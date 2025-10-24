ՀՀ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը հոկտեմբերի 24-ին հանդիպել է Ռումինիայի Տրանսիլվանիա երկրամասի Հարգիտա մարզի Գեորգեն քաղաքի հունգարահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ՝ համայնքի ղեկավար Լասլո Կուլչարի գլխավորությամբ:
Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Գեորգենի հայ համայնքի գործունեությանը, մշակութային, տնտեսական կյանքին:
Հյուրերի խնդրանքով Սարգիս Խանդանյանը ներկայացրել է մանրամասներ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի, ինչպես նաեւ Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների վերաբերյալ:
Կողմերը կարեւորել են Հայաստան-Ռումինիա բարեկամական հարաբերությունների զարգացումը՝ ընդգծելով ռումինահայ համայնքի դերը երկու երկրների միջեւ կապերի ամրապնդման գործում: