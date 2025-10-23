National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
23.10.2025

23.10.2025
Քննարկվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության հարցը
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի պաշտոնի համար Ազգային ժողովին առաջարկել է «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության առաջադրած Արմեն Քթոյանի թեկնածությունը:

ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հիշեցրել է, որ հարցը քննարկվում է «ԱԺ կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:

Թեկնածուի կենսագրական տվյալներն ու աշխատանքային ուղին ներկայացրել է «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Մանավազյանը:

Արմեն Քթոյանը ներկայացրել է ԿԲ գործունեության վերաբերյալ իր պատկերացումները, խոսել կառույցի կողմից միջազգային լավագույն փորձին համահունչ դրամավարկային քաղաքականություն իրականացնելու մասին, բարձրաձայնել մի շարք խնդիրների լուծման ուղղությամբ ԿԲ անելիքները:

Ընդգծելով ֆինանսական համակարգի թվայնացման ռազմավարություն ունենալու անհրաժեշտությունը՝ թեկնածուն նշել է, որ կան բազմաթիվ գործիքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս լուծելու կամ որոշակիորեն մեղմելու ֆինանսական համակարգում առկա խնդիրները, օրինակ՝ շուկայական բարձր տոկոսադրույքները կամ դրանց ոչ բավարար արձագանքը քաղաքականության տոկոսադրույքներին:

Զեկուցողը նաեւ անդրադարձել է հաճախորդների իրավունքների պաշտպանությանը, ինչը ԿԲ առանցքային հանձնառություններից է:

Արմեն Քթոյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին՝ անդրադառնալով կրիպտոարժույթների շուկայի պաշտպանությանը, գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների չափերին եւ այլն:

Հարցի քննարկումը կշարունակվի հոկտեմբերի 24-ի ԱԺ հերթական նիստում:

23.10.2025
«Հայաստան» խմբակցության պատգամավորները հանդիպել են ԵՄ դեսպան Վասիլիս Մարագոսի հետ
ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, խմբակցության պատգամավորներ Արթուր Խաչատրյանը, Աննա Գրիգորյանը եւ Արմեն Գեւորգյանը հոկտեմբերի 23-ին հանդիպել են Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վասիլիս Մարագոսին՝ վերջինիս խնդրանքով: Հանդիպման ընթացքում «Հայաստան»...
23.10.2025
Մեր պարտքն է ապահովել, որ մարդասիրությունը, անաչառությունը եւ համերաշխությունը դառնան մեր քաղաքական որոշումների անկյունաքարը. Ծովինար Վարդանյան
Միջխորհրդարանական միությունում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության անդամ Ծովինար Վարդանյանը ելույթ է ունեցել Ժնեւում անցկացվող Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովում: ՀՀ ԱԺ պատվիրակը նշել է. «Հարգելի՛ տիկին նախագահ, Հարգարժա՛ն պատվիրակներ, Սիրելի՛ գործընկերներ, Այսօր, երբ մենք անդրադառնում ենք մարդասիրական...
23.10.2025
Խորհրդարանը շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը
Հոկտեմբերի 23-ի ՀՀ ԱԺ հերթական նիստում շարունակվել է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցի քննարկումը: Մտքերի փոխանակության ընթացքում, մասնավորապես, պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն ընդգծել է, որ ջրի, կոյուղու հետ կապված խնդիրներ առաջանալու դեպքում քաղաքացին մնում է միա...
23.10.2025
Խաղաղությունը պետք է կառուցվի հումանիտար արժեքների եւ արդարության հիմքի վրա. Հասմիկ Հակոբյանը ելույթ է ունեցել Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովում
Շվեյցարիայում կայացել է Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովը, որին մասնակցել եւ ելույթ է ունեցել կառույցում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության անդամ Հասմիկ Հակոբյանը: «Տիկի՛ն նախագահ, Հարգելի՛ գործընկերներ, Մեծ պատիվ է այսօր հանդես գալ մի թեմայով, որն առանձնահատուկ կարեւորություն ունի թե՛ Հայաստանի, թե՛ մ...
23.10.2025
Բյուջետային քննարկումների ժամկետացանկ
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու ժամկետացանկ: ...
