Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ հոկտեմբերի 24-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության հեղինակած «ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը:
Եկամուտների հայտարարագրման համակարգի պարզեցմանը միտված օրենսդրական նախաձեռնությունում առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվծում, ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյանի, ներկայացվել են մի շարք փոփոխություններ: Մասնավորապես, առաջարկվում է սահմանել, որ ընտանիքի անդամների միջեւ փոխանցումները հայտարարագրման ենթակա չեն: Հնարավորություն է տրվում նաեւ հայտարարագրման ժամկետն ավելի ճկուն ընթացակարգերով երկարաձգել բոլոր այն անձանց համար, ովքեր չունեն նույնականացման քարտեր: Հաջորդ կարգավորմամբ իրավական հիմք է ստեղծվում, որպեսզի ինքնաշխատ եղանակով հայտարարատու ֆիզիկական անձանց հարկային մարմինը տրամադրի հարկ վճարողի հաշվառման համար: Նախագծով ֆիզիկական անձանց վերաբերող բանկային (ֆինանսական) տեղեկատվությունը ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեին ներկայացվելու է միայն ֆիզիկական անձի համաձայնությամբ:
Մանրամասն ներկայացնելով առաջարկվող լրացումներն ու փոփոխությունները՝ Արման Պողոսյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին:
Լրամշակված նախագիծը ստացել է դրական եզրակացություն: