Արխիվ
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
Ֆինանսների նախարարն ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ներկայացրել է 2026 թ. պետբյուջեի վերաբերյալ նախագիծը
2026 թվականի կապիտալ ծախսերը կկազմեն 704 մլրդ դրամ, իսկ 2027 եւ 2028 թվականներին կկազմեն համապատասխանաբար՝ 719 եւ 803 մլրդ դրամ: 2026 թվականին տնտեսական եւ սոցիալական ոլորտներին ուղղվող կապիտալ ծախսերը 22 տոկոսով կգերազանցեն 2025 թվականի պետական բյուջեով սահմանված կապիտալ ծախսերի մակարդակը: Արդյունք...
Պետական բյուջեն մեր համատեղ աշխատանքի արդյունավետության արգասիքը եւ արդյունքն է. ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 27-ին մեկնարկել են «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումները: Մինչ օրակարգային հարցի քննարկումը՝ Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանի առաջարկով ն...
Հարգանքի տուրք՝ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությանը զոհ դարձած պետական եւ քաղաքական գործիչների հիշատակին
Այսօր լրանում է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության 26-րդ տարին: Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ծաղիկներ են խոնարհել ոճրագործության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, լռությամբ ու խոնարհումով հարգել զոհերի հիշատակը:...
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը: Քննարկվում է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը:...