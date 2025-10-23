National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
23.10.2025
Մեր պարտքն է ապահովել, որ մարդասիրությունը, անաչառությունը եւ համերաշխությունը դառնան մեր քաղաքական որոշումների անկյունաքարը. Ծովինար Վարդանյան
Միջխորհրդարանական միությունում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության անդամ Ծովինար Վարդանյանը ելույթ է ունեցել Ժնեւում անցկացվող Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովում: ՀՀ ԱԺ պատվիրակը նշել է.

«Հարգելի՛ տիկին նախագահ,

Հարգարժա՛ն պատվիրակներ,

Սիրելի՛ գործընկերներ,

Այսօր, երբ մենք անդրադառնում ենք մարդասիրական նորմերի պահպանմանն ու ճգնաժամերի ժամանակ մարդասիրական գործողությունների կազմակերպմանը, հիշենք, որ այդ սկզբունքները միայն արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու մասին չեն: Դրանք այն մասին են, թե ինչն է մեզ մարդ դարձնում` կարեկցանքը, արժանապատվությունը եւ խաղաղությունը:

Ես Հայաստանից եմ, մի երկրից, որը շատ լավ գիտի հակամարտության, տեղահանության եւ կորուստների ցավը: Հայաստանը, սակայն, գիտի նաեւ տոկունության ուժը, վերականգնվելու կամքը եւ հույսի զորությունը: Տասնամյակներ շարունակ մեր տարածաշրջանը տեսել է պատերազմներ ու բաժանումներ, եւ սերունդներ են մեծացել վախի մթնոլորտում՝ փոխադարձ վստահության փոխարեն:

Այնուամենայնիվ, այսօր Հայաստանն ընտրել է այլ ուղի՝ խաղաղության ուղին:

Մենք վճռական ենք կառուցելու համերաշխ ապագա հարեւան Ադրբեջանի հետ: Սա դժվար, բայց պատվաբեր ճանապարհ է: Այն պահանջում է անցյալի վերքերը բուժելու խիզախություն եւ հավատ, որ երկխոսությունը կարող է փոխարինել բաժանարար գծերին: Սա միակ ուղին է, որը, իսկապես, համապատասխանում է մարդասիրական արժեքներին, քանի որ խաղաղությունն ինքնին մարդասիրական գործողության ամենաբարձր արտահայտությունն է: Այն կանխում է ճգնաժամերը մինչեւ դրանց առաջացումը, վերականգնում է համայնքները մինչեւ դրանց մասնատումը եւ հնարավորություն է տալիս մեր երեխաներին ապրելու ոչ թե պարզապես գոյատեւելով, այլ՝ երազելով:

Սիրելի՛ գործընկերներ,

Երբ աշխարհը կանգնում է ճգնաժամերի առջեւ, հաճախ առաջին հերթին սպասում է մարդասիրական կառույցների օգնությանը:

Բայց եկեք չմոռանանք, որ որպես օրենսդիրներ՝ մենք նույնպես պատասխանատու ենք այն քաղաքական որոշումների համար, որոնք կարող են կանխել այդ ճգնաժամերը:

Մեր պարտքն է ապահովել, որ մարդասիրությունը, անաչառությունը եւ համերաշխությունը դառնան մեր քաղաքական որոշումների անկյունաքարը:

Հայաստանը պատրաստ է աշխատել բոլոր երկրների հետ՝ մեր ընդհանուր ցավն ընդհանուր առաջընթացի եւ խաղաղության վերածելու նպատակով: Մենք հավատում ենք, որ խաղաղությունը հնարավոր է, եթե այն հիմնված է մարդու իրավունքների հարգման, արդարության եւ տառապանք իրողությունը ճանաչելու վրա:

Թող այս վեհաժողովը հիշեցնի մեզ, որ մարդասիրական նորմերը սահմաններ չեն ճանաչում: Դրանք համամարդկային են: Դրանք պատկանում են բոլորին՝ անկախ ազգությունից, կրոնից կամ աշխարհագրական դիրքից:

Եվ թող մեր համատեղ ձայնն այսօր հնչի որպես խաղաղության, արժանապատվության եւ հավատքի ձայն, հավատքի, որ նույնիսկ ամենախոր մթության մեջ մարդկությունը դեռ կարող է ընտրել լույսը:

Շնորհակալություն»:
 

23.10.2025
«Հայաստան» խմբակցության պատգամավորները հանդիպել են ԵՄ դեսպան Վասիլիս Մարագոսի հետ
ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, խմբակցության պատգամավորներ Արթուր Խաչատրյանը, Աննա Գրիգորյանը եւ Արմեն Գեւորգյանը հոկտեմբերի 23-ին հանդիպել են Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վասիլիս Մարագոսին՝ վերջինիս խնդրանքով: Հանդիպման ընթացքում «Հայաստան»...
23.10.2025
Խորհրդարանը շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը
Հոկտեմբերի 23-ի ՀՀ ԱԺ հերթական նիստում շարունակվել է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցի քննարկումը: Մտքերի փոխանակության ընթացքում, մասնավորապես, պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն ընդգծել է, որ ջրի, կոյուղու հետ կապված խնդիրներ առաջանալու դեպքում քաղաքացին մնում է միա...
23.10.2025
Խաղաղությունը պետք է կառուցվի հումանիտար արժեքների եւ արդարության հիմքի վրա. Հասմիկ Հակոբյանը ելույթ է ունեցել Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովում
Շվեյցարիայում կայացել է Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովը, որին մասնակցել եւ ելույթ է ունեցել կառույցում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության անդամ Հասմիկ Հակոբյանը: «Տիկի՛ն նախագահ, Հարգելի՛ գործընկերներ, Մեծ պատիվ է այսօր հանդես գալ մի թեմայով, որն առանձնահատուկ կարեւորություն ունի թե՛ Հայաստանի, թե՛ մ...
23.10.2025
Բյուջետային քննարկումների ժամկետացանկ
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու ժամկետացանկ: ...
