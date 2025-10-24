National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
24.10.2025
Փոփոխություններ «Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» օրենքում
ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 24-ի արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել եւ դրական եզրակացություն է տվել «Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագծին:

ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանի խոսքով առաջարկվում է սահմանել, որ Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի եւ Դատական դեպարտամենտի առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում նշանակվելու համար բավարար լինի միայն իրավագիտության բակալավրի կամ իրավագիտության մագիստրոսի որակավորման աստիճանի առկայությունը:

Օրինագծի վերաբերյալ առաջին ընթերցումից հետո առաջարկներ չեն եղել:

24.10.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
24.10.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
24.10.2025
Ընդունվել են ԱԺ արտահերթ նիստում քննարկված օրենսդրական նախաձեռնությունները
Նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի եւ Դատական դեպարտամենտի առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնին նշանակվելու համար բավարար լինի միայն իրավագիտության բակալավրի կամ միայն իրավագիտության մագիստրոսի որակավորման աստիճանի առկայությունը: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատութ...
24.10.2025
Խորհրդարանը քննարկել է օրենսդրական նախաձեռնություն՝ միտված ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգի պարզեցմանը
ԱԺ հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո՝  հոկտեմբերի 24-ին, Ազգային ժողովը պատգամավորների նախաձեռնությամբ գումարել է արտահերթ նիստ՝ օրակարգում ունենալով երեք օրենսդրական նախաձեռնություն: ԱԺ որոշմամբ օրենսդրական երկու նախաձեռնություն կքննարկվի հատուկ ընթացակարգով. դրանց երկրորդ ընթերցմամբ քնն...
24.10.2025
Սարգիս Խանդանյանը հյուրընկալել է Ռումինիայի Գեորգեն քաղաքի հունգարահայ համայնքի ներկայացուցիչներին
ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը հոկտեմբերի 24-ին հանդիպել է  Ռումինիայի Տրանսիլվանիա երկրամասի Հարգիտա մարզի Գեորգեն քաղաքի հունգարահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ՝ համայնքի ղեկավար Լասլո Կուլչարի գլխավորությամբ: Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է...
24.10.2025
Տեղեկատվություն խորհրդարանական ճեպազրույցների անցկացման վերաբերյալ
ԱԺ հերթական նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցները տեղի կունենան հոկտեմբերի 28-ին ԱԺ 414 դահլիճում` հետեւյալ ժամանակացույցով. ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն- 12:00-12:20, ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն - 12:20-12:40, ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցություն - 12:40-13:00: ...
24.10.2025
Քննարկվել են հայ-ուրուգվայական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները
Հայաստան-Արգենտինա, Հայաստան-Ուրուգվայ բարեկամական խմբի ղեկավար Իշխան Սաղաթելյանը, բարեկամական խմբի անդամներ, «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Տաթեւիկ Գասպարյանը, Սերգեյ Բագրատյանը եւ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը հոկտեմբերի 24-ին հանդիպել են Հայաստանում Ու...
24.10.2025
Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է նախագծեր ու ավարտել հերթական նիստերի աշխատանքը
Ազգային ժողովը հոկտեմբերի 24-ին հերթական նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրինագիծը: ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը տեղեկացրել է, որ առաջին ընթերցումից հետո առաջարկներ չեն եղել:...
24.10.2025
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ է ընտրվել Կամո Սարգսյանը
ՀՀ կառավարությունը Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում առաջադրել էր Կամո Սարգսյանի թեկնածությունը: ՀՀ ԱԺ հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը հոկտեմբերի 24-ի ԱԺ հերթական նիստում տեղեկացրել է, որ տեղի է ունեցել գաղտնի քվեարկություն, որին ԱԺ 107 պատգամավորից մ...
24.10.2025
ՀՀ ԿԲ խորհրդի անդամ է ընտրվել Արմեն Քթոյանը
ՀՀ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի պաշտոնում առաջադրել է Արմեն Քթոյանի թեկնածությունը: Տեղի ունեցած գաղտնի քվեարկության արդյունքները ներկայացրել է ԱԺ հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը: Մասնավորապես, ԱԺ 107 պատգամավորի...
24.10.2025
Ազգային ժողովը շարունակել է քննարկել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության հարցը
Խորհրդարանը հոկտեմբերի 24-ի հերթական նիստում շարունակել է քննարկել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության հարցը: Ելույթների շրջանակում պատգամավորներն անդրադարձել են ինչպես ներքաղաքական իրավիճակին, այնպես էլ խոսել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածուի ու ոլորտի խնդիրների մասին: Անդրադարձ է ...
