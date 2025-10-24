National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
24.10.2025

24.10.2025
Ազգային ժողովը շարունակել է քննարկել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության հարցը
Խորհրդարանը հոկտեմբերի 24-ի հերթական նիստում շարունակել է քննարկել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության հարցը:

Ելույթների շրջանակում պատգամավորներն անդրադարձել են ինչպես ներքաղաքական իրավիճակին, այնպես էլ խոսել Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածուի ու ոլորտի խնդիրների մասին: Անդրադարձ է եղել սահմանամերձ շրջաններում պետության աջակցությամբ բնակարանների կառուցմանը վերաբերող ծրագրին, նշվել, որ այդ ծրագիրը հաճախ հասանելի չէ քաղաքացիներին եւ վերանայման կարիք կա: Քննարկվել են առողջության ապահովագրության համակարգի ներդրմամբ մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների հնարավոր ռիսկերը, սահմանամերձ համայնքներում քաղաքացիներին տրամադրվող վառելանյութի տրամադրման գործընթացին վերաբերող հարցերը:  Բնական աղետներից տուժած քաղաքացիների վարկային պարտավորությունների կատարման խնդիրների համատեքստում նշվել է, որ պետք է վերջիններիս մատչելի վարկային պայմաններ տրամադրվեն:

«Հայաստան» խմբակցության տեսակետը ներկայացրել է Սեյրան Օհանյանը: Խմբակցությանը ղեկավարը խոսել է ներքաղաքական խնդիրների մասին, իշխող ուժին մեղադրել մի շարք արտաքին ու ներքին օրակարգեր ձախողելու հարցում:

«Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության տեսակետը հայտնելիս Հայկ Կոնջորյանն անդրադարձել է վերոնշյալ մեղադրանքներին, ներկայացրել հակափաստարկներ դրանց առնչությամբ: Խմբակցության ղեկավարը հայտնել է, որ իրենք աջակցում են ԿԲ խորհրդի անդամի թեկնածությանը, բարձր գնահատում նրա մասնագիտական որակներն ու անցած ճանապարհը:

ԿԲ խորհրդի անդամի թեկնածու Արմեն Քթոյանը եզրափակիչ ելույթում անդրադարձել է պատգամավորներին հետաքրքրող հարցերին: Սահմանամերձ շրջաններում պետության աջակցությամբ բնակարանների կառուցմանը վերաբերող ծրագրի խնդիրների մասով թեկնածուն նշել է, որ դա աջակցության ծրագիր է, սակայն վարկ է հանդիսանում: Բանկն այդ ծրագրի տրամաբանությամբ պայմանավորված չի կարող հայտատուի վարկունակությունը չգնահատել եւ որոշում կայացնել այդ գնահատման արդյունքների հիման վրա: «Սա չի նշանակում, որ անելիք չկա: Ռազմավարական անելիքներից կարող է լինել սոցիալական բնակապահովության ավելի համալիր ծրագրի մշակումը»,- նշել է Արմեն Քթոյանն ու կարծիք հայտնել, որ պետությունը հնարավորություն կունենա բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող ավելի լայն կազմով անձանց առաջարկելու համապատասխան գործիքներ: Նա խոսել է նաեւ կրիպտոարժույթների շրջանառության ու դրանց փոխանակման գործառնությունների կարգավորման ոլորտի խնդիրներից:

