10.2025
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը 2026 թ. պետբյուջեից նախատեսվում է հատկացնել 19 մլրդ 227 մլն դրամ
1 / 12

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը 2025 թվականին պետական բյուջեից հատկացվել է 18 մլրդ 83 մլն դրամ, 2026 թվականին այն ավելացել է 1 մլրդ 144 մլն-ով եւ կազմում է 19 մլրդ 227 մլն դրամ: Այս մասին ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը` ԱԺ արտաքին հարաբերությունների ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 27-ին քննարկման ներկայացնելով «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը:

Վահե Հովհաննիսյանը տեղեկացրել է, որ ավելացումները տեղի են ունեցել 2 ծրագրերի մասով: Առաջինը՝ համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ, երկրորդը՝ օտարերկրյա պետություններում դիվանագիտական ծառայություննների գործունեության կազմակերպում եւ իրականացում:

Հաջորդիվ ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է նախարարության իրականացրած աշխատանքները, ընթացիկ գործունեությունն ու ծրագրերը:

Անդրադառնալով օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի եւ ԱՄՆ նախագահի վկայությամբ ստորագրված հռչակագրին՝ Արարատ Միրզոյանը նշել է. «Կարող եմ առանց վարանելու օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցածն անվանել շրջադարձային՝ բնավ չթերագնահատելով մինչ այդ այս ուղղությամբ կատարված աշխատանքը եւ բանակցությունները: Այդ ամբողջը հանգեցրեց օգոստոսի 8-ին, եւ այն, ինչ տեղի ունեցավ այդ օրը Վաշինգտոնում, շրջադարձային էր ու հետագա աշխատանքների համար անկյունաքարային»:

Նախարարի խոսքով փաստաթուղթը նաեւ ամրագրում է միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու, սահմանների անձեռնմխելիության եւ տարածաշրջանում համագործակցության սկզբունքները:

Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ չնայած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ կատարված աշխատանքին՝ մի շարք հումանիտար խնդիրներ շարունակում են չլուծված մնալ. «Երբ խոսում ենք խաղաղության ինստիտուցիոնալացման եւ բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատման մասին, պետք է նշենք, որ կան հարցեր, որոնք այս պահի դրությամբ լուծված չեն կամ դժվարությամբ են լուծվում: Եվ այստեղ մենք անպայմանորեն պետք է նշենք Բաքվում պահվող պատանդառված անձանց, գերիների ազատ արձակման հարցը»,- ասել է նա, ապա ընդգծել, որ գերիների խնդիրը, ինչպես նաեւ անհետ կորած համարվող անձանց ճակատագրի պարզաբանումը մնում են առաջնային ուղղություններ՝ որպես բարդ, բայց լուծելի խնդիրներ:

Արտաքին գործերի նախարարը վստահեցրել է, որ Հայաստանը հետեւողական է լինելու բոլոր հումանիտար հարցերի լուծման եւ խաղաղ, համագործակցային միջավայրի ձեւավորման հարցում: «Հավատալով Հայաստանի Հանրապետության շուրջ խաղաղ եւ համագործակցային մթնոլորտի ձեւավորման անհրաժեշտությանը՝ քայլ առ քայլ հետամուտ ենք լինելու բոլոր հարցերի լուծմանը»,- ընդգծել է նա:

Արարատ Միրզոյանը պատասխանել է նաեւ պատգամավորների հարցերին:

27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
ԱԺ եվրոպական ինտեգրման ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
27.10.2025
2026 թ. պետբյուջեի նախագծի վերաբերյալ եզրակացություններ են ներկայացրել ԿԲ նախագահն ու Հաշվեքննիչ պալատի ներկայացուցիչը
2026 թվականի բյուջեի ծրագրում նախանշված հարկաբյուջետային քաղաքականությունն արտացոլում է Հայաստանի մրցակցության աճի ապահովման, տնտեսական անվտանգային ենթակառուցվածքներում եւ մարդկային կապիտալում ներդրումների զգալի ընդլայնման միջոցով տնտեսության դիմակայունության ամրապնդումը եւ ՀՆԱ ներուժի աճի ապահովում...
27.10.2025
Ֆինանսների նախարարն ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ներկայացրել է 2026 թ. պետբյուջեի վերաբերյալ նախագիծը
2026 թվականի կապիտալ ծախսերը կկազմեն 704 մլրդ դրամ, իսկ 2027 եւ 2028 թվականներին կկազմեն համապատասխանաբար՝ 719 եւ 803 մլրդ դրամ: 2026 թվականին տնտեսական եւ սոցիալական ոլորտներին ուղղվող կապիտալ ծախսերը 22 տոկոսով կգերազանցեն 2025 թվականի պետական բյուջեով սահմանված կապիտալ ծախսերի մակարդակը: Արդյունք...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
ԱԺ արտաքին հարաբերությունների ու Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
27.10.2025
Պետական բյուջեն մեր համատեղ աշխատանքի արդյունավետության արգասիքը եւ արդյունքն է. ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 27-ին մեկնարկել են «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումները: Մինչ օրակարգային հարցի քննարկումը՝ Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանի առաջարկով ն...
27.10.2025
Հարգանքի տուրք՝ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությանը զոհ դարձած պետական եւ քաղաքական գործիչների հիշատակին
Այսօր լրանում է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության 26-րդ տարին: Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ծաղիկներ են խոնարհել ոճրագործության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, լռությամբ ու խոնարհումով հարգել զոհերի հիշատակը:...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: Քննարկվում է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը:...
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումների ժամկետացանկ
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու ժամկետացանկ: ...
