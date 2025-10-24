Նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի եւ Դատական դեպարտամենտի առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնին նշանակվելու համար բավարար լինի միայն իրավագիտության բակալավրի կամ միայն իրավագիտության մագիստրոսի որակավորման աստիճանի առկայությունը: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը՝ առաջին ընթերցմամբ ԱԺ արտահերթ նիստում քննարկման ներկայացնելով ««Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:
Օրինագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ: Նախագծի երկրորդ ընթերցումն ԱԺ նիստում կկազմակերպվի այսօր՝ ԱԺ գլխադասային հանձնաժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելուց հետո:
Հաջորդիվ երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Թագուհի Ղազարյանի եւ Սիսակ Գաբրիելյանի հեղինակած ««Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:
Կառավարության դրական կարծիքը նախաձեռնության վերաբերյալ ներկայացրել է Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը:
Նախագծի հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
Ազգային ժողովն ընդունել է քննարկված օրենսդրական նախաձեռնությունը: