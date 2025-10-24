National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
Խորհրդարանը քննարկել է օրենսդրական նախաձեռնություն՝ միտված ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգի պարզեցմանը
ԱԺ հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո՝  հոկտեմբերի 24-ին, Ազգային ժողովը պատգամավորների նախաձեռնությամբ գումարել է արտահերթ նիստ՝ օրակարգում ունենալով երեք օրենսդրական նախաձեռնություն: ԱԺ որոշմամբ օրենսդրական երկու նախաձեռնություն կքննարկվի հատուկ ընթացակարգովգ դրանց երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կիրականացվի առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո՝ քսանչորս ժամվա ընթացքում:

Առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության հեղինակած «ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը՝ կից օրենսդրական փաթեթով: Այն ներկայացրել է ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանը:

Զեկուցողի տեղեկացմամբ օրենսդրական նախաձեռնության նպատակը  ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգի պարզեցումն է: Նրա խոսքով համակարգը կպարզեցվի՝ հաշվի առնելով փաստացի ուժի մեջ մտած ժամանակահատվածը եւ այդ ընթացքում առաջացած խնդիրներն ու վիճակագրությունը:

Պատգամավորը հիշեցրել է,  որ եկամուտների հայտարարագրման համակարգը ներդրվել է փուլային եղանակով, եւ 2024 թվականին հայտարարագիր լրացրել է մոտ 20 հազար քաղաքացի: Այս տարի նախորդ տարվա համար հայտարարագիր լրացնում է մոտ 1 մլն մարդ՝ հիմնականում վարձու աշխատողները: Հաջորդ տարվա համար  նախատեսվում է, որ հայտարարագիր կլրացնեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ ռեզիդենտ հանդիսացող բոլոր ֆիզիկական անձինք:

Բաբկեն Թունյանի տեղեկացմամբ վիճակագրական տվյալներով հայտարարագիր լրացրած շուրջ 140 հազար քաղաքացիների մեծ մասն այն լրացրել է՝ առանց որեւէ բան փոփոխելու: Այսինքն՝ երբ ՊԵԿ-ը լրացրել է քաղաքացիների հայտարարագրերն ինքնաշխատ եղանակով, քաղաքացիների մեծ մասն այդտեղ որեւէ փոփոխություն չի կատարել եւ հաստատել է այն տարբերակով, որով լրացված է եղել: Քաղաքացիների մոտ 20 տոկոսն այդտեղ ավելացրել է ընդամենը 1-2 բաղադրիչ, որոնք հիմնականում վերաբերել են ստացված վարկերին եւ փոխառություններին,  ավանդներից ստացած եկամուտներին:
 

Բաբկեն Թունյանի տեղեկացմամբ նախաձեռնությամբ առաջարկվում է  կատարել հետեւյալ փոփոխությունները. «ՀՀ այն քաղաքացիները, որոնք հայտարարատու են, ըստ օրենքի, կարող են մինչեւ վերջնաժամկետը չմտնել եւ չլրացնել իրենց հայտարարագրերը: Նրանց հայտարարագրերը կհամարվեն լրացված եւ հանձնված այն տեղեկատվության հիման վրա, որը ՊԵԿ-ին տեսանելի է: Այսինքն՝ եթե քաղաքացին վստահ է, որ իր ստացած եկամուտները հենց այնքան են, ինչքան ՊԵԿ-ը լրացրել է, ենթադրենք՝ աշխատավարձը, ինքը կարող է ոչինչ չանել: Ըստ այդմ՝ ՊԵԿ-ի տվյալների հիման վրա լրացված հայտարարագիրը կհամարվի լրացված եւ հանձնված»,- ասել է զեկուցողը: Այս համատեքստում նա նշել է, որ վերացվում է  պատասխանատվությունը հայտարարագիր չլրացնելու համար:

«Երկրորդ կարեւոր փոփոխությունը, որն անում ենք սոցիալական կրեդիտների համակարգում (այսինքն՝ այն հնարավորությունը, որ մարդիկ կարող էին իրենց վճարած եկամուտների եկամտային հարկի հաշվին փոխհատուցում ստանալ կրթության եւ առողջապահության գծով կատարած ծախսերի ուղղությամբ): Այդ հնարավորությունը կտրվի այն անձանց, որոնք գոնե մուտք կգործեն եւ թեկուզ առանց որեւէ փոփոխության հայտարարագիրը կհանձնեն կամ կհաստատեն: Իմաստը հետեւյալն է. եթե քաղաքացին որեւէ բան է ուզում ստանալ պետությունից, ապա իր հերթին պետք է կատարի որոշակի փոփոխություններ»,- տեղեկացրել է Բաբկեն Թունյանը:

Իրականացվող երրորդ փոփոխությամբ ինքնաշխատ տարբերակով ՊԵԿ-ն ավելի լայն հասանելիություն կունենա տեղեկատվությանը եւ ավելի ամբողջական կլրացնի հայտարարագրերը: ՊԵԿ-ը որոշակի հասանելիություն կունենա տարբեր տվյալների՝ բացառությամբ բանկային գաղտնիքի, բայց փոխարենը կսահմանվի մեկ դրույթ: Օրինակ՝ եթե քաղաքացին մուտք է գործում եկամուտների հայտարարագրման համակարգի համապատասխան հարթակ, որպեսզի ինքն իր ձեռքով չլրացնի, թե ավանդից ինչքան տոկոս է ստացել, կլինի համապատասխան դաշտ, որով քաղաքացին իր համաձայնությունը կտա ՊԵԿ-ին: ՊԵԿ-ը քաղաքացու փոխարեն բանկից կստանա ավանդներից ստացված եկամուտների վերաբերյալ տվյալները եւ ինքնաշխատ կլրացվի:

Հանձնաժողովի փոխնախագահի տեղեկացմամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո նաեւ սահմանվելու է, որ ընտանիքի անդամների միջեւ դրամական փոխանցումները հայտարարագրման ենթակա չեն լինելու: «Այս հարցը մեր համաքաղաքացիներին շատ էր մտահոգում, եւ հարցերը շատ էին այս առումով: Մենք այս դրույթով ուզում ենք ամրագրել, որ ծնողի եւ երեխայի, քույրերի եւ եղբայրների, ամուսինների  միջեւ դրամական փոխանցումները հայտարարագրելու կարիք չլինի: Խոսքը վերաբերում է չհարկվող եկամուտներին»,- ասել է զեկուցողը:

Բաբկեն Թունյանի խոսքով Կառավարությունն առաջարկել է այս ցանկին ավելացնել նաեւ տատիկների եւ պապիկների կողմից թոռնիկներին ուղարկվող փոխանցումները:

«Պայմանավորվածություն ունենք, որպեսզի հայտարարագրման առարկա  չլինեն նաեւ ֆիզիկական անձանց կողմից ստացվող վարկերը եւ փոխառությունները: Սակայն, դա կանենք ոչ թե օրենքով, այլ Կառավարության որոշմամբ»,- հավելել է Բաբկեն Թունյանը:

Զեկուցողը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին: ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը հետաքրքրվել է՝ բացի աշխատավարձից, է՞լ ինչն է քաղաքացին ինքնաշխատ լրացված տեսնելու, այսինքն՝ ի՞նչն է համարվելու ինքնաշխատ լրացված եկամուտ:  «Ինքնաշխատ լրացվելու է աշխատավարձը, թոշակը կամ կենսաթոշակը: Դրա համար մենք ՊԵԿ-ին որոշակի հնարավորություն ենք տալիս: Նաեւ ավանդներից ստացված եկամուտը՝ քաղաքացու համաձայնության դեպքում»,- պարզաբանել է Բաբկեն Թունյանը:

ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյանը ներկայացրել է Կառավարության դրական կարծիքն օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ, անդրադարձել գործադիրի ներկայացրած առաջարկներին:

«Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության անունից ելույթ ունենալով՝  Բաբկեն Թունյանն անդրադարձել է պատգամավորների ելույթներին, տվել պարզաբանումներ:

Օրենսդրական փաթեթն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ: Նախագծի երկրորդ ընթերցումն ԱԺ նիստում կկազմակերպվի այսօր՝ ԱԺ գլխադասային հանձնաժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելուց հետո:

24.10.2025
Ընդունվել են ԱԺ արտահերթ նիստում քննարկված օրենսդրական նախաձեռնությունները
Նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի եւ Դատական դեպարտամենտի առանձնացված ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնին նշանակվելու համար բավարար լինի միայն իրավագիտության բակալավրի կամ միայն իրավագիտության մագիստրոսի որակավորման աստիճանի առկայությունը: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատութ...
24.10.2025
Սարգիս Խանդանյանը հյուրընկալել է Ռումինիայի Գեորգեն քաղաքի հունգարահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ
ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը հոկտեմբերի 24-ին հանդիպել է  Ռումինիայի Տրանսիլվանիա երկրամասի Հարգիտա մարզի Գեորգեն քաղաքի հունգարահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ՝ համայնքի ղեկավար Լասլո Կուլչարի գլխավորությամբ: Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է...
24.10.2025
Նիստեր կգումարեն ԱԺ մշտական հանձնաժողովները
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի հոկտեմբերի 24-ին՝ ժամը 20:20-ին, 214 սրահում:Հոկտեմբերի 24-ին՝ ժամը 20:20-ին, 314 սրահում կկայանա Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:...
24.10.2025
Տեղեկատվություն խորհրդարանական ճեպազրույցների անցկացման վերաբերյալ
ԱԺ հերթական նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցները տեղի կունենան հոկտեմբերի 28-ին ԱԺ 414 դահլիճում` հետեւյալ ժամանակացույցով. ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն- 12:00-12:20, ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն - 12:20-12:40, ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցություն - 12:40-13:00: ...
24.10.2025
Քննարկվել են հայ-ուրուգվայական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները
Հայաստան-Արգենտինա, Հայաստան-Ուրուգվայ բարեկամական խմբի ղեկավար Իշխան Սաղաթելյանը, բարեկամական խմբի անդամներ, «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Տաթեւիկ Գասպարյանը, Սերգեյ Բագրատյանը եւ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը հոկտեմբերի 24-ին հանդիպել են Հայաստանում Ու...
24.10.2025
Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է նախագծեր ու ավարտել հերթական նիստերի աշխատանքը
Ազգային ժողովը հոկտեմբերի 24-ին հերթական նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրինագիծը: ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը տեղեկացրել է, որ առաջին ընթերցումից հետո առաջարկներ չեն եղել:...
24.10.2025
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ է ընտրվել Կամո Սարգսյանը
ՀՀ կառավարությունը Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում առաջադրել էր Կամո Սարգսյանի թեկնածությունը: ՀՀ ԱԺ հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը հոկտեմբերի 24-ի ԱԺ հերթական նիստում տեղեկացրել է, որ տեղի է ունեցել գաղտնի քվեարկություն, որին ԱԺ 107 պատգամավորից մ...
24.10.2025
ՀՀ ԿԲ խորհրդի անդամ է ընտրվել Արմեն Քթոյանը
ՀՀ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի պաշտոնում առաջադրել է Արմեն Քթոյանի թեկնածությունը: Տեղի ունեցած գաղտնի քվեարկության արդյունքները ներկայացրել է ԱԺ հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը: Մասնավորապես, ԱԺ 107 պատգամավորի...
24.10.2025
Ազգային ժողովը շարունակել է քննարկել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության հարցը
Խորհրդարանը հոկտեմբերի 24-ի հերթական նիստում շարունակել է քննարկել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության հարցը: Ելույթների շրջանակում պատգամավորներն անդրադարձել են ինչպես ներքաղաքական իրավիճակին, այնպես էլ խոսել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածուի ու ոլորտի խնդիրների մասին: Անդրադարձ է ...
