ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
Քննարկվում է «ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը:
27.10.2025
Բյուջետային քննարկումներ. ուղիղ հեռարձակում
27.10.2025
Հարգանքի տուրք՝ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությանը զոհ դարձած պետական եւ քաղաքական գործիչների հիշատակին
Այսօր լրանում է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության 26-րդ տարին: Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ծաղիկներ են խոնարհել ոճրագործության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին, լռությամբ ու խոնարհումով հարգել զոհերի հիշատակը:...