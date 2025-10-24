Ազգային ժողովը հոկտեմբերի 24-ին հերթական նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող
օրինագիծը:
ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը տեղեկացրել է, որ առաջին ընթերցումից հետո առաջարկներ չեն եղել:
Երկրորդ ընթերցմամբ է քննարկվել նաեւ «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում առաջարկվող փոփոխությունը: Գործող օրենքով ունենք Բարձրագույն դատական խորհրդի 9 անդամ եւ ԲԴԽ նախագահ, ու հնարավոր է 5 ձայնով համապատասխան որոշում կայացնել: Արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանի խոսքով փոփոխության արդյունքում առնվազն 6 ձայն է հարկավոր լինելու որոշման կայացման համար:
Առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացակարգում առաջարկ են ներկայացրել պատգամավորներ Վլադիմիր Վարդանյանը եւ Արծվիկ Մինասյանը, որն ընդունվել է:
Պաշտպանության եւ անվտանգության ու Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովները քննարկված հարցերի վերաբերյալ ներկայացրել են դրական եզրակացություն:
Նիստի ավարտին քվեարկությամբ ընդունվել են հերթական նիստերի ընթացքում քննարկված հարցերը: