Պետական բյուջեն մեր համատեղ աշխատանքի արդյունավետության արգասիքը եւ արդյունքն է. ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հոկտեմբերի 27-ին մեկնարկել են «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական քննարկումները:

Մինչ օրակարգային հարցի քննարկումը՝ Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանի առաջարկով ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգել են 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուղղված ոճրագործության զոհերի հիշատակը:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հաստատված խաղաղության, բյուջեի հավաքագրման գործընթացի ու ձեւավորման մեխանիզմներին:

Վարչապետը նախ վկայակոչել է այն փաստը, որ առաջին անգամ է, երբ ՀՀ բյուջեն քննարկվում է Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղության պայմաններում: «Արդեն մեկ տարի 8 ամիս է՝ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին փոխհրաձգության հետեւանքով զինվոր չի զոհվել: Մեր անկախության պատմության մեջ երբեւէ այսպիսի մեկ տարի 8 ամիս չենք ունեցել»,- ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը:

Գործադիրի ղեկավարի խոսքով նոր փաստեր, հանգամանքներ է ի հայտ բերում հաստատված խաղաղությունը՝ մասնավորապես նկատի ունենալով Ադրբեջանի հայտարարությունը, որով վերացնում են դեպի Հայաստան տարանցման սահմանափակումները: «Սա, ըստ էության, պատմական իրադարձություն է եւ նշանակում է ՀՀ շրջափակման հաղթահարման առաջին փուլը, բայց կարեւոր է, որ Հայաստանը նաեւ արձագանքող լինի այդ հայտարարություններին եւ նաեւ համապատասխան քայլեր անի»,- հավելել է վարչապետը եւ նշել. «Այս պահին դրան մեր արձագանքը հետեւյալն է՝ հենց այսօրվանից մենք պատրաստ ենք ապահովել բեռնատար ավտոմեքենաների տարանցումը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան եւ Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա, մասնավորապես՝ Մարգարա-Եղեգնաձոր-Սիսիան-Գորիս երթուղով»:

Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաեւ Ղազաստանից Ադրբեջանով դեպի Հայաստան հացահատիկի առաջին խմբաքանակի ներմուծմանը, ինչը տեղի է ունենալու Ադրբեջան-Վրաստան-Հայաստան երկաթուղային երթուղով:

«Ինչպես Ադրբեջանը մեզ համար վերացրել է տարանցման սահմանափակումները, նույնկերպ եւ մենք վերացնում ենք տարանցման սահմանափակումները: Մենք առաջիկայում պետք է ինտենսիվ զբաղվենք Վաշինգտոնի խաղաղության հռչակագրի 3-րդ եւ 4-րդ կետերի լիարժեք իրականացմամբ, որի արդյունքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի՝ միմյանց նկատմամբ տարանցման արգելքի այս որոշումները կլինեն լիարժեք եւ ամբողջական»,- ընդգծել է գործադիրի ղեկավարը:

«Խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հաստատված փաստ է»,- նշել է Նիկոլ Փաշինյանն ու խոսել խաղաղության հաստատման ուղղությամբ իրականացվող շարունակական աշխատանքի մասին:

Փաստելով, որ 2026 թվականը վճռական նշանակություն է ունենալու խաղաղության համար՝ ՀՀ վարչապետն անդրադարձել է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նշանակությանն ու արձանագրել՝ ՀՀ ժողովուրդն իր ընտրությամբ պետք է տեր կանգնի խաղաղությանը:

Խոսելով պետական բյուջեի մասին՝ վարչապետն ընդգծել է՝ պետական բյուջեն մեր հանրապետության ամբողջ կյանքը կազմակերպելու, հանրապետության կենսագործունեությունն ապահովելու մասին է: Վարչապետի խոսքով պետական բյուջեն լավագույն արտահայտությունն է իրական Հայաստանի այն գաղափարախոսության, որ Հայաստանն իմ տունն է, ժողովուրդը՝ իմ ընտանիքը: «Պետական բյուջեն այս հայեցակարգից բխող բան է: Պետական բյուջեն մեր համատեղ ընտանեկան բյուջեն է՝ ՀՀ ժողովրդի համատեղ ընտանեկան բյուջեն է»,- փաստել է Կառավարության ղեկավարը:

Վարչապետը մանրամասն խոսել է պետական բյուջեի ձեւավորման գործընթացի առանձնահատկությունների, ստվերային շրջանառության կրճատման կարեւորության մասին, նշել, որ պետական բյուջեն յուրաքանչյուր ընտանիքի բարեկեցության վրա ավելի շատ գումար է ծախսում, քան ցանկացած առանձին վերցրած ընտանիք:

Վարչապետի խոսքով 2026 թվականի պետական բյուջեի եկամտային մասը նախատեսվում է ավելացնել 253.4 մլրդ դրամով կամ 8.9 տոկոսով: Կներդրվի առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգը, եւ քաղաքացիները 2026 թվականին դրա առումով ծախսեր չեն նկատի: 55 մլրդ դրամ կտրամադրվի Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների բնակապահովման եւ այլ կարիքների ու խնդիրների հասցեագրմանը:

Անկանխիկ եղանակով թոշակառուների ծախսերի վերադարձի համակարգը զարգանալու է եւ 2026 թվականին այն հասնելու է 20 տոկոսի՝ ներկա 12 տոկոսի փոխարեն:

2026 թվականին ավարտին կհասցվի 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ ծրագիրը:

Վարչապետը խոսել է Հայաստանում աղքատության տոկոսի շեմի մասին, նշել, որ այն շարունակում է բարձր մնալ՝ 23 տոկոս: Նրա համոզմամբ պատճառն ավերակ դպրոցներն են, այն հանգամանքը, որ ՀՀ երեխաների մի զգալի մասը զրկված է եղել պատշաճ որակի կրթության իրավունքից: Վարչապետն անդրադարձել է աղքատության հաղթահարման ուղիներին:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթն ամբողջությամբ՝ կից տեսանյութում: