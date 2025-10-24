National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
24.10.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
24.10.2025
Քննարկվել են հայ-ուրուգվայական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները
1 / 8

Հայաստան-Արգենտինա, Հայաստան-Ուրուգվայ բարեկամական խմբի ղեկավար Իշխան Սաղաթելյանը, բարեկամական խմբի անդամներ, «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Տաթեւիկ Գասպարյանը, Սերգեյ Բագրատյանը եւ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը հոկտեմբերի 24-ին հանդիպել են Հայաստանում Ուրուգվայի Արեւելյան Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սիլվանա Լեսկա Բարոլինին:

Բարեկամական խմբի ղեկավար Իշխան Սաղաթելյանը շնորհավորել է Սիլվանա Լեսկա Բարոլինին դեսպան նշանակվելու կապակցությամբ՝ մաղթելով բեղմնավոր աշխատանք: Նա համոզմունք է հայտնել, որ դեսպանն իր գործունեությամբ կնպաստի Հայաստանի հետ հարաբերությունների առավել զարգացմանը:

Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության եւ ջերմ խոսքերի համար՝ նորանշանակ դեսպանը նշել է, որ իր առաքելության ընթացքում ջանք չի խնայելու հայ-ուրուգվայական հարաբերություններն ու քաղաքական երկխոսությունը զարգացնելու հարցում: Նրա խոսքով երկու երկրների հարաբերություններում կարեւոր դերակատարություն ունի հայ համայնքը: Դեսպանը տեղեկացրել է, որ Ուրուգվայի խորհրդարանում նոր ձեւավորված Ուրուգվայ-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամական խմբում ընդգրկվել են ազգությամբ հայ ներկայացուցիչներ:

Իշխան Սաղաթելյանը խոսել է ՀՀ ներքին եւ արտաքին մարտահրավերների մասին:

Տաթեւիկ Գասպարյանը կարեւորել է Ուրուգվայում Հայաստանի դեսպանության բացումը՝ նշելով, որ այն նոր խթան կհանդիսանա երկկողմ բարեկամական հարաբերությունների զարգացման համար: 

Էլինար Վարդանյանը խոսել է Ադրբեջանում գտնվող անձանց, նրանց նկատմամբ իրականացվող անօրինական, կեղծ դատավարությունների մասին: Այս հարցում պատգամավորը կարեւորել է միջազգային գործընկերների աջակցությունը:

Երկուստեք ընդգծվել է միջխորհրդարանական բարեկամական խմբերի ակտիվ համագործակցության, փոխադարձ այցերի անհրաժեշտությունը: Կողմերն արձանագրել են, որ երկկողմ հարաբերություններում դեռեւս առկա է չիրացված մեծ ներուժ` նշելով, որ այդ ուղղությամբ պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվեն:

24.10.2025
Տեղեկատվություն խորհրդարանական ճեպազրույցների անցկացման վերաբերյալ
ԱԺ հերթական նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցները տեղի կունենան հոկտեմբերի 28-ին ԱԺ 414 դահլիճում` հետեւյալ ժամանակացույցով. ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն- 12:00-12:20, ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն - 12:20-12:40, ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցություն - 12:40-13:00: ...
24.10.2025
Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է նախագծեր ու ավարտել հերթական նիստերի աշխատանքը
Ազգային ժողովը հոկտեմբերի 24-ին հերթական նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրինագիծը: ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը տեղեկացրել է, որ առաջին ընթերցումից հետո առաջարկներ չեն եղել:...
24.10.2025
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ է ընտրվել Կամո Սարգսյանը
ՀՀ կառավարությունը Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում առաջադրել էր Կամո Սարգսյանի թեկնածությունը: ՀՀ ԱԺ հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը հոկտեմբերի 24-ի ԱԺ հերթական նիստում տեղեկացրել է, որ տեղի է ունեցել գաղտնի քվեարկություն, որին ԱԺ 107 պատգամավորից մ...
24.10.2025
ՀՀ ԿԲ խորհրդի անդամ է ընտրվել Արմեն Քթոյանը
ՀՀ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի պաշտոնում առաջադրել է Արմեն Քթոյանի թեկնածությունը: Տեղի ունեցած գաղտնի քվեարկության արդյունքները ներկայացրել է ԱԺ հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը: Մասնավորապես, ԱԺ 107 պատգամավորի...
24.10.2025
Ազգային ժողովը շարունակել է քննարկել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության հարցը
Խորհրդարանը հոկտեմբերի 24-ի հերթական նիստում շարունակել է քննարկել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության հարցը: Ելույթների շրջանակում պատգամավորներն անդրադարձել են ինչպես ներքաղաքական իրավիճակին, այնպես էլ խոսել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածուի ու ոլորտի խնդիրների մասին: Անդրադարձ է ...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան