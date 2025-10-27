2026 թվականի կապիտալ ծախսերը կկազմեն 704 մլրդ դրամ, իսկ 2027 եւ 2028 թվականներին կկազմեն համապատասխանաբար՝ 719 եւ 803 մլրդ դրամ: 2026 թվականին տնտեսական եւ սոցիալական ոլորտներին ուղղվող կապիտալ ծախսերը 22 տոկոսով կգերազանցեն 2025 թվականի պետական բյուջեով սահմանված կապիտալ ծախսերի մակարդակը: Արդյունքում, 2026 թվականին տնտեսական եւ սոցիալական ոլորտներին ուղղվող կապիտալ ծախսերը կկազմեն ՀՆԱ-ի 3,4 տոկոսը, իսկ 2027 եւ 2028 թվականներին՝ 3,2 եւ 3,6 տոկոս: Պաշտպանության ոլորտին 2026 թվականին կուղղվի կապիտալ ծախսերի 43 տոկոսը: Սոցիալական պաշտպանության ծախսերը կկազմեն մոտ 993 մլրդ դրամ, իսկ 2027 եւ 2028 թվականներին կկազմեն համապատասխանաբար՝ 1 տրլն 62 մլրդ եւ 1 տրլն 123 մլրդ դրամ: Այս մասին հոկտեմբերի 27-ին ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը` ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ներկայացնելով «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը:
Զեկուցողը խոսել է բյուջեի առանձնահատկությունների մասին: Նշվել է, որ առաջին փոփոխությունն այն է, որ միջնաժամկետ ծախսային շրջանակը հաստատվել է 5 տարով՝ նախկին 3 տարվա փոխարեն: Հաջորդ կարեւոր փոփոխությունն այն է, որ բյուջեն այլեւս ներկայացվում է եռամյա հեռանկարով, ներկայացվել են նաեւ բազմամյա պարտավորությունները:
«Մենք որդեգրել են ֆիսկալ կոնսոլիդացիայի քաղաքականությունը եւ առաջիկա տարիներին դեֆիցիտը մինչեւ 2028 թվականը պլանավորում ենք իջեցնել մինչեւ 2,8 տոկոս: Սա նպատակ ունի թույլ չտալ պարտքի սպասարկման գծով ծախսերի եւ պարտքի նոմինալ մակարդակի աճ: Միեւնույն ժամանակ կապահովվի տնտեսական եւ մարդկային կապիտալի մեջ ներդրումների ու բարեփոխումների սահուն ընթացք»,- ասել է Վահե Հովհաննիսյանը: Նա նշել է, որ արդյունավետության բարձրացման համատեքստում ներդրվել է ծրագրերի գնահատման կանոնավոր գործընթաց, որը կմեկնարկի 2026 թվականի տարեսկզբին: Պլանավորվում է նաեւ հանրային ներդրումային ծրագրերի կառավարման գործընթացի լավարկում:
Քաղաքացիների համար առողջապահական ծառայությունների հասանելիության եւ մատչելիության ապահովման նպատակով 2026 թվականին կներդրվի Առողջապահության պարտադիր ապահովագրության համակարգը: 2026 թվականին առողջապահության ծախսերը կկազմեն մոտ 211 մլրդ դրամ, իսկ 2027 եւ 2028 թվականներին կկազմեն համապատասխանաբար՝ 240 եւ 249 մլրդ դրամ:
Կրթության ոլորտին 2026 թվականին ուղղվող ծախսերը կկազմեն 356,4 մլրդ դրամ, իսկ 2027 եւ 2028 թվականներին կկազմեն համապատասխանաբար՝ 298 եւ 321 մլրդ դրամ:
Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից սպասարկվող ոլորտներին ուղղվող ծախսերը 2026 թվականին կկազմեն 325 մլրդ դրամ, իսկ 2027 եւ 2028 թվականներին` 334 եւ 365 մլրդ դրամ:
Ֆինանսների նախարարը նշել է, որ միջնաժամկետ հատվածում կանխատեսվում է պղնձի գների 3,4 տոկոս աճ, նավթի գների՝ 1 տոկոս նվազում եւ պարենի գների՝ 2,2 տոկոս աճ:
Խոսելով հարկային եկամուտների մասին՝ Վահե Հովհաննիսյանը հայտնել է, որ այս տարի սպասվում է 1 տոկոսային կետով հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի բարելավում. 23,5 տոկոսից այն կբարձրանա 24 տոկոս, մյուս տարի այն կհասնի 24,9 տոկոսի:
Վահե Հովհաննիսյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին՝ ներկայացնելով պարզաբանումներ նախագծով նախատեսվող ոլորտային հատկացումների վերաբերյալ: